Непотопляемая Хахалева. Как ковалась империя судьи на миллион

Бывает так, что из-за одного поста в соцсетях летят головы крупных чиновников или известных политиков. Но бывает и наоборот. Как в истории обычной федеральной судьи из Краснодарского края. Мало кто на свете остался бы на своём посту после таких громких и частых скандалов. Но про Елену Хахалеву даже не скажешь, что, мол, она "воскресла как Феникс из пепла", потому что она вообще не горит. И не тонет... Лайф рассказывает об удивительной судьбе, несметных богатствах, семейной династии, неоднозначных связях и сказочной неуязвимости краснодарской судьи.

Свадебный переполох с грузинским колоритом

Федеральная судья Елена Хахалева проснулась знаменитой летом 2017 года. В "звезду" мирового масштаба (о ней написали во Вьетнаме, США и Европе) судью из Краснодарского края превратила свадьба дочери Софьи и рядового следователя Вадима Бадалова. Молодых со сцены краснодарского "Галич-холла" поздравили чуть ли не все главные звёзды российской эстрады.

Пышное торжество, от которого за версту разило коррупцией, осудили Песков, Собчак и Жириновский. Журналист Олег Лурье нашёл связи Хахалевой с грузинским криминалом. Засомневался в подлинности её диплома Владимир Соловьёв. О подарке молодожёнам, Bentley Bentayga, поведал Андрей Караулов. Вал народного возмущения вызвала статья Лайфа. А первым о свадьбе на $2 млн сообщил адвокат Сергей Жорин.

— Не ожидал такой реакции. Против меня подали петицию кубанские судьи. Грозили возбуждением уголовного дела за клевету и лишением адвокатского статуса. В СМИ были запущены кампании по дискредитации моей семьи. Не хочу больше касаться этой темы, — прокомментировал как отрезал Лайфу адвокат Жорин.

Скандал замяли. Свадьба стоила не $2 млн, а 5 млн рублей — уточнил Совет судей Краснодарского края. Банкет оплатил бывший муж судьи Роберт Оникович Хахалев — грузин и крупный фермер, заработавший за последние пять лет 287 млн рублей. Меладзе оказался его кузеном, Павлиашвили и Кобзон — друзьями. Брежнева замужем за грузином. Басков — дорогой гость. А Bentley никакого не было. Роберт Хахалев подарил молодожёнам только дом за 50–60 млн рублей.

В интервью ( 1 , 2 ), которые Хахалевы щедро раздавали федеральным СМИ, можно узнать их версию: история со свадьбой — заказуха, инструмент давления на судью. Называются и заказчики. Адвокат Жорин и Андрей Коровайко, владелец агроконцерна "Покровский", конкурирующий с Робертом Ониковичем за кубанские земли. Трагикомично, что Коровайко тоже стал жертвой свадебного скандала: в YouTube выложили ролик, где человек, похожий на него, женится в Барселоне… на мужчине.

Чехарда с дипломами ведёт в чёрную дыру

Параллельно Елене Хахалевой пришлось отбивать обвинения о подделке диплома Тбилисского госуниверситета (ТГУ) № РВ-523043, на основании которого она стала сначала адвокатом, а потом и судьёй Динского районного суда. Этот компромат на неё нарыли адвокат Андрей Салмин и член рабочей группы по проблемам фермерства при губернаторе Елена Дрюкова. Вот какой ответ они получили из грузинского вуза.

Чёрным по белому: "Диплом на имя Хахалевой не зарегистрирован и не зафиксирован". А дальше следите за напёрстками! Совет краснодарских судей выяснил , что Хахалева на самом деле поступила в 1985 году не в ТГУ, а в Абхазский госуниверситет (АГУ) в Сухуми. Потом разразился грузино-абхазский конфликт и студентов АГУ спешно перевели в Сухумский филиал ТГУ, который сейчас носит название Сухумский госуниверситет (СГУ) Грузии и располагается в Тбилиси. И вот этот вуз якобы без проблем выдал справку, подтверждающую обучение Хахалевой. "Её диплом подлинный!" — отрапортовали федеральные СМИ. Но спустя пару дней начальник канцелярии СГУ Манана Циколия заявляет: "Я никакой справки от имени Сухумского госуниверситета не выдавала". Конфуз!

