Китайская угроза. Как российских туроператоров заставили жить по правилам КНР

Все потраченные в других странах деньги должны вернуться в Поднебесную — таков принцип современного китайского туристического рынка. Как устроен теневой рынок, который обслуживает в России многочисленных туристов из КНР, разбирался Лайф.

В 2014 году в России обвалился рубль. Товары и услуги резко подешевели в долларовом эквиваленте. Тогда в страну и хлынул нескончаемый поток китайских туристов. Их количество с каждым годом продолжает расти. Китайцев привлекает дешевизна — возможность купить у нас ювелирные украшения и часы, брендовые вещи, элитный алкоголь и продукты, а также посетить знаковые для туристов места. По некоторым данным, в прошлом году в Россию приезжало до полутора миллионов китайцев. Это практически половина от числа всех заграничных туристов.

Пикантные особенности китайского туризма

В России китайцы обычно ни в чём себе не отказывают. Словно панды, обдирают листья деревьев в столичных Хамовниках и складируют их в мешки, считая, что они целебные и потом можно будет продать их в самом Китае.

Настойчиво просят сфотографироваться с голубоглазыми и светловолосыми русскими людьми и иной раз неадекватно реагируют на отказ.

Известны случаи, когда китайский мальчик справил свою нужду в пластиковую бутылку в Эрмитаже, а один пожилой китаец с болезнью пищеварения сходил "по-большому" прямо возле Царских врат в Благовещенском соборе Кремля! Гиды объясняли такую непосредственность тем, что китайцы не видят ничего оскверняющего в экскрементах: плевать на улице и гадить на газонах в присутствии окружающих — для них совершенно нормально. Туалетные привычки китайцев привели к тому, что музеи собираются штрафовать посетителей на 100 000 рублей за отправление нужды в неположенном месте.

Для китайца совершенно нормально кинуть монетку в двигатель самолёта "на удачу" или открыть аварийный выход, чтобы поскорее выйти из душного набитого людьми салона. Китайские туристы как дети — особо не рефлексируют. Конечно, туристы из крупных городов ведут себя иначе, но в Россию в первую очередь отправился китайский "колхоз" — люди из провинции, кому не хватило денег на Европу и которыми легко управляют сопровождающие их крепкие ребята.

Можно было бы понять, за что нам такое нашествие, если бы все эти орды оставляли миллионы в российской экономике, однако в реальной жизни всё выглядит иначе.

Лояльность за "малую" долю

Все работающие с Китаем туроператоры вынуждены взаимодействовать со Специализированной информационной системой (СИС), навязываемой сверху начальством Ростуризма, что регламентировано специальным распоряжением № 741/ЕП от 26.02.2013 г. Программное обеспечение СИС создавала гонконгская компания Team Profit Consulted Limited. Она же и поддерживает сегодня саму систему, благодаря которой осуществляется страхование и контроль за китайскими туристами, прибывающими в нашу страну. Серверы Team Profit находятся где-то в Германии и периодически не справляются с нагрузкой, останавливая систему, что приводит в панику и беспокойство туристический рынок. Лайф установил, что в результате внедрения СИС произошла монополизация российско-китайского туризма и связанного с ним сегмента страхового рынка.

До 2013 года списки туристов формировали китайские туроператоры, присылая их в Россию, где российские туроператоры заверяли списки в Комитете по туризму, а после направляли информацию российским страховщикам, которые страховали китайцев, получая прибыль и выплачивая все налоги. Теперь, после внедрения СИС, ситуация кардинально изменилась — и российские турфирмы в схеме приёма туристов из Китая требуются только для того, чтобы выслать бланк приглашения для группы. Китайских гостей страхует теперь крупнейшая страховая компания в Китае — China life. Список застрахованных в Китае туристов отправляется уже в электронную базу СИС, доступ к которой в последнюю очередь получает российский туроператор. Team Profit получает свой процент за обслуживание всей системы. По некоторым данным, это немалая сумма — около шести долларов за каждого туриста!

Удивительно, как страховой рынок России "проглотил" подобный фортель китайских коллег. Ведь по первоначальному соглашению китайские страховщики должны были работать рука об руку с российскими. Однако сегодня СИС, возможно, работает исключительно в интересах Китая.

В реестре гонконгских юридических лиц Лайфу удалось найти выписку Team Profit Consulted Limited, на восьмой странице которой изложен список бенефициаров компании.

