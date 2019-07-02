Мать села за убийство сына, вышла, родила и убила дочь. Кто её остановит?

Первенца она сдала в детдом, второго заколола ножом до смерти, за что отсидела два года. Третьего смыла в унитаз в придорожной гостинице, рассказав следователям, что младенец родился мёртвым. Лайф рассказывает дикую историю выпускницы интерната, которая, возможно, отомстила своим детям за годы в детдоме.

По свидетельству соседей, Татьяна Яшина — женщина весьма любвеобильная, со множеством половых партнёров, которых она "меняла как перчатки", однако её кипучая любовь не распространилась на детей. В свои двадцать пять лет она родила уже троих, но родительский инстинкт у женщины так и не включился, уступив инстинкту убийцы.

Небольшой дом-интернат № 8 села Афанасиха на берегу Ветлуги — знаменитого притока великой реки Волги — видел немало загубленных судеб. Сюда помещали детей, чьи родители их бросили или лишились права на воспитание.

Многие выпускники интерната становились полноценными членами общества, другие ожесточились и вымещали впоследствии злость за своё несчастливое детство уже на своих собственных детях.

Первого ребёнка Таня Яшина родила, когда бросила школу-интернат.

Свободная жизнь принесла с собой соблазны. Отцом первого ребёнка Татьяна назвала своего одноклассника, но после оказалось, что это совсем другой человек, гораздо старше её. Первенца мать сдала в детдом.

Следующего ребёнка Яшина родила в 2015 году в домашних условиях и решила избавиться от младенца по-тихому, даже не сдавая своё дитя на попечение государства. Она завернула младенца в сорочку и нанесла ему около десяти ножевых ранений — в шею, грудь, живот... Затем детоубийца бросила труп в мусорный бак. Преступление было раскрыто только благодаря местным жителям, заметившим, что у Татьяны пропал живот, при этом, куда делся сам ребёнок, она толком объяснить не смогла.

Когда Татьяну задержали, детоубийца сначала говорила, что ребёнок уже родился мёртвым, поэтому она и похоронила его на местном кладбище. Следователи попросили указать место захоронения, и только после этого Таня созналась, что выкинула младенца в мусорный контейнер. Тело малыша со множеством колото-резаных ран нашли через четыре дня на свалке. Мать наконец созналась, что умышленно убила младенца, тем более что закон РФ невероятно гуманен к матерям-детоубийцам.

Причиной своего зверского поступка женщина назвала ненужность ребёнка. Однако в детский дом она его тоже не хотела отдавать: "Пусть он не достаётся никому". В нашей стране наказание за убийство матерью своего ребёнка довольно мягкое. Татьяне дали всего год и девять месяцев лишения свободы, учитывая её "раскаяние". В 2017 году она вышла на свободу и продолжила свой беспорядочный образ жизни. По сообщению соседей, она продолжала менять половых партнёров "как перчатки", поэтому снова "залетела". На момент совершения нового преступления Татьяна работала уборщицей в гостинице "137-й километр", расположенной в деревне Ляды по автодороге Нижний Новгород — Шахунья — Киров, и ходила с животом, который неожиданно исчез 23 июня.

Ситуация фактически повторилась один в один, как и с первым убийством, что позволило впоследствии некоторым СМИ говорить о Яшиной как о серийном убийце. Когда директор гостиницы пристал к ней с расспросами, Татьяна запела ту же "песню" — родился мёртвым, поэтому она смыла тело в унитаз. Директор сразу же позвонил в полицию. Он знал о её прошлом и понял, что уборщица принялась за старое. После отсидки Татьяна, вероятно, поумнела и уже не наносила девочке колото-резаных ран, поэтому доказать сам факт убийства будет сложнее. Следователи достали труп новорождённой, застрявший в канализационной трубе. Девочка весила всего полтора килограмма.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Татьяна при этом продолжает гулять на свободе, так как у следствия законного основания для задержания нет.

По сообщению источника Лайфа, СК РФ по Нижегородской области прежде всего отрабатывает версию, что Татьяна вызвала у себя преждевременные роды и утопила новорождённую, то есть родить-то она родила живую, но слабую и недоношенную девочку, а потом просто взяла и смыла дочь в унитаз.

Лайф решил узнать, почему Татьяна губит собственных детей. Может быть, причина в тяжёлом детстве? Воспитанница того же дома-интерната № 8 в Афанасихе Наталья (имя изменено по её просьбе. — Прим. Лайфа) рассказала Лайфу всё, что знает о Татьяне.

ЛАЙФ — К вам хорошо относились воспитатели?

НАТАЛЬЯ — Воспитатели и учителя относились нормально, всякое бывало, конечно: могли и накричать, и поругать, но за дело, а так нет.

ЛАЙФ — Как можете охарактеризовать Таню? Почему она так жестока с детьми? Может быть, её обижали в детстве?

НАТАЛЬЯ — Да, били, не спорю. Но за дело били. Её в детдоме все ненавидели за "подвиги" и характер, была шестёрка у всех. Вот теперь и расплачивается, может, со всеми таким гадким способом.

ЛАЙФ — А родители её навещали в интернате? Были у неё близкие?

НАТАЛЬЯ — Нет, никого не было. Таня своего первого родила уже за территорией интерната, ведь она бросила учёбу. Через несколько лет услышала про неё, что она убила сына и сидит… Потом она ко мне в друзья добавилась в "Одноклассниках", написала "привет" и т.д., а я ей — "ну привет, как ты? Правда ли, что сына своего убила?" Она сказала, что это всё сплетни и враньё, что замужем она и всё у неё хорошо. И больше она мне не писала...

Нерациональное поведение Яшиной, быть может, связано с её тяжёлой судьбой, ведь другие "матери" Нижегородчины ведут себя более рационально, не убивая своих детей, а продавая их за неплохую (по провинциальным меркам) сумму. К примеру, жительница той же Нижегородской области примерно в то время, когда Яшина получила первый срок, продала своё новорождённое дитя за сто тысяч рублей. Женщина получила пять лет, но условно.

На днях, как раз когда Яшина топила свою девочку в унитазе гостиничного туалета, на сайте нижегородского Следкома было опубликовано сообщение , что некая 42-летняя женщина вступила в сговор, родила мальчика по поддельным документам и дала ему имя, отчество и фамилию заказчицы, впоследствии пришедшей за младенцем в роддом. В сообщении приводится факт, что сделки по продаже детей совершались на Нижегородчине неоднократно.

Максимальное наказание, которое Яшина может получить за убийство уже второго своего ребёнка, — всего четыре года заключения. Это значит, что очень скоро молодая ещё женщина снова окажется на свободе и жуткая история может повториться.