Но Хахалева не сдаётся! Она подаёт в тбилисский суд на СГУ с требованием признать факт выдачи диплома и выигрывает! В грузинской прессе об этом много писали . Против Хахалевой в суде боролся адвокат Леван Давитая.

— Сухумский университет — чёрная дыра, которую в 90-х использовали многие. Архив там был уничтожен в 1992–1993 годах во время военных действий. Вуз несколько раз ловили на продаже дипломов. Очевидно, что мы имеем дело с преступной группировкой внутри него, нечестными юристами, лжесвидетелями, а также с небрежностью суда. Что, конечно, должно быть связано с большим материальным интересом. Видимо, брат Роберта Хахалева Давид Зильпимиани использует своё могущественное влияние, — цитирует адвоката Давитая грузинский портал.

Ещё несколько удивительных фактов о дипломе Хахалевой раскопал всё тот же неутомимый адвокат Андрей Салмин:

После печати бланка диплома РВ № 523043 в 1988 году его направили не в Тбилиси или Сухуми, а в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт в город Грозный, где скоро начнётся страшная война.

В 1985–1990 годах Елена Хахалева училась в Кубанском госуниверситете на биофаке и подрабатывала ветеринаром.

В 1997 году она почему-то идёт учиться на юриста в Кубанский государственный аграрный университет. То есть зачем-то учится на юриста уже второй раз.

В 2010 году (тогда же, когда становится судьёй) она разом теряет все свои три диплома, о чём заявляет в полицию.

Отчаянная защита подлинности тбилисского диплома — это не только дело чести самой судьи. Если будет доказано, что он фальшивый, то вся деятельность Хахалевой на посту судьи с 2000 года станет незаконной. А это свыше 6 тысяч процессов, чьи участники окажутся вправе пересмотреть судебные решения. Таких прецедентов в России ещё не было. Но позиции Елены Хахалевой не поколебались. Прецедент не случился.

Снять три шкуры с "ягуара"

Этой весной автоконцерны Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar коллективно пожаловались на краснодарских служителей Фемиды. Интересы автопроизводителей представлял адвокат Максим Титаренко.

— Мошенническая схема заключалась в том, что покупатели (краснодарцы) обращались к автоконцернам с уведомлениями о выявлении недостатков в находящемся на гарантии автомобиле. Потом сами проводили независимую оценку и с ней шли в суд. Кроме компенсации истцы требовали неустойку за затягивание сроков устранения дефектов. В 2017–2019 годах было рассмотрено 13 дел данной категории. 11 исков на 145 млн рублей кубанские суды удовлетворили, — цитирует Титаренко агентство ТАСС.

Схему заработка на люксовых авто живописал телеканал Рен ТВ, назвав её главным бенефициаром Елену Хахалеву. Телевизионщики раскопали, что один её подконтрольный судья сам принимал решение и сам же рассматривал жалобу на себя. По сообщениям других источников , апелляцию автоконцернов во второй инстанции рубила на корню правая рука Хахалевой Наталья Дунюшкина. Скандал вышел международного уровня.

Но уже летом стало понятно, что и это дело спустят на тормозах. Высшая коллегия судей не будет рассматривать жалобу автоконцернов на суды Кубани. Никаких массовых исков от покупателей авто нет, есть лишь единичные несвязанные случаи...

Три таких громких скандала могли бы потопить любого, но не Елену Хахалеву. Ещё недавно федеральные СМИ писали, что она исключена из президиума Краснодарского краевого суда, но похоже, что это не так. На сайте Совета судей Краснодарского края она до сих пор представлена как действующий член президиума, а на сайте краевого суда — как председатель коллегии по административным делам.

