От массового захоронения следы карателей SS ведут в ЦРУ и к президенту Латвии

Расследование Лайфом истории о зверствах нацистских карателей неожиданно вылилось в настоящий международный политический детектив. Прошлое и настоящее переплетены тайнами советской истории, интригами ЦРУ и реалиями современной геополитики. Но начиналось всё ещё во время Великой Отечественной войны, когда в Новгородской области у деревни Жестяная Горка латвийские эсэсовцы казнили 3700 мирных советских граждан.

Как латыши стали гитлеровскими карателями

Летом 1941 года Адольф Гитлер наносит краткосрочный визит в латвийский город Малнава, где дислоцируется штаб командующего группой армий "Север" генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба.

К приезду фюрера в Даугавпилсе спешно организуют показательное гетто и пришивают евреям на одежду жёлтые звёзды. От имени "освобождённой от СССР" Латвии приветствие Гитлеру пишет Альфред Валдманис, экс-министр финансов страны. Заканчивалось оно фразой: "Латышский народ полон решимости участвовать в освободительной борьбе и строительстве новой Европы и с покорностью ждёт соответствующего решения Адольфа Гитлера".

Марионеточная администрация Латвии, организованная фон Леебом, рвалась воевать с русскими, обещая немцам 100 тысяч добровольцев. Третий рейх взамен сулил признать независимость Латвии и присоединить к ней земли Псковской и Новгородской областей ( на самом деле фюрер не доверял латышам и обещание выполнять не планировал). Итогом визита Гитлера стало решение фон Лееба принимать на службу прибалтов и создавать из них регулярные полицейские батальоны для карательных операций. Прежде всего против партизан и укрывающих их мирных жителей.

В начале 1942 года несколько подразделений хорошо мотивированных нацистской пропагандой латышских карателей отправляются в ту самую Новгородскую область, чьи земли им обещал рейх. Следующие два года пройдут в непрерывных зверствах и кровавых пиршествах "будущих хозяев". Их преступления стали достоянием общественности лишь спустя 77 лет, в мае 2019 года. Теперь мы знаем и имена палачей, убивших 3700 советских граждан в Новгородской области.

Страшная хроника геноцида

Оккупация Новгородчины длилась с августа 1941 года по январь 1944-го. Среди самых пострадавших районов области — Батецкий. До начала войны в нём проживало 29 тысяч человек. Из них свыше 21 тысячи угнаны на работы в Германию, 3700 убиты. В итоге Красную Армию дождалось лишь чуть более пяти тысяч выживших. Они и указали на место массовых захоронений у деревни Жестяная Горка.

Из акта Чрезвычайной государственной комиссии об эксгумации трупов советских граждан, 15−16 ноября 1947 года:

— Смерть в количестве трёх тысяч семисот человек, трупы которых обнаружены в ямах-могилах около дер. Жестяная Горка и дер. Чёрная, НАСИЛЬСТВЕННАЯ и последовала от полученных ими тяжких смертельных телесных повреждений — сквозных огнестрельных пулевых ранений головы, шеи, груди, повреждений головы тупыми тяжёлыми предметами и остро режущим и рубящим оружием, а также переломов рёберных дуг, часто множественных, причинённых какими-то тупыми предметами. Среди трупов обнаружены трупы мужчин в возрасте от 14 до 55 лет и трупы женщин от 18 до 60–65 лет, — сказано в материалах послевоенного дела.

Кто творил эти зверства? Для тысяч мирных жителей новгородских и псковских деревень под понятия "оккупант", "каратель" и "убийца" в 1942−1943 годах попадали даже не немцы, а латыши. По словам доктора исторических наук Бориса Ковалёва, нацисты зачастую поручали именно прибалтам наиболее грязную и кровавую работу. В Жестяной Горке из них была создана так называемая тайлькоманда. На её счету — десятки массовых расстрелов мирных граждан. Осуждённых на казнь в деревню свозили со всей области. Вот что говорят свидетели этих преступлений.

Воспоминания местного жителя Николая Иванова:

— В нашей деревне стояли немцы, латыши и испанцы. Самыми злыми были латыши. Они были хуже немцев. Им ничего не стоило просто так избить человека палками, выстрелить. А вот чтобы испанцы хоть кого-либо обидели, я не помню.

В своих мемуарах ужасается даже поручик власовской армии В. Балтиньш:

— Когда немецкие части уходили, им на смену приходили части латвийского СС. И сразу же начинался страшный беспричинный террор. Жители сёл были вынуждены по ночам разбегаться по лесам и скрываться в них, как дикие звери... Латышские эсэсовцы говорили, показывая на сотни трупов: "Мы их убили, чтобы уничтожить как можно больше русских".

