В любой качалке есть стукачи! Контрабандисты поневоле и по статье до 10 лет

Общество уделяет много внимания так называемой народной статье 228, когда за грамм гашиша или щепотку какой-нибудь китайской синтетической дряни незадачливого наркопотребителя "упаковывают" лет на пять, ломая жизнь вчерашнему студенту или офисному работнику. Но закон суров не только к наркоманам, но и... к спортсменам! Лайф разобрался в хитрой схеме белорусской контрабанды стероидов, из-за которой получают уголовные статьи российские качки.

Да, погореть на веществах рискуют не только наркоманы, но и спортсмены, желающие быстро накачаться, приобрести красивые рельефные мышцы или прогрессировать в поднятии тяжёлых весов. В Сети огромное количество предложений приобрести анаболические стероиды прямо по почте. Причём торгуют ими совершенно легально на русскоязычных сайтах, не скрывая лиц и телефонов, подробно консультируя клиентов по "Вайберу" или "Вотсапу". Казалось бы, что может быть безобиднее: отсылаешь денежку с карточки безналичным способом, отслеживаешь заказ через сайт Почты России по номеру трека, а потом приходишь на почту и забираешь свои "витаминки".

Но тут спортсмена может ждать очень неприятный сюрприз. Его могут принять под белы рученьки сотрудники полиции или оперативники ФСБ за контрабанду сильнодействующих веществ. Статья 226.1 звучит для уха довольно зловеще: "Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного..., взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения"… И вот ошеломлённого качка ловят с поличным, когда он держит в руках заветную посылку, предвкушая быстрый мышечный рост. Испуганного спортсмена шокируют ещё больше, заявляя, что по данной статье наказание до десяти лет лишения свободы. И по закону это так. Неудачливому "контрабандисту" предлагают чистосердечное признание и заполняют специальный отчёт, на котором и основывается его будущее уголовное дело.

Когда спортсмен пытается оправдаться, что эти "витаминки" нужны ему исключительно для собственного употребления или что он не знал об ответственности и просто заказал товар в Интернете, ему под нос суют постановление пленума Верховного суда, где чёрным по белому написано, что "получатель международного почтового отправления, содержащего предметы контрабанды, если он, в частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного товара, подлежит ответственности как исполнитель контрабанды".

Нельзя сказать, что все спортсмены поголовно наивны и не знают о существующей опасности. На случай поимки сотрудниками у таких припасено в запасе две-три версии. Например, что ему прислали извещение, но якобы от кого — не знает. Просто стало любопытно, что там в посылке. Однако оперативники вправе конфисковать гаджеты и компьютеры задержанного и легко выявить его ложь.

Всё же, если человек приобретает стероиды для себя, повода для беспокойства у него немного. Российские суды выносят либо оправдательные приговоры, либо условные. Иногда назначают штраф. Гораздо хуже, если спортсмен решит перепродать свой товар знакомым. Здесь одним штрафом не обойдёшься — наказание будет уже как за наркотики.

В Белоруссии можно, в России — тюрьма!

Белорусские продавцы тоже хорошо понимают, что россияне боятся заказывать у них товар, и идут на многочисленные уловки, например пересекают границу со стероидами, отправляя через почтовые отделения Смоленской и Брянской областей, считая, что за это их нельзя будет привлечь за контрабанду.

Другие просто убалтывают клиента по телефону не пугаться мутной схемы, а спокойно ждать свой товар. Лайфу удалось связаться с таким поставщиком и поговорить с ним по душам, притворившись жаждущим мышечного роста качком. Алексей — так представился дилер — озвучил своё уникальное торговое предложение. По его словам, у него есть подвязки на белорусской таможне. Прямо на почте ему ставят специальные печати, свидетельствующие, что посылку уже проверили белорусы, поэтому нет смысла снова досматривать пакет.

Подтверждая сказанное, Алексей даже прислал фото одной своей посылки с печатью и подписью таможенника. Стероиды отправлялись какому-то Ивану из Якутска. То есть Алексей получил от российского качка несколько сотен долларов, спокойно запаковал запрещённый препарат, да ещё и поставил официальную белорусскую печать. И формально он закон не нарушил — белорусская почта не имеет оснований отказать в приёме посылок с анаболиками. Контрабандой посылка становится только после пересечения российской границы.

Дело в том, что на территории Белоруссии нет даже понятия "анаболические стероиды" и оборот анаболиков никак не регулируется, позволяя зарабатывать большие деньги. Вся ответственность за покупку стероидов из Белоруссии лежит на покупателе, а не на продавце, поэтому те просто убалтывают клиентов: покупайте, мол, спокойно. Им какая разница — деньги свои получат так или иначе. Причём на карту российского банка, как рассказал Лайфу продавец Алексей.