Особняки в Краснодаре, Барселоне, Дубае и Тбилиси. Порше, ауди, мерседесы и майбах

Хахалевой удалось выйти сухой из воды, но огромных чёрных пятен на её репутации всё больше — в Сети заработали целые сайты, исправно поставляющие компромат на непотопляемую судью. Над контентом этих прекрасно сделанных порталов явно трудится целый творческий коллектив, скорее всего, не бесплатно. Но "сливы" почти всегда подтверждаются. Как, например, выпиской из ЕГРН наличие у судьи отдельного участка площадью 851 кв. м. под гараж по адресу г. Краснодар, снт. Излучина-Кубань, ул. Ветлова, 5. А паркуется там, пишут на сайтах, лимузин Audi A8L (номер А101СК23, 9 млн р.), зарегистрированный на некого Андрея Болдырева. Перепроверить эту информацию почти невозможно. В 95% случаях установить владельца можно по автономеру, но только не в случае с блатными номерами СК. Но кое-что интересное найти всё же можно. Краснодарские судебные приставы дважды в этом году описывали машину из-за долгов того самого Болдырева. То есть фактический владелец — он.

Бывший муж судьи — Роберт Хахалев — ездит на Mercedes-Benz S-Klasse Maybach с (А101СК93, 10 млн р.). В выписке и владелец, и фото машины скрыты. Информацию не подтвердить. Точно известно, что Роберт содержит 44 скакуна, в том числе американскую Марию Грацию, на счету которой 23 старта и 8 призовых мест на скачках. В 2013-м Роберт выставил несколько лошадей на продажу, каждая была оценена в сумму 200–400 тысяч рублей.

Bentley Bentayga (А028СК93, 17 млн р.) — тот самый автомобиль, который якобы подарили дочке Софье. Номер зарегистрирован на подставное лицо Дениса Лобанова — этот человек совместно с Робертом Ониковичем владел компанией "Квадрат-такси". В выписке он фигурирует как должник, у которого приставы описали машину. Знакомая нам уже история.

Своему зятю Хахалевы якобы подарили Mercedes GLS 63 AMG (А101СК123, 9 млн р.), зарегистрированный на Татьяну Михайлик — она совместно с Робертом Ониковичем владела микрокредитной организацией "Тополь". В выписке путаница: фото стоит этой машины, но подпись — о Toyota Camry.

На мать Ольгу Хахалеву 75-ти лет, предположительно, оформлено сразу два Рorsche Сayenne Turbo (Х008АХ93 и А015СК93, 6 млн р.) Но в выписках на первую и вторую машины имени владельца не указано.

На таких автомобилях нужно въезжать в огромные кованные ворота аристократического особняка. И с этим тоже проблем нет. Как пишут СМИ, на судью и её бывшего мужа оформлено 6 краснокирпичных коттеджей в Краснодаре. На мать Ольгу Хахалеву — квартира (114 кв. м., 65 млн р.) на 69 этаже башни "Федерация" в "Москва-Сити" и дачный участок (800 кв.м., 35 млн р.) в Одинцовском районе Подмосковья. Все эти факты проверить непросто, но написано об этом много и в самых разных источниках. При всём своём умении решать вопросы в суде Хахалева не может вычистить из Сети всё, что пишут её недоброжелатели.

Возможно, судья Хахалева является владельцем зарубежной недвижимости.

зарубежной недвижимости. Апартаменты с четырьмя спальнями стоимостью 91 млн рублей в историческом центре Сант-Жерваси в Барселоне зарегистрированы на иностранное юрлицо.

Вилла с пятью ванными комнатами и бассейном стоимостью 90 млн рублей на искусственном острове Джумейра в Дубае оформлена на саму судью.

Лофт площадью 120 кв. м стоимостью 30 млн рублей на ул. Коте Маржанишвили в Тбилиси оформлен на Софью Хахалеву.