Показания крестьянки Александры Николаевой:

— Прибывшая в Жестяную Горку команда карателей СС почти ежедневно занималась расстрелами советских граждан. После допросов каратели выводили арестованных из деревни и примерно в 400–500 метрах от неё расстреливали. Во время допросов были слышны крики и стоны избиваемых. Я была очевидцем, как каратели вели к месту казни двух девушек. Их закололи кинжалами.

Каратели скрупулёзно документировали казни. Эти "расстрельные" списки сейчас находятся в архивах УФСБ по Новгородской области. Сегодня прочитанное по-настоящему ужасает.

1 февраля 1942 г. Расстрелян цыган Масальский Яков с четырёхлетним сыном.

13 августа 1942 г. Казнь четырёх евреев.

28 августа 1942 г. Казнён священник Александр Петров.

5 октября 1942 г. Казнены бывший председатель колхоза, уличённый в помощи партизанам, и бургомистр дер. Чауни. Проверено 12 русских девушек для отправки в Германию.

13 октября 1942 г. Взяты в плен шесть партизан и два агента.

12 февраля 1943 г. Расстрелян Васильев Иван из дер. Капустино, Иванов Василий Иванович из деревни Новая Деревня, Цигенбард Наум, еврей, зоотехник...

Несмотря на вопиющую роль латышей в геноциде Батецкого района, они вообще не фигурировали на Новгородском открытом процессе 1947 года, где публично судили нацистов. На скамье оказались исключительно немцы. Вероятно, дело в советской пропаганде, которая активно создавала миф о нерушимой дружбе народов СССР. Разжигание розни между русскими и латышами государству было невыгодно.

Главной фигурой процесса стал командир армейского корпуса генерал Курт Герцог. Интересно, что из 19 гитлеровцев, оказавшихся на скамье подсудимых, он единственный не признал вину. Его ждал расстрел. Однако Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об отмене смертной казни" спас жизнь Курту и его офицерам. Он умер своей смертью через полтора года в лагере под Воркутой.

О прибалтийском следе в геноциде советского народа вполголоса заговорили лишь в 60-х. И только недавно, в мае 2019-го, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид) против 33 карателей — выходцев из Латвийской ССР, которые так и не были преданы суду и скрылись на территории США, Канады и ФРГ. Возбуждение уголовного дела спровоцировали масштабные раскопки весной в деревне Жестяная Горка.

Латвийская тайлькоманда

Поимённо известны следующие члены карательной тайлькоманды: латыши Янис Цирулис, Альфонс Удровскис, Евгений Рагель-Метцвальд, Сергей Корти, Карл Лацис, Артур Криевиньш, Харис Лиепиньш, Бруно Цагерс и Адольф Клибус, русские латвийцы Александр и Георгий Яковлевы, Андрей и Олег Климовы, Порфирий Беляев, Николай Крумин, Андрей Столяров и Николай Полозов, прибалтийские немцы Эрих Бухрот, Рудольф Гроте и Эгон Бедман.

Альфонс Удровскис с 1940 года служил в рядах Красной Армии, но при первой же возможности дезертировал и перешёл на сторону нацистов. Ему было тогда 23 года. Службу на немцев Альфонс начал простым шофёром, но вскоре добровольно записался в карательное подразделение и сделал себе татуировку в виде знака СС. Своими поступками Альфонс гордился. "Навожу порядок в России", — рассказывал он родным. В 1945 году Удровскис сдался в плен британцам. Потом получил гражданство Канады и переехал в Торонто, где устроился на работу в компанию General Motors. Его след теряется в 1952-м.

Согласно заметке в эмигрантской Latvija Amerika , в этот год Удровскис женится в торонтской церкви на некой Зенту Смемани.

История карьеры соратника нового президента Латвии

Наконец, главный палач тайлькоманды — Янис Цирулис. Уроженец города Валки, до войны он служил в латвийских подразделениях РККА. После — дезертировал и примкнул к тем, кто впоследствии станет карателями Жестяной Горки. "Проявил себя" и стал командиром батальона Латышского легиона СС. Окончание войны застало его в Германии, где он сдался американцам. И вскоре Цирулис снова на службе — теперь он замкомандира Латышской рабочей роты при Армии США.

Послужив США, Цирулис возвратился в ФРГ и сделал политическую карьеру. Её пик — председательство в антисоветской националистической организации латышских эмигрантов " Ястребы Даугавы ".

