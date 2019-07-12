Учитель танцев получил 12,5 года колонии за любовь к детям. Педофил или жертва?

В маленьком Железногорске Сергея Корнилина уважали и любили за открытость, доброту и безмерное внимание к детям. Эти же характеристики привели его на скамью подсудимых, где он получил 12,5 года за педофилию… С 2009 года в России начался новый виток так называемой антипедофильской кампании и количество осуждённых по этим статьям увеличилось в несколько раз. По всей стране образовывались целые общественные движения по ловле педофилов. Уже год Корнилин сидит по самой тяжёлой для заключённого статье. Уголовное дело выглядит идеально, суд вынес решение, но митинги в его защиту идут до сих пор. Множество людей так и не поверили, что любимый учитель танцев — педофил. Лайф разобрался в тонкостях щекотливого дела красноярского учителя танцев.

Что привело хореографа в детский лагерь?

25 лет Сергея Корнилина знали как лучшего хореографа Железногорска. Ещё в 90-х он открыл танцевальный кружок "Нега" для всех желающих. В его коллективе были и дети, и взрослые, но, как обычно бывает, танцами занимаются в основном девочки. Отец троих детей, честный муж, добрый и отзывчивый мужчина. Коллеги, родные и знакомые как один говорят: "Сергей считал, что не бывает чужих детей, и отдавал им всего себя".

Несколько лет Сергей Корнилин подрабатывал в местном лагере "Орбита". Творческая работа с детьми всегда была ему по душе. "Дети относятся к нему с уважением, им с Сергеем весело, дети постоянно на него сами прыгали, веселились", — вспоминает одна из отдыхавших в лагере девочек. Под предводительством любимого хореографа даже мальчики не стеснялись выходить на сцену.

Но в ночь с 1 на 2 июля 2018 года мирную жизнь детского лагеря перевернуло происшествие, ставшее отправной точкой для сплетен, скандалов, недомолвок и уголовного расследования длительностью почти в год...

Родители в полицию не заявляли

5 июля 2018 года Следком начинает экстренную проверку по информации журналистки местного телевидения "Канал 12" Татьяны Н. Мама одного ребёнка из лагеря рассказала ей, что в стенах детского учреждения "Орбита", возможно, орудовал педофил.

Проверку завершили стремительно и тут же возбудили уголовное дело. Вожатого Сергея Корнилина обвинили в насильственных действиях сексуального характера против девочки 11 лет. Так почему же с момента преступления, которое вменили Сергею, до начала проведения проверки прошло 3 дня? Оказалось, что информация о том, что вожатый трогал трёх девочек, пока все спали, появилась много раньше, ещё 2 июля. Но родители пострадавших в правозащитные органы просто не обращались.

Как рассказывают дети, 2 июля 2018 года [день после ночи преступления] в "Орбите" началось вполне обычно. Девочки, впоследствии ставшие потерпевшими, вели себя как всегда, не плакали, подавленными не выглядели. Но днём среди детей разнеслись слухи — ночью Таню, Свету и Олю лапал вожатый Корнилин Сергей. Одну — за грудь, вторую — за попу, а третью — за половые органы. Почему же пострадавшие девочки не позвонили родителям? Почему те не вызвали правоохранителей? Потом в уголовном деле появится объяснение этому — у одной из потерпевших был день рождения и она решила не портить себе праздник…

Уже позже три подружки всё-таки рассказали родителям и воспитателям, что ночью Сергей заходил в комнаты для девочек и трогал их, пока все спали. Корнилин всё отрицал. Родители не стали вызывать полицию ввиду спорности ситуации, девочки настаивали на своём, но, как выяснилось, никто кроме них не видел преступных действий вожатого. Сергея попросили уволиться, на том и порешили. Возможно, так всё и закончилось бы, если бы одна из мам не пожаловалась журналистке.

Почему открыли дело?

По сути, дело возбудили на показаниях трёх девочек, их родителей и отдыхающих лагеря, которые пересказывали слова пострадавших. На одежде потерпевших следов ДНК Корнилина не обнаружили, хотя на ней же есть следы других людей. Девочки ни физических повреждений, ни психологических травм не имеют, а у Корнилина нет склонности к педофилии. Но в деле появляются явки с повинной, которые Корнилин написал уже в стенах следственного изолятора. На их основании возбуждают ещё 2 дела. По словам Сергея, он написал явки под давлением сотрудников полиции. Но следствие предполагает, что Сергей отказался от признательных показаний, чтобы себя защитить.