И сюжет неумолимо ведёт нас в солнечную Грузию, которая сегодня в топе российских новостей…

Русская студентка и грузинский авторитет

Грузинский журнал "Алиа" рассказывает , что в конце 80-х студентка Елена Хахалева закрутила роман на курорте Сухуми с Робертом Зилпимиани. Тот никогда не скрывал связей с грузинскими криминальными авторитетами. Пикантность этих романтических отношений в том, что на тот момент у Хахалевой был муж — Василий Требушной. Она решительно развелась с Василием, вернула себе девичью фамилию и подарила её новому мужу Роберту. Так Зилпимиани стал Хахалевым, эту фамилию он бережно сохранит и после развода. А у Елены появился новый родственник — деверь (брат мужа). Давид Зилпимиани — очень занятный персонаж. Например, сегодня он грузинский медиамагнат, который два десятка лет получает деньги на радиовещание от Евросоюза.

Есть неподтверждённое мнение , что братья Зилпимиани были знакомы с вором в законе и вероятным агентом грузинских спецслужб Ревазом Пецо Бухникашвили. А тот был в свою очередь смотрящим за районом Кубани от деда Хасана. В архивах хранится видеозапись от 1997 года допроса Пецо, где он рассказывает, что жил на съёмной квартире в Краснодаре у некой Хахалевой Лены. В подтверждение публикуются совместные фотографии.

Прозревший журналист-расследователь Лурье теперь доказывает , что это фейки. А ведь именно он первым и сообщил о противоестественных грузинских связях судьи. Мы же вспомним историю с тбилисским дипломом, кузеном Меладзе и другом семьи Кобзоном. В конце 90-х Хахалева с мужем открыли в Краснодаре сразу несколько компаний. Но позже молодая предпринимательница становится адвокатом, а уже в 2010 году назначается федеральным судьёй...

Как Хахалева сплела три ветви власти в одну семью

В юридическом плане семья Хахалевых многогранна и в то же время едина. Можно сказать, мы видим настоящий семейный подряд. Наталья — сестра Елены Хахалевой — тоже судья, практикующая с 2008 года. Согласно информации "Спарк-Интерфакс", до 2010 года она руководила ООО "Проминвестцентр". Подобные совмещения вроде бы незаконны. Но это мелочи. Некое ЗАО "Тандер" свыше сотни раз подавало иск к таможенникам о возврате излишне уплаченной пошлины. И всегда выигрывало! Решения принимала как раз Наталья. Мало того, она является замом председателя квалификационной коллегии. То есть именно Наталья может вынести вердикт, если на её сестру Елену вдруг пожалуются.

Недавно вышел на пенсию сват Хахалевой, он же экс-председатель президиума краевого суда Александр Чернов. Его внучка Анастасия Рязанская замужем за Кириллом — сыном Елены. А сам Хахалев-младший знаменит тем, что стал в 22 года самым молодым депутатом Заксобрания края. Избрался он в 2012 году, едва окончив Кубанский государственный университет. И сразу его взял под крыло спикер ЗСК Владимир Бекетов, чья дочь работает в суде под руководством Хахалевой. Но следующие выборы 2017 года Кирилл с грохотом проиграл ещё на уровне праймериз. И это несмотря на то что его конкурентов-однопартийцев как из ведра поливали компроматом .

В роли исполнительной власти в семье — зять Вадим Бадалов. По информации СМИ, он поднялся по карьерной лестнице, отработав одну из версий зверского убийства 12 человек в станице Кущёвской. Молодой следователь смог получить признание Вадима Палкина в убийстве брата Сергея Цапка, хоть сам Цапок винил во всём и жестоко убил семью фермера Аметова. Однако на суде обвиняемый Палкин отказался от показаний и заявил, что оговорил себя под пытками. Впоследствии его оправдали. Всё это не помешало Бадалову дорасти до замруководителя Следственного отдела РФ по Западному округу Краснодара...

Имя Бадалова связано и с другим кровавым делом. Летом 2015 года в посёлке Нижнебаканском пропала 9-летняя Марина Негреба. Её нашли в речке мёртвой с гематомами. Под подозрение попал осуждённый за торговлю марихуаной сосед Савелий Топуриди. Он выращивал коноплю у себя на участке и был уверен, что сдала его бабушка Марины. Мотив — месть. Плюс его "УАЗ Патриот" видели неподалёку. Однако следователь Бадалов установил — девочка утонула. Второй следователь по делу застрелится. В дальнейшем станет известно, что судэксперт вырезал во время вскрытия ребёнку сфинктер и поместил в раствор, после нахождения в котором будет невозможно установить, имело ли место сексуальное насилие. Эксгумация тела, инициированная Бастрыкиным, после покажет: ребёнка всё-таки убили. Обвинят в убийстве дедушку Марины...

