Спектакль одного зрителя. Как жулики в Москве "нагрели" сибиряка на 41 млн

Хитрые мошенники специально открыли в центре Москвы фиктивное отделение сибирского банка и неделю имитировали его работу, дожидаясь всего одного "жирного" клиента. Как только он появился, "кассир" принял из рук доверчивого бизнесмена 41 миллион рублей и попросил немного подождать. С этими деньгами мошенник скрылся, выпрыгнув через окно во двор. История выглядит настолько невероятной, что её участники напоминают героев самого известного романа, действия которого происходили прямо в этих же домах. В криминальных хитросплетениях в центре булгаковской Москвы разбирался Лайф.

Пока неясно, почему тюменский бизнесмен Андрей Коротченко (директор ООО "Инвестиционные технологии") решил положить свои деньги на счёт московского отделения родного сибирского Стройлесбанка и привёз в Елисеевский переулок 41 миллион рублей. ООО "Интех" является резидентом ГБУ ТО "Западно-Сибирского инновационного центра", и на его проекты Коротченко получает государственные тендеры.

Стройлесбанк — совсем небольшой тюменский банк, у которого даже нет отделений, а тем более представительств в других городах.

Но Коротченко ничего не заподозрил и вручил "кассиру" сразу всю немалую сумму. После этого мошенник сразу удалился с деньгами якобы для их пересчёта. Коротченко, видимо, настолько доверял вывеске родного тюменского банка, что ждал около двух часов и только в семь вечера вызвал полицию. Приехали опера из МУРа и прежде всего заинтересовались камерами. Выяснилось, что внутри помещений работающих камер не было (только "болванки"), а внешние зафиксировали такси, которое отвезло сбежавшего "кассира" до Ленинградского вокзала. Дальше следы теряются...

Дерзкое ограбление произошло всего в двухстах метрах от здания правительства столицы. Место для фальшивого филиала мошенники подобрали безупречно — внушающие доверие госучреждения и Тверской бульвар, впитавший респектабельный дух старой Москвы. Прямо напротив "филиала" раскинулся сквер Мстислава Ростроповича... Слоган Стройлесбанка "Мой надёжный банк". Это театр начинается с вешалки, а хороший банк — с надёжности.

Потерпевший забыл или просто не знал, что тихая и старая респектабельная столица обманчива, ведь её называют ещё и булгаковской Москвой, воспетой писателем в знаменитом мистическом романе "Мастер и Маргарита". Всего в ста метрах от импровизированного "филиала Стройлесбанка" находится Малый Гнездниковский переулок, где Мастер впервые встретил Маргариту. А перейдёшь через Тверской бульвар, попадёшь в тот самый сквер на Патриках, где в романе впервые появился Воланд. Да и сама Маргарита жила на площади Никитских Ворот, буквально за углом.

В общем, днём бизнесмен решил положить свои деньги в надёжный банк, но не знал, что "Аннушка уже разлила масло".

Лайфу удалось выяснить, как именно действовали мошенники.

За неделю до хищения к владельцу помещения в Елисеевском переулке, 4/16 пришёл некий господин, представившийся директором отделения Стройлесбанка, которому срочно нужно открыть филиал банка в Москве.

Интересно, что арендодателю незнакомец сразу же показался "мутным", поэтому он сделал несколько фото. На всякий случай. Мало ли что...

Странный господин представился Александром Хапёрским, предъявил арендатору доверенность на совершение сделок от лица банка, приказ о зачислении и другие документы. У Лайфа есть основания полагать, что и разрешительные документы, и сам паспорт на фамилию Хапёрский были поддельными. Но, в принципе, даже если забыть про коварных героев "Мастера и Маргариты", всё равно странного было много. Когда-то давно в 90-е компания "Хопёр-инвест" прогремела на всю страну, кинув своих вкладчиков. Но, судя по паспорту, мошенник Хапёрский ещё и родился в посёлке Лиховском. Можно подумать, что преступники обладали завидным чувством юмора.

В арендуемом помещении ранее тоже находился некий банк, специализирующийся на выдаче микрокредитов. Хапёрскому осталось лишь немного декорировать "банковский" офис, поставив ширму, столы и посадив за них "секретарш". У входа выставили вывеску "самого надёжного Стройлесбанка" и повесили камеры слежения.

Через неделю арендодатель выставил Хапёрскому счёт за аренду, но тот вернул ключи, объяснив хозяину, что банк спешно сворачивает деятельность. Когда хозяин пришёл осмотреть помещение, там уже никого не было — Хапёрский занимал его ровно неделю (столько же Воланд со свитой занимал "нехорошую квартиру"). Однако мошенники, скорее всего, сделали дубликаты ключей, потому что деньги похитили уже после разговора с арендодателем и официального освобождения помещения шайкой Хапёрского.

Вскоре информационные агентства распространили информацию, из которой следовало, что некий потерпевший хотел поменять рубли на доллары в обменном пункте, а кассирша похитила деньги и убежала через окно. Правда, не разъяснялось, почему же тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 "Мошенничество в особо крупном размере", а не за воровство или открытое хищение чужого имущества.

В этой истории всё ещё много странного. Прежде всего не вполне ясна роль самого заявителя. Почему сибиряк Коротченко принёс деньги именно сюда? Ждали ли мошенники именно его? О чём мог думать человек, отдавая 41 миллион неизвестно кому, непонятно где? Что это были за миллионы? И почему, отдав деньги, он ждал целых два часа, прежде чем позвонить в полицию?