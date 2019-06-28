Бизнесмена и его сына убили за 16 млн рублей. Криминальная драма в Ижевске

В Ижевске разыскивают бандитов жестоко убивших в собственной квартире бизнесмена и его сына. Преступление раскрыто по горячим следам, задержан уже второй подозреваемый, но убийцы всё ещё в бегах.

Четырнадцатого июня Ижевск всполошила новость о двойном убийстве 44-летнего коммерсанта Андрея Иванова и его 22-летнего сына Павла.

Дерзкое преступление произошло среди бела дня. Злодеи постучали в дверь, хозяин, зная одного из гостей лично, пустил их в квартиру. Один из преступников с размаху ударил Иванова по голове тупым предметом и убил его на месте. Затем убийцы проникли в спальню, где спал сын коммерсанта студент Павел, и задушили юношу в постели, чтобы убрать возможного свидетеля. Душегубы распилили принесённой болгаркой большой сейф и похитили деньги и драгоценности на общую сумму 16 млн рублей.

Жена убитого коммерсанта Ольга, возможно, выжила лишь потому, что была в это время на работе.

Ослеплённые алчностью преступники, похоже, даже не особо готовили преступления и не заметали следы. Оперативники просто проверили камеры наблюдения и уже на следующий день после двойного убийства знали имена подозреваемых. Но когда в Ижевске появились ориентировки на убийц, то они уже подались в бега.

Этих двух подозреваемых до сих пор не поймали, но через некоторое время розыск принял неожиданный поворот. Лайф выяснил, что в убийстве возможно замешан свояк убитого коммерсанта — Максим Мартыненко, который мог быть наводчиком. Именно ему открыл дверь хорошо знавший его Иванов. Ведь они были женаты на сёстрах и даже были соседями по даче в одной из деревень в Завьяловском районе Удмуртии.

По сообщениям соседей Мартыненко часто выпивал с одним из подозреваемых в убийстве — Георгием Барановым.

Мартыненко задержали уже через несколько дней, и он сразу начал давать показания. И тут оказалось, что преступников было не трое, а четверо! Некий знакомый Мартыненко работал в "Яндекс.Такси" и следил за передвижением Ивановых. Он же подвозил убийц к дому Ивановых.

Ивановы были во всех смыслах благополучной семьёй. Они активно и успешно занимались бизнесом: например, держали парикмахерскую "Фрейя", приносившую стабильный доход. Лайф поговорил с сотрудницей парикмахерской, она охарактеризовала убитых с самых лучших сторон:

"Фрейя": Всегда были такие приветливые, обязательно дарили тюльпаны на день рождения, постоянно работали, поэтому и не бедствовали.

Лайф: А ездил Андрей на чём?

"Фрейя": На обычной "мазде"... Деньгами они не кичились, хотя они у них водились.

Ижевские журналисты, впрочем, рассказывают Лайфу, что сумма 16 миллионов для бизнеса Ивановых — не маленькая, возможно, не всё в их бизнесе было прозрачно. Бизнесом занимался и замешанный в преступлении Мартыненко. Связано преступление с проблемами в бизнесе или к двойному убийству привела слепая алчность, установят следствие и суд.