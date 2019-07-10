Витамины ускоряют рак. Вы можете их не пить, но антиоксиданты везде

Самые свежие исследования американских и шведских учёных-онкологов подтвердили теорию о том, что антиоксиданты ускоряют метастазирование рака лёгких в другие органы. В связи с повальным увлечением здоровым образом жизни для людей стало нормой жизни добавлять к ежедневному рациону всяческие витамины, минералы, микроэлементы и прочие БАДы. Антиоксиданты действительно эффективны для профилактики онкологии. Но всё это работает в обратную сторону, когда речь идёт о людях, уже имеющих в организме раковые клетки. Тогда разрастание опухолей и распространение метастазов ускоряется в разы.

В группе риска люди, имеющие предрасположенность к раковым опухолям, или любой человек, который уже болен, но не знает об этом. Проблема усугубляется тем, что под красивым и хорошо продаваемым названием "антиоксиданты" скрываются в том числе и всем известные консерванты (Е300, Е306, Е310, Е320, Е321), которые добавляют в продукты пищевой промышленности для их длительного хранения.

Первые исследования пагубного влияния антиоксидантов, в том числе всем известного витамина E на развитие рака лёгких у мышей и человека, опубликовал медицинский журнал Since, и Национальный центр биотехнологической информации США ( NCBI ) ещё в 2014 году.

Тогда шведские учёные Гётеборгского университета, проводя исследование влияния антиоксиданта N-ацетилцистеина (содержится в популярных отхаркивающих медицинских препаратах. — Прим. Лайфа) на подопытных мышах, больных раком лёгких, случайно заметили, что добавление в рацион N-ацетилцистеина и витамина E не только не замедляет развитие опухоли, а ускоряет её рост в три раза. Больные раком мыши, которым добавляли в рацион антиоксиданты, умерли в два раза быстрее, чем особи из контрольной группы.

Дополнительные опыты на поражённых болезнью тканях человека подтвердили: антиоксиданты могут ускорять рост ранних опухолей или предраковых поражений в группах высокого риска, таких как курильщики и пациенты с хронической обструктивной болезнью лёгких, которые получают антиоксидант NAC для уменьшения образования слизи.

Наука уже засомневалась в пользе антиоксидантов в борьбе с онкологией. Однако пищевая промышленность и некоторые научные исследования продолжали укоренять среди людей мнение, что эти вещества защищают клетки от повреждений, вызванных окислительными процессами, а значит, борются с раковыми опухолями.

Учёные продолжили изучение пагубного воздействия, и в июне 2019 года свои труды опубликовали шведские и американские исследователи. Исследователи Нью-йоркского университета подтвердили , что опухоль под воздействием антиокислителей стремительно метастазирует в другие органы. Ученые Гётеборгского университета и Каролинского института установили , как именно и по какой схеме происходит воздействие пищевых антиоксидантных добавок. Выяснилось, что они повышают уровень специального белка, который через гены заставляет злокачественные клетки слишком активно перерабатывать глюкозу. Поэтому злокачественные клетки вынуждены мигрировать в новые органы.

Онколог Йельского онкологического центра Рой Хербст считает, что всех пациентов необходимо консультировать по поводу приёма витаминных добавок. Но в организм человека антиоксиданты поступают не только по назначению врача...

Консерванты и, в частности, антиоксиданты содержатся почти в каждом продукте на прилавках российских магазинов. Парадоксально, но их использование оправдано именно безопасностью здоровья покупателей. Ведь подобные вещества сохраняют свежесть продуктов на долгое время. Запретить все антиоксиданты, которые безусловно здоровому организму необходимы, невозможно. Но многие россияне принимают витамин Е или С "для профилактики", а не по назначению врача. Например, широко разрекламированный коэнзим Q10 чаще всего покупают для того, чтобы обезопасить себя от онкологии, продлить молодость и улучшить здоровье.

Прямо сейчас на самом известном сайте по продаже БАДов российским покупателям предлагают около 1000 наименований в баночках с пометкой "антиоксиданты". И никто не может запретить простому обывателю, желающему сохранить здоровье, купить вроде бы полезные капсулы и таблетки. Но их бесконтрольный приём может повлечь фатальные последствия для людей, которые больны и не знают об этом или знают о заболевании, но считают, что приём добавок им поможет.