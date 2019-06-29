Мог ли появиться автомат лучше калашникова? Легенда конструктора Судаева

Генерал-лейтенант Николай Паршин рассказал на форуме "Армия-2019" о рассекреченных документах об испытании образцов стрелкового оружия в 1943–1945 годах. Документы касаются испытаний самозарядного карабина конструкции Калашникова калибра 7,62 мм и автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева. Генерал заявил, что, если бы не смерть Судаева, "развитие автоматов и стрелкового оружия наверняка пошло бы по иному пути". Лайф разобрался, какую роль сыграл забытый конструктор в истории вооружения Советской армии.

Новые патроны требовали нового оружия

Боевые действия Великой Отечественной войны и их анализ показали, что большинство боёв пехоты скоротечны и проходят на коротких дистанциях. Пистолеты-пулемёты (ППС, ППШ) неплохо справлялись с задачей. Они относительно немного весили и обладали эффективным поражающим действием.

Но к 1943 году стало понятно, что пистолетные патроны, используемые на вооружении Советской армии, не имеют достаточной убойной дальности, стреляют эффективно, но максимум на 200–300 метров, чего недостаточно. Ручные пулемёты и винтовки под винтовочные патроны бьют далеко — до 2000 метров, но их мощность даёт слишком сильную отдачу, из-за этого стрелять стоя или с колена крайне трудно.

Назрела необходимость создать нечто среднее между пистолетным и винтовочным патроном в максимально сжатые сроки. Уже к октябрю 1943-го советские конструкторы разработали сначала патрон 7,62х41, а затем всем известный 7,62х39.

Под промежуточный патрон необходимо было разработать лёгкое, компактное, точное и безотказное оружие.

Легендарный, но забытый

В разработке нового, подходящего по всем параметрам оружия участвовало множество специалистов, в том числе молодой конструктор Алексей Иванович Судаев — создатель на тот момент уже легендарного ППС-43 (пистолет-пулемёт Судаева). Это оружие, например, видно на плече солдата, водружающего флаг над Рейхстагом на известной фотографии.

Алексей Судаев родился в обычной поволжской семье механика в 1912 году. В 12 лет (после смерти отца) он и его две сестры остаются на иждивении матери. После окончания профшколы семнадцатилетний Алексей работает слесарем. Окончив строительный техникум, работает техником на железной дороге. Служба в Железнодорожных войсках выявила у Алексея интерес к стрелковому оружию. После армии, два года отучившись в Горьковском индустриальном институте, Алексей поступил на факультет вооружения Артиллерийской академии РККА имени Дзержинского. За выдающиеся способности Алексей в 1940 году удостаивается высшей стипендии академии.

По окончании академии Судаева отправляют в центр НИПСВО (Научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения), где он разрабатывает зенитную установку, производство которой было запущено уже в начале войны. А разработанный им ППС-43 становится легендой. Он значительно превосходит по показателям стоящие тогда на вооружении пулемёты Шпагина.

Неудивительно, что от Судаева ждали лидерства и в новой разработке под промежуточный патрон. Правда, первая модель АС-44 (автомат Судаева образца 1944 года), выпущенная пробной партией Тульским оружейным заводом весной 1945-го, не оправдала надежд. Слишком тяжёлая и стреляет не очень кучно одиночными выстрелами.

Уже к концу 1945-го Судаев представляет облегчённый вариант автомата, но испытания показывают ещё меньшую кучность при стрельбе.

Никто не знает, как сложилась бы дальнейшая судьба стрелкового оружия Советской армии, если бы Алексей Судаев доработал свой автомат. Но в 1946 году 33-летний конструктор умирает в кремлёвской больнице, до последнего продолжая улучшать своё детище.

И всё же — Калашников

После смерти Судаева эстафету лидерства в разработке нового оружия перехватил молодой танкист Михаил Калашников. Его ранили в бою в октябре 1941-го. В госпитале Михаил загорелся идеей создания пистолета-пулемёта, но его опытный образец не вызвал интереса комиссии, поскольку на фронте уже использовались надёжные ППШ и ППС. Зато молодого героя-танкиста заметили и направили в ту же академию, где трудился Судаев.

Михаил Калашников не оставлял надежды и даже создал образцы самозарядного карабина, которые тоже не пошли в производство. И уже после смерти известного конструктора Судаева, так и не доработавшего свой автомат, в очередном конкурсе победил АК-47 (автомат Калашникова образца 1947 года).

Известный военный историк Клим Жуков рассказал Лайфу, почему трудно представить альтернативную историю русского оружия.

— У нас было много замечательных, талантливых конструкторов. Судаев, Коробов, Барышев... Судаев делал очень хорошее оружие, но самое главное — что сделал Калашников. Он сделал именно экономический автомат. Потому что автомат — это оружие войны. Война — это продолжение политики, а политика — это продолжение экономики. Он умудрился встроить в эту систему своё творение настолько идеально, что я даже не знаю второго такого примера.

Промышленность могла выпускать его, в общем-то, за копейки миллионными тиражами при выдающихся боевых качествах. При этом он прост в обслуживании, прост в чистке, ремонте, уходе и доступен даже необразованному человеку. То есть это автомат, который может освоить кто угодно.

Автоматы лучше, чем у Калашникова, были, но настолько вписанного в военную систему, в систему экономики, промышленности автомата никто не смог сделать. Это совершенно гениальная штука.

История не знает сослагательных наклонений. Невозможно знать наверняка, смог бы Алексей Судаев создать оружие лучше, чем его коллега Калашников, который, безусловно, сконструировал именно тот автомат, что был необходим стране и армии. Калашников настолько безупречный, что до сих пор остаётся культовым во всём мире.