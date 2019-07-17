Не подходи ко мне — я обиделся! Почему мэр Вилюйска гонял журналистов

Мэр якутского городка Вилюйска отказался отвечать съёмочной группе канала "Якутия 24" на вопрос, почему городские дороги в ужасном состоянии. А когда речь зашла о судьбе 75 млн, выделенных на их ремонт, то и вообще выставил журналистов за дверь кабинета и натравил на них полицию. Стражи порядка журналистов задерживать не стали, опросили и отпустили. Но осадок остался, а вместе с ним —вопросы. Почему глава города так яростно сопротивлялся общению с прессой, зачем потребовались силовики и так ли плохи местные дороги? В секретах провинциального Вилюйска и его мэра разбирался Лайф.

Скандалист и сутяжник или честный чиновник?

Местные жители характеризуют главу Вилюйска Нургюстана Афанасьева как личность скандальную и обидчивую. В 2019 году местные СМИ писали о том, как Афанасьев поссорился с кавээнщиком. В одном из своих выступлений тот использовал фото мэра и шутил про собак, которые расплодились в городе. Шутка показалась Афанасьеву возмутительной, и он заявил на обидчика в суд. Просил защитить его честь, достоинство, деловую репутацию и вдобавок истребовать 100 000 рублей, но в итоге обошлись публичными извинениями.

Судился мэр и с собственным бухгалтером, они писали друг на друга заявления. Обыски провели, но ничего из этой затеи не вышло.

А история с браконьерством, когда довольный Афанасьев держит в руке подстреленную утку и позирует в камеру фотоаппарата, мгновенно облетела Интернет. Злостные намерения вилюйского мэра не подтвердились.

Вчера мэр опять засветился в скандале. На этот раз под его горячую руку попали журналисты. Жители Вилюйска вовсю обсуждают в соцсетях дерзкое поведение главы города. Полагают, что отказ от общения с журналистами говорит о его намерениях что-то скрыть.

Вот и то самое видео чиновничьего беспредела, где видно, как мэр Афанасьев беспардонно выталкивает молодого журналиста из кабинета

Лайф попросил корреспондента канала "Якутия 24" Евгения Тойтонова (того самого, кого выталкивал мэр. — Прим. Лайфа) рассказать, что на самом деле произошло в администрации Вилюйска и почему съёмочная группа оказалась в участке.

Редакция нас командировала в Вилюйск осветить ремонт дорог. Мы приехали и сразу опросили жителей города. Довольных качеством дорог вообще не было ни одного человека! возмущается Евгений

Чтобы разобраться в ситуации, Евгений и оператор канала отправились к мэру города Нургюстану Афанасьеву. По словам корреспондента, сначала городской глава был достаточно радушен и пригласил съёмочную группу к себе в кабинет. Но когда Евгений спросил, почему не осваиваются 75 млн рублей, выделенных на ремонт дорог, мэр ответил, что не хочет об этом говорить и сам знает, почему не осваиваются. Комментировать что-либо Афанасьев просто отказывался, не поддавался и на вежливые уговоры журналиста рассказать хотя бы про благоустройство города.

А когда журналист повернулся спиной к главе города, тот просто вытолкал его из кабинета. У оператора разгневанный мэр попытался отобрать запись, но съёмочной группе удалось покинуть стены администрации без потерь.

Расстроенные журналисты продолжили собирать мнения о дорогах Вилюйска у местных жителей, когда к ним подошёл участковый полиции и предложил пройти в отдел для опроса. Сотрудник полиции объяснил, что от мэра поступило заявление. Он просит провести проверку по факту того, что двое неизвестных лиц незаконно снимают видео в стенах администрации. Проверку провели быстро, в течение часа ребят опросили и отпустили.

Сам глава города отвечает, что просто, мол, не подготовился к интервью. К таким вопросам нужно подходить со всей ответственностью, чтобы не вводить в заблуждение рядовых граждан. И вообще, журналисты действовали агрессивно и некомпетентно и даже удостоверения не показали. Насчёт бюджетных миллионов на дороги Нургюстану Афанасьеву тоже было что ответить.

— Во-первых, деньги не республика предоставила, а бюджет района из дивидендов АЛРОСА. Во-вторых, работы ведутся. Я пригласил Тойтонова для начала пройти в администрацию и поговорить в кабинете. Уже внутри здания он начал наступать, мол, приехал издалека специально по этому вопросу по заданию руководства НВК. Я сделал замечание, вежливо сказал, что раз так, нужно было заранее подготовиться, — делится мэр с РИА "Новости" .

Местные считают, что общественный резонанс повлечёт проверки со стороны области и региона. И тогда нарушения, которые может прятать мэр, обязательно вскроются. Ведь нельзя спрятать почти полное отсутствие дорог в городе...

У нас деньги есть — у нас дорог не хватает...

Как и мэр Афанасьев после выходки с журналистами, якутский город Вилюйск находится в непростом положении. Холодные, до минус 60 градусов зимы, короткое, но порой очень жаркое лето. Территории проблемные, погода изменчивая и непредсказуемая. Соседняя Иркутская область в своей недавней трагедии вскрыла все областные, районные, муниципальные и особенно управленческие проблемы этих отдалённых территорий. Символично, что именно в печально известном Тулуне будет заканчиваться пока не достроенная автодорога федерального значения "Вилюй", которая, по замыслу, соединит труднодоступные участки Якутии и Иркутскую область.

Но это всё уровень областного значения, а сейчас пойдёт речь о дорогах маленького городка Вилюйска. Местные жители жалуются на отвратительные дороги в городе, хотя из бюджета выделяются немалые деньги на их строительство. Выбоины и ямы, а вместо ровного асфальта —гравий и песок. Добавьте к этому дождь, снег и другие "приятности" и получите повседневность вилюйчан. Вот так вынуждены передвигаться по городу автомобилисты и пешеходы.

Бюджет города на самом деле выделяет денежные средства на строительство и ремонт автодорог. Вот, например, госзакупка 2019 года на 75 млн рублей. Именно об этих деньгах спрашивали мэра журналисты. Но проблема в том, что она так и не состоялась — никто не подал заявки.

Так или иначе, разборки между главой города и журналистами с помощью полиции привлекли к себе внимание не только региональных, но и федеральных СМИ. А глава Союза журналистов Якутии Галина Бочкарёва высказалась в отношении возмутительного инцидента однозначно:

— Афанасьев нужную информацию журналисту не дал, а должен был, это и есть нарушение его права на доступ к общественно значимой информации. Если журналист захочет и будут доказательства — видеоматериалы, как глава выгнал их, то можно написать жалобу в прокуратуру. Уже вовсю идёт общественное порицание такого поведения главы Вилюйска.

А местным жителям остаётся только надеяться, что на маленький Вилюйск обратят внимание не только журналисты, но и компетентные органы. Ведь, как и его собрат Тулун, он находится вдалеке от Москвы, а значит, о нём могли просто забыть... Кто знает, возможно, по иронии судьбы скандальный мэр навлечёт на город положительные изменения.