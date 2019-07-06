Катамаран смерти. Как жадность курортных коммерсантов в Джубге убила людей

Следователи выясняют, как на борту старого катамарана оказалось 55 человек вместо 12. Тем более, когда в регионе объявлено экстренное предупреждение о непогоде.

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте продолжают разбираться в обстоятельствах трагического инцидента в море около курортного посёлка Джубга в Туапсинском районе, где перевернулся прогулочный катамаран. Два человека погибли. Уже известно, что этот катер не мог эксплуатироваться, потому что его срок жизни давно истёк. В первую очередь следователи выясняют, кто выдавал разрешение хозяину катамарана на его использование для перевозки людей и кто это должен был контролировать.

ЧП произошло в пятницу вечером на одном из пляжей Джубги. Примерно в 100 метрах от берега перевернулся пассажирский катамаран. Все люди, находившиеся на его борту, оказались в воде, в том числе и дети. Спасатели доставили на берег 37 человек, ещё шестерых подобрали проходящие рядом суда. Две женщины, которых ударило корпусом катера, находились в тяжёлом состоянии. Их отправили в реанимацию ближайшей больницы. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти их так и не удалось. Они скончались.

Директор пляжа "Джубга" Андрей Андреев рассказал Лайфу о том, что первыми спасали детей.

— Я поднял все частные корабли, которые у нас были, там рыбаки всякие и брички, прогулочные катера. И они все выехали в район Голубой бухты и спасли людей. Если бы вовремя не спохватились, могло бы быть больше жертв, — подчеркнул директор пляжа.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек". Виновникам по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.

Местные оперативники довольно быстро установили хозяина катамарана и успели его задержать. После инцидента на пляже он попытался сбежать. Коммерсанта привезли на допрос в Туапсе, где суд в ближайшее время будет решать вопрос о мере пресечения. О бизнесмене известно, что это житель Ставропольского края. Что касается водителя катамарана, то он успел скрыться и сейчас оперативники его усиленно ищут.

Первые результаты расследования говорят о том, что владелец катамарана нарушил всё, что только было возможно. Сейчас в регионе действует экстренный режим: ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и сохранности имущества, воздержаться от отдыха возле водоёмов, не оставлять автомобили под деревьями, баннерами и прочими конструкциями. Ни о каком выходе в море и речи быть не могло.

По данным следствия, катер был перегружен. Вместо положенных 12, на его борту находилось 55 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Туапсинского района Анатолия Русина.

— По уточнённым полицией сегодня на утро данным после проведения всех мероприятий, на борту находилось 55 человек, 15 из них дети, — сказал он.

Директор пляжа "Джубга" Андрей Андреев подтвердил Лайфу информацию о перегрузе, хотя назвал другие цифры.

— Я не имею отношения к произошедшему. Это катер "Атолл", по некоторым данным, там было 44 человека, кого-то ко мне привезли, кого-то высадили в пределах Голубой бухты. Перегруз был в три с лишним раза больше, — рассказал Андреев.

Инцидент произошёл с катамараном "Атолл", который выпускает предприятие "Дискат". По классификации это малый прогулочный катамаран для эксплуатации на Черноморском побережье. Его выпустили в 2008 году. Длина катамарана 12 метров, ширина — около 4. На нём установлен двигатель "Ямаха", который позволяет двигаться со скоростью 25 узлов.

Директор предприятия Дмитрий Сребный рассказал ТАСС о том, что первый владелец продал судно восемь лет назад, на нём проводился ремонт, в ходе которого убрали водонепроницаемые переборки и надстроили вторую палубу. Всё это для того, чтобы брать больше людей на борт. Вместимость увеличилась, но вот угол устойчивости катамарана на воде уменьшился. Сребный выразил мнение, что жадность владельцев "закрыла глаза" на технические качества судна. Кроме того, гарантия на катамаран составляла шесть лет, после этого срока его должны были утилизировать.

В первую очередь следователи будут выяснять, кто проверял катамаран после переделок, кто выдавал ему технический сертификат, кто регистрировал в реестре и разрешал перевозку пассажиров во время курортного сезона. В ближайшее время количество фигурантов уголовного дела может увеличиться.