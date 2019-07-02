Иркутское наводнение. Четыре версии катастрофы

Кадры иркутского наводнения продолжают шокировать страну. Погибло уже 14 человек, ещё 13 считаются пропавшими без вести. Город Тулун практически ушёл под воду. Интернет переполнен, с одной стороны, гневной критикой, с другой — яркими примерами героизма и самопожертвования. Лайф разбирает версии причин катастрофы в Иркутской области.

Что же послужило причиной беспрецедентного в истории области наводнения? В СМИ и соцсетях сегодня в основном обсуждаются четыре возможные причины произошедшего: первая — прохудившаяся дамба, вторая — деятельность Иркутской ГЭС, третья — вырубка лесов в поймах рек Ангара и Ия, что привело к нарушению экосистемы края. И наконец четвёртая — разбушевавшаяся стихия: проливные июньские дожди и таяние саянских ледников.

Все эти возможные причины умножаются на бардак и неразбериху с самых первых часов наводнения и банальную неготовность многих служб.

"Столетняя" дамба простояла лишь десять лет

Несмотря на то что от наводнения пострадало пять районов Иркутской области, в СМИ мелькали больше кадры из Тулуна, где прорвало дамбу. На бурятском языке Тулун означает "кожаный мешок". Город как бы стоит на изгибе реки Ии, напоминающем мешок, что отражено и в гербе города.

Ия — левый приток реки Оки (это не та всем известная среднерусская Ока, а только приток Ангары) берёт исток в Саянах. Ия периодически затапливала Тулун. Например, в 1984 году под водой оказалось около 300 домов, а в 2006-м затопило не только город, но и автомобильную трассу. Тогда погиб один человек. После этого власти города решили возвести большую дамбу и с помпой провозгласили безопасность Тулуна от наводнений на целых сто лет.

Тулун до и после

Дамба защищала город при увеличении подъёма реки почти на двенадцать метров, но в июне уровень воды неожиданно подскочил до пятнадцати! Надо заметить, за всю историю наблюдений вода Ии никогда не поднималась выше отметки в двенадцать метров.

Напутали ли проектировщики дамбы или учёные произвели неправильные расчёты, ещё предстоит разобраться. Но прокуратура уже обращала внимание на нарушения правил эксплуатации дамбы. А в самом начале наводнения городские власти призывали не поддаваться панике. Ведь все были уверены, что дамба рассчитана на сто лет эксплуатации и выдержит любую воду. Не выдержала...

"Конспирологическая" версия

По ещё одной разлетевшейся в соцсетях версии "диванных экспертов", обширное затопление могло произойти не по природным причинам, а потому что на регулирующей Байкал Иркутской ГЭС якобы сбрасывали огромную массу воды для Братского водохранилища. И, конечно же, с целью лёгкой наживы. Но река Ангара берёт своё начало в Байкале и течёт на север. А Тулун находится на реке Ия, которая как раз впадает в Ангару, севернее города, в Братском водохранилище.

— Вы видели дожди по многочисленным кадрам из мест наводнения? Я вот даже маленького дождя не видел. Откуда же пришло столько воды? Очень просто, на плотине Иркутской ГЭС, которая регулирует Байкал, сбрасывали воду. Колоссальный объём, судя по обмелению Байкала, — возмущается пользователь Facebook Сергей Симонов, аккаунт которого больше похож на бота-виртуала, созданного с неясными целями. Тем не менее явную утку мгновенно растащили по Интернету.

Но дожди всё же были. Метеовести от "Фобоса" ещё 27 июня сообщали, что в Иркутской области всего за сутки выпало от 33 до 64 мм осадков. При этом в посёлке Тулун ливни оказались рекордными. Возможно, и это тоже повлияло на катастрофический уровень воды.

Впрочем, Александр Беляев — замдиректора Института географии РАН, знакомый большинству как ведущий прогноза погоды на телевидении, в разговоре с Лайфом не исключил влияния техногенного фактора на катастрофу:

— Каждый анализирующий ситуацию человек должен говорить, что техногенная составляющая (антропогенная), конечно, всегда сказывается в большей или меньшей степени. Но на первое место я бы поставил глобальное потепление и конкретное увеличение количества осадков.

К наводнению привела вырубка лесов

Ещё одна версия тоже может показаться конспирологической, но она довольно логична. В бассейне Ангары в природоохранной зоне вырубили слишком много леса. По приблизительным расчётам, один килограмм мха в лесу впитывает десять литров воды. Раньше вся вода с гор сдерживалась растительностью, но сейчас этот естественный защитный барьер утрачен.

Александр Беляев считает, что эта версия вполне имеет право на существование.

— Ну о чём мы можем говорить, когда ещё в тридцатые годы было исследование, что вырубка леса сказывается и на количество осадков, и самое главное — в перераспределении выпавших осадков в речной сток. Это всё знала ещё советская довоенная гидрология. Так что это всё, безусловно, сказывается.

Разбушевавшаяся стихия

Наконец, нельзя упускать из виду изменение климатического фона области, как, впрочем, и всей Земли.

Это очень по горячим следам. Я думаю, что все выводы, которые будут сделаны сразу, будут "хромать", — предупреждает Александр Беляев.

Замдиректора Института географии РАН напомнил, что внезапное наводнение в Сибири встало в один ряд с другими неожиданными климатическими катаклизмами. Страшная жара в Европе вдруг сменилась обильным градом, в одночасье превратив лето в зиму. В Мексике несколько дней назад в самую тридцатипятиградусную жару выпал огромный град, утопивший улицы Мексики в слякоти, как будто это не Мексика, а конец зимы где-нибудь на европейской территории России. Или, например, в той же Японии сегодня — рекордная жара.

— И вы понимаете, что таких экстремальных явлений и в одну и в другую сторону при глобальном потеплении становится всё больше и больше, — утверждает Беляев Лайфу и описывает возможную причину природного явления, вызвавшего наводнение.

— На юго-востоке Сибири столкнулись три воздушные массы. Одна воздушная масса — это прохладный воздух Арктики, который добрался до южных районов. Там он встретился с воздухом из субтропиков. Подобное сочетание рождает циклоны, производящие обильные осадки.

При столкновении этих воздушных масс возникло довольно неожиданное и редкое явление. Обычно погода меняется с Запада на Восток. Но здесь при этой встрече участвовали влажные воздушные массы Тихого океана.

Специалисты, которые анализировали эти данные, рассказали, что этот циклон, который образовался на стыке трёх воздушных масс, двигался бы дальше на Восток, форсируя Байкал, Забайкалье. Но там сейчас стоит область высокого давления, не пускающая циклон дальше на Восток.

По словам Беляева, в будущем подобных катастроф можно будет избежать, если быть к ним готовым. Но нужно настраивать системы оповещения и проводить специальные исследования в этой области. Думать глобально, действовать локально.