Но в последнее время о Вадиме Бадалове не слыхать. В этом году СМИ вспомнили о нём единожды: накануне 9 мая он пришёл поздравить 92-летнюю бабушку-ветерана...

Как ковалась империя экс-супруга

На Роберта Ониковича напрямую оформлено сейчас лишь два бизнеса: строительный и по продаже недвижимости. И оба они убыточные — минус 2 млн в год. На грани балансируют ещё две компании, где он был в недавнем прошлом владельцем. Это ретейл мебели и микрокредитная компания " Тополь ", где в долг дают под 45% годовых. Вот тут интереснее. Помните шикарные авто, которые были описаны за долги краснодарскими судебными приставами? Так вот, Роберт Хахалев — это не простой ростовщик. В краснодарских судах есть 24 дела, где он подаёт иск на должников и получает их земли в уплату долга.

Вроде бы что там, какая-то провинциальная земля? Это на Рублёвке сотка может стоить миллионы, а тут какой-то Краснодарский край... Но на Кубани землю меряют не сотками, а гектарами. Её плодородие позволяет вести здесь самый выгодный сельскохозяйственный бизнес в стране. В общем, земля, о которой речь, — золотая! Поэтому в регионе в постоянной борьбе за каждый гектар земли противостоят друг другу четыре империи латифундистов, вступая в союзы против друг друга, ведя судебные и медийные войны (из этих источников, вероятно, оплачиваются и разоблачительные порталы о жизни и деятельности судьи Хахалевой).

А хитрую схему рейдерства отлично описали сами фермеры. Ещё любопытно, что во всех судебных процессах Хахалев платит сниженную (с 60 000 до 200–400 рублей) госпошлину. Причина — его тяжёлое материальное положение (просто вспомним подарки на свадьбу дочери). Вроде и смешно, но набегает серьёзная сумма ущерба государству — около 1 млн р. Меж тем, по оценкам журналистов, у Хахалева сейчас на подставных лиц 7 тысяч га земель. Он подпольный миллионер, фермер и девелопер. Его главные конкуренты — агрохолдинг "Кущёвский" во главе с наследником банды Цапка Фёдором Обналом, "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, аффилированной с экс-губернатором области Александром Ткачёвым, и упомянутый уже концерн "Покровский" во главе с одиозным Коровайко.

Типичная история: в 2011 году в Кущёвский районный суд поступил иск 82-летней пенсионерки Анны Данько к заключённой в тюрьму Надежде Цапок о возврате 5 тысяч га земли. Иск был удовлетворён. Отсуженные у Цапков участки должны были отойти концерну "Покровский". Схема якобы следующая: представители концерна вышли на Викторию Лесную и судью Светлану Мартынову, предложив им 52 млн рублей за получение "цапковской земли". Те согласились. Закончилось уголовными делами: Лесная осуждена на 8 лет лишения свободы, Мартынова — на 7. А земли Данько достались Фёдору Обналу.

Потом прилетает ответка . Представители концерна "Покровский" и компании "Агрокомплекс имени Н. И. Ткачёва" обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить связь Елены Хахалевой с бандой Цапков. И поводы для проверки были. Сочинский экс-судья Дмитрий Новиков неоднократно и публично рассказывал, что не раз видел Фёдора Обнала в кабинете Елены Хахалевой. А потом случилась история с адвокатом Жориным и свадьбой...

Разобраться, кто там за кого в этой драке под ковром чернозёма, непросто. Но Лайфу ясно одно — фигура федеральной судьи Елены Хахалевой для такой (и любой другой государственной) должности выглядит очень противоречиво и вызывающе. Все перечисленные факты требуют отдельного изучения, причём не журналистами, а совсем другими ветвями власти. Но пока складывается ощущение, что судью осудить некому...