Владимир Линдерман — активист за права русскоязычных Латвии — высказывает предположение, что Цирулис знаком с новоизбранным президентом Латвии Эгилом Левитсом:

— Янис Цирулис скончался в 1979-м. Мне удалось отыскать некролог . Там нет ни слова о кровавых "подвигах" покойного. Зато есть кое-что поинтереснее.

Янис в 1973–78 годах являлся членом отделения "Ястребов" в городе Мюнстере. А будущий президент Эгилс Левитс в 1973 году окончил 12-й класс Латвийской гимназии в Мюнстере. Этому учебному заведению покровительствовали как раз "Ястребы". Сам Левитс признавался, что активно участвовал в общественной жизни латышской эмиграции и во время своей учёбы, и после неё. Два активиста, старый и молодой, в одном городе, в немногочисленной этнической среде…

Трудно представить, что их пути не пересекались. Вообще, тесные контакты с представителями латышской эмиграции, причём самого радикального толка, заметно повлияли на мировоззрение г-на Эгилса. Например, он известен своим сотрудничеством с экс-лидером "Пирсона" — идеологом латышской версии нацизма Адольфом Шильде.

Трагикомичный факт: новый президент Латвии Эгилс Левитс родился в еврейско-латышской семье. Но мог бы не родиться вообще. Его отец Йонас Левитс выжил в латвийском холокосте лишь потому, что вовремя смог эвакуироваться в восточные районы СССР!

Но вернёмся к кровавому мяснику Жестяной Горки — Янису Цирулису. Возможный наставник и учитель нового президента Латвии мог быть ещё и агентом ЦРУ. Лайф нашёл недавно рассекреченные архивы американской разведки за 1952 год. В них — переписка подразделений ЦРУ по поводу Цирулиса. Речь о шестнадцати важных документах.

Как мы видим из документа, Цирулис жил в тот момент в Кайзерслаутерне и получал скромную зарплату — 662 дойчемарки в месяц. В переписке вербовщиков ЦРУ его чаще называют не по имени, а "субьект".

"Может ли субъект быть быстро и тихо передан кому-то в обработку? Любому немецко- или латышскоговорящему офицеру после дачи последнему инструкций".

"Как можно установить контроль над субъектом? Сыграть на чувствах к…, напугать потерей работы, поощрить подарками".

"Ожидает ли субъект регулярную зарплату? Нет, регулярной зарплаты не будет. Однако Янис, предполагая, что в этом деле замешана Армия США, будет ожидать нерегулярных подарков".

"С какими ещё силами может сотрудничать субъект, учитывая его характеристики? С германскими или английскими".

"При благоприятном стечении обстоятельств мы намереваемся использовать субъекта в качестве посредника (дропа) в Германии".

Что же означают эти документы? Скорее всего, Янис Цирулис попал в разработку ЦРУ. На 1952 год американские спецслужбы готовились завербовать его. Что же имеем потом? Янис в конце 50-х уезжает в Америку и возглавляет там роту латышей. А после возвращается в Германию и начинает вести там политическую антисоветскую деятельность, вовлекая в неё, в частности, и будущего президента Латвии.

Вот вам и ответ на вопрос, почему не все нацистские преступники наказаны. Они просто перешли на службу к новым хозяевам.

Зачем копаться в прошлом?

Зачем расследовать стародавние преступления, если никого из палачей, скорее всего, уже нет в живых? Прежде всего важно помнить, что творили гитлеровцы и их пособники на оккупированных территориях. И не только Россия до сих пор разыскивает нацистских преступников Второй мировой войны. Например, международный Центр Симона Визенталя (штаб-квартира в Нью-Йорке) также не прекращает их розыск и судебное преследование.

Удивительно, но американский "Фейсбук" Марка Цукерберга потворствует латышским нацистам. Так, в конце 2018 года соцсеть восстановила ранее удалённую страницу , посвящённую участникам Латышского добровольческого легиона СС и даже вежливо извинилась за блокировку сообщества. Латыши извинения приняли. Их группа в "Фейсбуке", восхваляющая войска СС, процветает. Нацистские парады в Риге регулярно проводятся. А латвийский сейм уже подвёл под понятие "геноцид" политику СССР в отношении стран Балтии и готовится снести памятник советским воинам.

Около 400 тел уже подняты из новгородской земли. В захоронениях обнаружено множество останков детей в возрасте от семи лет. Поисковая операция продолжается. В земле лежит ещё более трёх тысяч мирных жертв нацистских палачей. Следователи делают всё, чтобы установить личности погибших и восстановить память о них, в том числе экспертизу ДНК. Возможно, Следственный комитет, расследующий это страшное военное преступление, найдёт кого-то из палачей, доживающих свой век в западных странах, и потребует экстрадиции.