Имена нас не сильно удивили. В списке Наталья Королёва — жена заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Николая Королёва. И Татьяна Введенская — супруга Ивана Введенского, в прошлом крупного чиновника в сфере туризма, а ныне — "независимого консультанта". Эти две дамы сегодня выгодополучатели от работы Team Profit. То есть для государства сооружена красивая "потёмкинская лестница", свидетельствующая об увеличении потока китайских туристов и о внедрении современных электронных средств контроля, а на деле произошёл передел довольно внушительного страхового рынка в пользу China life, поделившейся добычей с бенефициарами Team Profit.

Мастера теневого сервиса

Но упущенная выгода российских страховых компаний вовсе не самые большие убытки для связанных с туризмом отраслей. Денег не видят ни российские отели, ни рестораны, не говоря уже об отечественных гидах.

Лайф спросил у председателя совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрия Цуркана, могут ли эти применяемые китайцами в туристическом бизнесе серые и чёрные схемы быть связаны с этническим китайским криминалитетом, на что Цуркан ответил утвердительно:

— Да, говоря про криминалитет, вы очень близко подошли к правде. Это действительно некая криминальная сеть.

Большинство китайских туристов оплачивают путёвки ещё в Китае по минимальной цене, включающей транспорт, проживание, питание и экскурсии. В России туристов селят в принадлежащих китайцам отелях и кормят в китайских ресторанах.

Китайцы слывут довольно расточительными туристами, падкими на европейскую одежду и ювелирные украшения, но их юани проплывают мимо россиян. Китайские компании владеют ресторанами, транспортом, гостиницами и сувенирными магазинами, где продают якобы российский товар, янтарь и ювелирные изделия. На деле всё это произведено опять же в Китае. Кольца и браслеты из липового золота без пломб и с оплатой через китайские платёжные системы, рестораны по предоплате и прочие нарушения законодательства РФ не вызывают большого интереса у российских правоохранителей.

Компании, которые встречают и обслуживают в России китайских туристов, особо не парятся заботой о них. Несколько дней назад у питерских врачей был горячий денёк: к ним привезли сразу пятнадцать китайцев, отравившихся в ресторане отеля "Шанхай". Бедолаг отправили в инфекционную больницу, однако заботы врачей они не оценили — туристы сбежали, отказавшись от лечения. Есть негласное правило: все проблемы китайцев решают только китайцы.

Роспотребнадзор проверил китайский ресторан и установил, что "...дезинфицирующие средства отсутствуют. Режим мытья посуды не соблюдается. Часть продукции хранится на полу, в помещениях обнаружены тараканы и мухи. У сотрудников отсутствует санитарная одежда. Вся пищевая продукция практически обезличена. Правила её хранения в холодильнике нарушены".

"Шанхай" — это группа, которая включает отель и два ресторана в Санкт-Петербурге. Некий Юй Цзяньцзюнь владеет группой с россиянкой Орловой. И таких китайских ресторанов, отелей, магазинов на Руси очень много.

Один из участников рынка рассказал Лайфу, что русских китайцы называют "боевой нацией". И это не комплимент, поскольку образ взят из японского мультфильма, где была северная планета с глупыми, недалёкими, но агрессивными жителями, которых легко можно провести. Каждую группу китайских туристов сопровождает особый человек, который по приезде связывается с одним из нелегальных гидов, обязанных выполнить план по сбору денег с соотечественников. Все траты туристов из Китая выведены из-под финансового контроля российских служб, поскольку осуществляются с помощью онлайн-платежей через китайские системы, в том числе WeChat.

Программа нелегальных гидов сведена только к выкачиванию денег у китайского "колхоза".

— В то же время тысячи российских специалистов, знающих китайский язык, не могут найти себе работу, нелегальные китайские гиды отбирают у них весь хлеб, — сокрушается Юрий Цуркан.

Туристов водят такими маршрутами, где цена куска поддельного янтаря может достигать двухсот тысяч, а плитки шоколада "Алёнка" — семисот рублей. У таких "гидов" есть свой план, за невыполнение которого они штрафуются.

Санкт-Петербург прослыл среди китайцев одним из самых опасных городов мира. И всё из-за рассказов подобных "гидов". Китайские туристы даже не идут в полицию, когда их грабят, считая, что закон тут не поможет. Вернувшись в Поднебесную, китайцы делятся на форумах своими историями про "страшную Россию", указывая и на криминальные склонности сопровождающих их гидов.

И пока россияне с ужасом взирают на выходки китайских туристов, крупный бизнес из КНР купил крупнейший туристический холдинг мира Thomas Cook Group, куда входит и известная с советских времён компания "Интурист". Китайская экспансия продолжается.