Покровский душитель. Две матери-одиночки убиты на кладбище после вечеринки

Король ужасов Стивен Кинг однажды заметил, что самые страшные, загадочные и жуткие преступления происходят в тихих провинциальных городках. Небольшой город Покров Петушинского района почти на границе Владимирской и Московской областей — мирное, красивое и живописнейшее место. На острове посреди Введенского озера стоит древний Введенский островной монастырь, где сёстры молятся за мир, покой и благополучие. Всего в километре от этого святого места находится Введенское кладбище, ставшее свидетелем жестокого двойного убийства, до глубины души потрясшего местных жителей.

Ещё 22 июня в местных пабликах и СМИ прошла информация о пропаже двух девушек Ларисы Некрасовой и Юли Шутовой. Ларисе было двадцать шесть лет, а подруге Юле всего шестнадцать. Пятничным вечером девушки пошли в местный кальянный клуб, а утром домой не вернулись.

В клубе проходила "Хитовая пятница" — мероприятие 18+. Несмотря на юный возраст Юли, выглядела она гораздо старше, или в заведении вообще не проверяют возраст посетителей. Юля с подругой Ларисой веселились всю ночь и уже под утро решили отправиться домой.

Домой девушки так и не вернулись. Родные забили тревогу, и в местных соцсетях появились сообщения о пропаже. К поиску сразу же подключилось местное отделение поисковой службы "Лиза алерт". Истории придавало драматизма наличие у шестнадцатилетней Юли годовалого ребёнка, которым она успела обзавестись ещё до наступления возраста согласия. По некоторым данным, Юля проходила по делу потерпевшей, а отец малыша отсидел за нарушение возраста согласия год девять месяцев.

По иронии судьбы как раз во время поиска девушек замдиректора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше, не думая о получении образования, что вызвало нешуточную негативную реакцию по всей России.

У Ларисы тоже был семилетний сын, только закончивший детский садик. Судя по фотографиям из социальных сетей, девушки ничем не отличались от среднестатистических жителей Покрова — работали, заботились о своих детях, влюблялись, расставались.

Поиски девушек ни к чему не приводили. И вот, через четверо суток, жители Покрова были ошарашены леденящим кровь сообщением о найденных на Введенском кладбище трупах. Тела Юли и Ларисы были прикопаны в лесополосе рядом с живописным Введенским озером. Связанный с местными силовиками телеграмм-канал "Жизнь мента" распространил фото подозреваемого — двадцатисемилетнего мужчины из Таджикистана, которого якобы уже "ждут на зоне". Это сообщение вызвало в социальных сетях всплеск ксенофобии.

В социальных сетях в жарких дискуссиях в некоторых комментариях зазвучали националистические лозунги. Представители среднеазиатских диаспор в свою очередь призывали не верить слухам и не разжигать межнациональную рознь.

Впрочем, слухи подогревают сами правоохранители, скрывающие ФИО убийцы от местных журналистов.

Лайфу удалось дозвониться до администратора кальянного клуба Savas, где перед убийством отдыхали девушки.

Лайф: — Можете ли вы представиться?

Ад: — Не хотелось бы…

Лайф: — Хорошо. На условиях анонимности можете подтвердить информацию, что убийцей был уроженец Средней Азии?

Ад: — Нет. Я не видел его. Помню только самих девушек. Они у нас отдыхали, под утро ушли, вот и всё, что я могу сказать. Мы все записи с камер наблюдения передали полиции.

Лайф: — Полиция изъяла записи сразу же или спустя несколько дней после пропажи?

Ад: — Да, сразу. На следующий день всё им и передали.

Лайф: — Были ли девушки пьяны?

Ад: — Не особо...

Следователям удалось составить приблизительную картину произошедшего. Знакомый девушек стоял у клуба на машине и ждал, пока они закончат отдыхать. Зачем он их ждал, не объясняется, хотя можно легко догадаться, почему молодой двадцатисемилетний мужчина дожидается двух подвыпивших девушек. Он сам объяснил следователям, что одна из девушек позвонила ему и пригласила встретиться в клубе, но он в клуб не пошёл, а дожидался неподалёку в машине.

В районе четырёх часов девушки вышли из клуба, сели к нему в машину и стали кататься по городу. Затем, по словам подозреваемого, между ним и пассажирками произошёл конфликт. Он не сумел совладать с эмоциями и выехал за город, где задушил обеих, прикопав трупы в лесополосе.

Призыв ТВ

В этом страшном убийстве нет никакой морали или логики. Почему мужчина превратился вдруг в свирепого зверя, выяснят следователи. Будет произведён целый ряд экспертиз для установления возможного изнасилования жертв. А пока небольшой город Покров шумит. Убийство девушек оставило сиротами двух детей, одному из которых едва исполнился годик.

Пресс-служба Следкома сообщила, что "по инициативе следствия органами опеки решается вопрос о дальнейшем жизненном устройстве детей".