Умница и помощница. Как краснодарский депутат погорел на любви к детям

Депутат краснодарского законодательного собрания официально трудоустроил дочь своей помощницей и выплачивал ей зарплату, пока она отдыхала по заграницам. Она и сейчас где-то на море, когда на отца возбудили уголовное дело. Лайф разбирался, почему уважаемый и влиятельный политик прокололся на мелочах.

Государственная зарплата на карманные расходы дочери

Николай Кравченко — на Кубани личность довольно известная. Родился в станице Варениковской, со школы занимался спортом и в нём даже добился кое-каких результатов. В общем, родился, учился, женился здесь — всё как и полагается образцовому региональному политику. Депутат Кравченко — председатель Комитета по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям Законодательного собрания Краснодарского края.

Для многих стала полной неожиданностью новость о том, что крупный и заслуженный краснодарский политик Кравченко — фигурант уголовного дела. Да ещё и в таких масштабах — смехотворных для этой фигуры!

По данным краснодарского управления Следкома, в 2012-м Кравченко был избран депутатом ЗСК пятого созыва, а его дочь Олеся Белецкая сразу стала помощником депутата.

— Три года девушка выезжала летом за пределы России, а сотрудники законодательного собрания края, якобы не осведомлённые об этом, вносили в табель рабочего времени за май-июнь 2013 года, июнь-июль 2014-го и июль-август 2015 года сведения о нахождении депутатской дочери на рабочем месте. Подозреваемый подписал данные табели и передал их в финансовый отдел регионального парламента. В результате помощнице депутата незаконно заплатили свыше 68 тыс. руб., — пишет краснодарское управление Следкома.

В настоящее время следствие проверяет имущество депутата, чтобы наложить на него арест. Над Кравченко явно и кучно сгустились тучи, а ещё пару недель назад, когда появились первые сообщения о готовящемся уголовном преследовании, Кравченко всё отрицал, душевно пожурив журналистов:

— Ну разве так можно, родненькие вы мои!

Миллион на "лечение сына" или на выборы?

Безупречная биография Кравченко была подмочена ещё в прошлом году кубанскими журналистами, доставшими первые скелеты из депутатского шкафа. Но Кравченко разрушил козни врагов и просто закрыл весь информационный ресурс, нелицеприятно писавший о нём. Местное СМИ "Блокнот-Крымск" прославилось во время известного наводнения в Крымске 2012 года, когда его журналисты доносили истинное положение дел до всей России.

Главред сайта "Блокнот-Крымск" Дмитрий Носков рассказал Лайфу, что после наводнения в редакцию стали приходить люди и делиться разными бедами, поверив, что в городе появилось настоящее независимое СМИ.

— Я, честно говоря, знать не знал об этом Кравченко. Никогда не стояла задача его "мочить". Просто обратился некий предприниматель Виталий Федерко со своей бедой. Мы поначалу хотели получить комментарий и от противоположной стороны, но ни Кравченко, ни другой фигурант этого дела на контакт не шли. Тогда мы решили, что информация имеет социальную значимость, и опубликовали обращение Федерко.

Виталий Федерко около пяти лет был помощником депутата Николая Кравченко на общественных началах. И отношения с политиком у него были товарищеские.

Хочешь узнать человека, дай ему в долг. Отношения депутата и его верного помощника испортились, когда Федерко дал Кравченко миллион рублей в долг. Якобы депутату срочно понадобились деньги на лечение сына в английской клинике.

Обращение Федерко, опубликованное на сайте "Блокнот-Крымск", не помогло бывшему помощнику вернуть миллион. После этой публикации депутат Кравченко обратился в Крымский районный суд с иском о чести, достоинстве и деловой репутации. Ещё до рассмотрения иска судья Валерий Корныльев вынес определение о принятии обеспечительных мер по делу № 2-2692/2018.

По судебному требованию Роскомнадзор заблокировал не отдельную страницу с публикацией, на которую жаловался Кравченко, а весь сайт. Пока суть да дело, разбирательство и тяжба, сайт не работает, а его журналисты разбрелись по другим местам. Дмитрий Носков рассказал Лайфу, что "Блокнот-Крымск" и так был "как кость в горле" у местных властей, но такого от Кравченко никто не ожидал.

Откровения разорившегося помощника депутата

Лайфу удалось поговорить с самим Федерко, и тот подтвердил всё вышеописанное, добавив, что факт передачи миллиона рублей может доказать с помощью свидетеля. Но, со слов бывшего помощника депутата, миллион там был не один, а деньги собирались на выборную кампанию.

— Это был реальный авторитет в Крымске. Его слушали все. Я и думать не мог, что он был способен на такой подлый поступок, — сокрушается Федерко.

Поскольку депутата и его помощника в то время связывали приятельские отношения, никаких расписок Федерко не требовал. А сейчас ему пришлось продать квартиру, престижную машину, он разорён и потерял собственный бизнес.

Олеся на отдыхе не заморачивается

Федерко был помощником Кравченко в те же годы, что и дочь депутата Олеся. Лайф поинтересовался, часто ли он видел коллегу на рабочем месте.

— Я вообще не знал, что она была помощницей и тем более, что получала за это деньги! Ну, лично-то я её знал — весёлая, богатая, обеспеченная девушка, ездит на BMW "четвёрке", отдыхает по заграницам. Я не помню, чтобы она вообще работала.

Федерко признаётся Лайфу, он "служил не тем богам", почему и остался у разбитого корыта. Но с бывшим боссом теперь готов бороться до конца.

О самой дочери депутата Олесе, из-за "трудоустройства" которой он, собственно, и погорел, мы знаем мало. Известно, что ей 35–36 лет, она кандидат экономических наук и в прошлом предприниматель. Следователи установили, что три года подряд дочь депутата проводила лето за границей, пока на её счёт капала зарплата помощницы депутата. Поскольку сумма ущерба — 68 тысяч, можно посчитать, что в месяц она "зарабатывала" на госслужбе около десяти тысяч рублей. Сумма невелика, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Лайф выяснил, что Олеся, например, судилась с мэрией Краснодара за некие снесённые городом постройки и отсудила порядка тринадцати миллионов рублей.

Когда местные журналисты спросили её в телефонном разговоре об уголовном деле на её отца из-за её "трудоустройства", она снова отдыхала на море и просто не захотела "заморачиваться".

Но вскоре серьёзно "заморочиться" предстоит её отцу, ведь по статье 285 ч. 2 УК РФ, которую Кравченко собираются вменить, его могут лишить свободы на срок до семи лет, запретив в будущем занимать государственные должности.