Вот как сам Сергей Корнилин рассказывает о той ночи в показаниях следователю:

— Около 2 часов 30 минут я вернулся в корпус и услышал шорохи со стороны девочек. Я подумал, что это девочки собрались мазать [фломастерами] мальчиков или мальчики уже мажут девочек. Я зашёл в палату девочек и увидел, что на кровати сидит Светлова Таня*. Я подошёл к ней, присел на краешек соседней кровати и спросил, почему она не спит. При этом ноги Тани были прикрыты пододеяльником. На что мне Таня ответила, что ей показалось, что её кто-то трогал. Я сказал ей, ты ложись, я сейчас пойду посмотрю. Я пошёл в другую палату к девочкам, зашёл в неё, дошёл до середины комнаты, посмотрел, что в комнате никого нет, девочки спали, каких-либо шевелений я не увидел. В той палате я ни к одной кровати девочек не подходил, одеяла им не поправлял, девочек не трогал.

По стопам Дианы Шурыгиной?

В материалах дела есть показания соседок по комнате, будто одна из потерпевших после разговора со следователем плакала и говорила, что соврала правоохранителям. Ещё одна девочка рассказала маме, что три подружки всё выдумали, чтобы отомстить Сергею. Якобы он накануне отбирал их телефоны, а одну из них заставлял участвовать в мероприятиях. Против "заговорщиц" в лагере даже организовали бойкот.

Из показаний видно — девочки не спали, всё чувствовали, более того, видели, кто их трогал, но почему-то не издали ни звука и даже притворялись спящими… Почему ни одна из них не стала кричать и звать на помощь, когда вожатый стал их трогать? Девочки объясняют это тем, что не понимали, зачем Корнилин это делает, и очень боялись происходящего. Но простой анализ соцсетей одной из потерпевших показывает — она явно была хорошо осведомлена о межполовых отношениях, а один из её кумиров — Диана Шурыгина…

11-летняя девочка подписана, например, на такие паблики: "Я тебя люблю", "Я тебя хочу" и "По...стка". Детский возраст не помешал и запостить видео о педофилах.

Трудно поверить, что девочки не понимали, что ждёт Корнилина после их обвинений. А ведь за преступления против половой неприкосновенности (и в особенности детской) — одни из самых жёстких наказаний. Например, статья по которой привлекается Корнилин, — "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет" (п. б, ч. 4, ст. 132 УК РФ) — имеет санкцию от 12 до 20 лет. В местах лишения свободы такие обвинения подобны смертному приговору.

Мы не знаем наверняка, что произошло той ночью. Потому что в уголовном деле есть сведения, указывающие, что Корнилин, возможно, что-то скрывал…

Противоречия Сергея Корнилина

В первом разговоре с родителями и руководством лагеря Сергей заявлял, что в ту ночь к девочкам вообще не заходил. Потом следователю — что заходил по одному разу в каждую комнату, но девочек не трогал. А на видео хорошо видно, что не только один раз заходил, но ещё и возвращался... Хотя и с записями тоже всё не так очевидно, поскольку камера какое-то время не снимала происходящее по техническим причинам. Но не только путаница Сергея в показаниях повлияла на исход дела. Нашлись новые свидетели.

Маргарита В. рассказала следствию, что, когда ей было 13–14 лет, она ходила на занятия по танцам к Сергею. И Корнилин совершал в отношении неё действия сексуального характера, гладил её по шортам и массировал грудь, положив на стол, поясняя, что так он выпрямляет ей спину. Маргарита рассказывает, что тогда не понимала противозаконность действий Корнилина, а через пару лет ушла из кружка. Могло бы показаться, что появление такого свидетеля — классический "Бог из машины", но появляется и ещё один…

11-летнюю Вику на занятия танцами водила мама. В один из дней в начале 2018-го дочь рассказала ей, как, оставшись с ней наедине после репетиции, Корнилин поцеловал её в губы. Мама девочки, узнав о произошедшем, скандал поднимать не стала, просто забрала дочь с танцев.

Презумпция виновности

В июне Железногорский суд вынес Сергею Корнилину приговор — 12,5 года колонии строгого режима. После оглашения приговора Сергей совершил попытку самоубийства прямо в зале судебного заседания.

Странностей в деле немало, хотя, на первый взгляд, следователи сделали всё возможное для проверки показаний потерпевших, свидетелей и обвиняемого. Одно остаётся неизменным — преступление видели только пострадавшие девочки. Так возможно ли, что, не имея прямых доказательств, была применена "презумпция виновности"? Ведь гонения на педофилов продолжаются, а обвинить в педофилии может каждый и каждого. Вот ещё один пример дела, подобный истории Корнилина. Там тоже внезапно возникли дополнительные свидетели, на показаниях которых строится обвинение.

Судьба Сергея Корнилина так взволновала общественность, что люди начали выходить на пикеты, создавать группы поддержки, снимать видеоролики в поддержку Сергея.

На момент написания этой статьи петицию в защиту бывшего учителя танцев подписало уже 4500 человек.

* Имена и фамилии детей изменены редакцией.