ЛАЙФ: Как вам отправлять деньги?

Алексей: Да через Сбербанк.

ЛАЙФ: Карточка Сбера на ваше имя?

Алексей: Да, конечно. Вы вот боитесь, что вас поймают на почте? Но большинство боится, только чтобы их не кинули. К сожалению, у нас, в Белоруссии, многие таким промышляют.

ЛАЙФ: Допустим, меня принимают на почте, а я, как вы учили, говорю, что это не моё. Но оперативники изымают мой телефон и видят, что у них есть перевод на карточку вам. Как это объяснить полицейским?

Алексей: А вы скажите, что отправили гонорар за консультацию. Мало ли кому вы деньги переслали. Большинство тех, кого приняли на почте, просто много треплют своим языком. В любой качалке есть стукачи. Сболтнул лишка — попал операм в разработку...

Алексей говорит складно, но ни печать таможни Белоруссии, ни ложь сотрудникам полиции не освободят покупателя запрещённых препаратов от уголовной ответственности. Статистика — вещь упрямая. Каждый месяц в любом регионе России — от Архангельска до Дальнего Востока — оперативники задерживают несколько спортсменов. Счёт идёт на сотни в год. Пакет с "витаминками" хорошо прощупывается. Опытный таможенник всегда сможет предположить, что внутри подозрительные препараты, и сообщить куда следует о подозрительной посылке.

Государственная тема...

Тема анаболиков является в Белоруссии государственной. Так заявил Лайфу известный в Белоруссии спортивный врач Евгений Акимов.

Оказывается, большие прибыли, которые получают торговцы стероидами, имеют влияние и на государственные решения. Например, президент Лукашенко поставил вопрос об уголовной ответственности за допинг уже в 2012 году, но дело всё время ограничивается громкими, подхватываемыми белорусскими СМИ лозунгами. Белорусские журналисты прямо говорят об ангажированности Минска в теме продажи стероидов.

Евгений Акимов, узнав, что разговаривает с российскими журналистами, всё-таки согласился объяснить Лайфу, что он имеет в виду.

— У нас, в Белоруссии, сейчас хотят запретить допинг, однако никто не берётся определить, что же является этим допингом. И я дал однажды интервью "Комсомолке" о том, что нельзя так. Если уж хотите сажать за допинг, тогда нужна особая маркировка препаратов, чтобы сразу было видно, допинг это или нет. Мне позвонили и попеняли, почему я имею право высказываться на государственные темы...

Однако сами анаболические стероиды Акимов не считает опасными. Анаболики принимают практически все соревнующиеся спортсмены: борцы, штангисты, лифтеры. Хотя, конечно, стероиды надо принимать правильно, придерживаясь специальной диеты. Предварительно нужно сдать анализ на гормоны, а после курса пройти специальную терапию. Но даже все эти шаги безопасности не гарантируют того, что вставший на "тёмную сторону спорта" не сожжёт свою гормональную систему. Препараты эти довольно токсичны, часто начинающие "химики" ели таблетки горстями и быстро желтели от приобретённого гепатита. Есть и другие побочки. Самые распространённые — атрофия яичек и так называемая стероидная ярость, во время которой спортсмен может совершать дикие антисоциальные поступки. Самый яркий пример — Майк Тайсон, который во время курса устраивал жестокие драки, откусил ухо своему партнёру по рингу и изнасиловал женщину.

Стероиды представляют собой искусственные гормоны, вызывающие бурный рост мышц во время тренировок. Привыкший к высоким показателям во время тренировок спортсмен может и "подсесть" на препараты. Особенно от сильнодействующих препаратов страдает подростковый организм. Но Евгений Акимов, например, считает, что вред подобных препаратов в общественном пространстве значительно преувеличивается.

— Беда анаболических стероидов в том, что их принимают не по назначению. Сами по себе это хорошие лекарства, но бодибилдеры злоупотребляют лекарствами, превышая дозировку подчас в десять раз. Но даже если стероиды применяют, чтобы накачаться, вред для организма гораздо меньше, чем вред от того же алкоголя. Однако алкоголь продаётся на каждом углу, государство получает с этого высокие прибыли. Есть повод задуматься.

В любом случае каждый спортсмен, который заказал стероиды даже на русскоязычном сайте в Сети, должен осознавать степень риска и не поддаваться на уговоры добродушных белорусских продавцов анаболиков по почте. Если, конечно, качку не всё равно, где он будет поднимать железо — в комфортабельном фитнес-центре или качалке на зоне.