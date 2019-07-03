Супруги убили приёмных детей-инвалидов. Опеке было всё равно?

Жуткая история произошла в Кемеровской области. Супруги из провинциального городка Мыски жестоко убили двух подростков, которых взяли на воспитание из интерната для умственно отсталых детей. От тел приёмных детей муж и жена избавились и просто затаились. Только спустя год после первого убийства вскрылась страшная правда. Лайф разобрался, почему погибли подростки.

Первое убийство никто даже не заметил

Эта трагическая история началась с хорошего, на первый взгляд, поступка семьи Крайновых из маленького посёлка под провинциальным городом Мыски Кемеровской области. Уже имея двоих своих детей, супруги Крайновы взяли на воспитание из интерната ещё троих. Девочку и двоих мальчиков. Ещё более трогательным этот поступок делал тот факт, что все приёмные дети были инвалидами — умственно отсталыми воспитанниками Мысковского специализированного интерната.

Возможно, дальнейшие события нескоро попали бы на глаза общественности, если бы в 2016 году не прошла информация, что старшего 17-летнего мальчика давно никто не видел. Но ни от семьи Крайновых, ни от органов опеки и попечительства заявлений о пропаже ребёнка не поступало…

Начали проверять и оказалось, что подросток пропал ещё летом 2015 года. Возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Супруги уже тогда вели себя подозрительно. О пропаже подопечного не беспокоились и даже врали следствию о том, что за ребёнком якобы присматривала их собственная дочь 22 лет, но сама она опровергла это. Однако доказательств, что Крайновы причастны к преступлению, не было, поэтому на первых порах они проходили по делу свидетелями.

Проверка продолжалась, и, помимо странного поведения, из показаний свидетелей выяснилось, что супруги применяли к детям физическое насилие, проявляя нетерпение к их поведению, хоть и заранее знали, что дети нездоровы и могут себя вести не как обычные подростки. Но последней каплей стал внезапный отъезд семьи Крайновых в Краснодарский край. Правоохранители разыскали супругов, и оказалось, что подозрения далеко не беспочвенны. Пропал и второй мальчик-инвалид 16 лет.

Муж и жена заявили: ребёнок просто сбежал от них. Где он находится, они не в курсе. Но силовики нашли подростка. В болоте... Неподалёку от посёлка, в котором проживала семья Крайновых. На теле мальчика обнаружили следы насильственной смерти. Муж, 43-летний Евгений Крайнов, признался, что они с женой убили детей, а от тел избавились. Жена Елена Крайнова вину так и не признала. В сентябре 2016 года супругов арестовали.

Поражает спокойствие Крайнова, который в ходе следственных мероприятий рассказывает о том, как сжигал тело первого убитого — старшего мальчика. Он подробно объясняет в кадре, как они вместе с женой придумали скрыть убийства. Но уточняет, что настояла на избавлении от тел именно она.

В поле под железной дорогой будет тоннель, там на поле сжигал. Когда всё потухло, подъехал, пропиленовый мешок подстелил, лопатой всё собрал… рассказывает Евгений о том, как избавлялся от тела подростка

Чету Крайновых осудили за истязания (пп. "а, г, е" ч.2 ст. 117 УК РФ), нанесение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть детей (ч. 4 ст. 111 УК РФ), лишение их свободы (пп. "а, в, г, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ) и приговорили Евгения к 16, а Елену к 15 годам лишения свободы.

Зачем Крайновым понадобились дети-инвалиды

Зачем семье, у которой и так уже было двое своих детей, понадобились сироты из детского дома для умственно отсталых. За что поплатились жизнями мальчики-инвалиды Мысковского интерната?

В 2015 году Администрация Кемеровской области вводит пособие на приобретение жилья семьям, которые усыновили двух и более детей-инвалидов, из расчёта 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Если же семья усыновляет одного ребёнка, то имеет право получить пособие на улучшение жилищных условий в размере 500 000 рублей.

В том же году администрация добавляет единовременное пособие в размере 100 000 рублей за каждого приёмного ребёнка-инвалида. Помимо этого, семья пользуется другими социальными поощрениями и льготами многодетных семей.

Детский дом отдал сирот обычной, на первый взгляд, семье с двумя собственными детьми. Кажется, ничто не предвещало беды. Администрацию учреждения вроде бы можно понять. Ведь каждый, кто увидит фотографии с сайта этого детского дома, наверняка подумает: в семье инвалидам будет лучше. Однако всё случилось по-иному. Усыновление привело к ужасной смерти двух приёмных детей.

Остаётся вопрос, куда смотрели органы опеки и попечительства, которые должны были ежемесячно в течение первого года жизни детей в приёмной семье проверять условия их проживания и соблюдение опекунами прав подопечных?