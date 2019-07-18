Опасные сэндвичи бывшего олигарха-эзотерика. Бог шельму метит?

Москва в панике — в больницы столицы и пригородов идут люди со рвотой и кишечными расстройствами. Всех их объединяет одно: они съели сэндвич с тунцом и яйцами из вендингового аппарата компании Healthy food, что в переводе означает "здоровая еда". Почему сальмонеллы обнаружили в еде "для здоровых" и что стоит за пропагандой корпоративного здоровья Healthy food, разбирался Лайф.

На момент публикации материала семнадцати больным был официально поставлен диагноз "сальмонеллёз", а число обратившихся за помощью в больницы составило двадцать восемь человек. Одна из пострадавших была на 30-й неделе беременности — по счастливой случайности девушка не потеряла ребёнка. Некоторые из пострадавших выразили желание подать против Healthy food коллективный иск. За некачественную еду вынужден отдуваться глава компании Дмитрий Пронин, ответивший на вопросы Лайфа.

— Я думаю, что только в пятницу можно будет сказать, кто виноват в произошедшем. А пока у меня есть только своё мнение. У нас довольно много поставщиков и определить, кто именно поставил заражённую продукцию, очень трудно, быть может, люди заразились и не от нашего товара, такое тоже может быть, — посетовал Пронин.

Действительно, доказать, что ты съел именно заражённый сэндвич из вендингового аппарата, довольно трудно. Для начала у тебя должен быть хотя бы чек.

Однако довольно чёткую позицию занял сам Роспотребнадзор, выявивший множество нарушений в цехах, где "отмечается совместное хранение сырья и готовой продукции, часть используемого холодильного оборудования находится в неисправном состоянии, температурный режим хранения продукции не соблюдается". Антисанитария вполне может приводить к вспышкам сальмонеллёза. Роспотребнадзор изъял более трёх тонн продукции Healthy food, а также закрыл и опечатал около пятнадцати вендинговых аппаратов и несколько кафе сети. Дальнейшие действия будут предпринимать по результатам проверки.

На логотипе компании изображена морковка — символ сырой и здоровой пищи, которую десять лет назад решил продвигать бизнесмен Дмитрий Пронин в пику вредному фастфуду. Healthy Food установил в различных бизнес-центрах специальные станции-холодильники со здоровой едой. Там же расположены и терминалы оплаты.

Пронин сломал немало копий, пока во сне не получил некий инсайт, как ему следует вести дела: "Я проснулся в полпятого утра с идеей, которая изменит всё, — автоматизированное кафе на доверии. Вскочил весь взъерошенный, набросал план, на коленке нарисовал будущую станцию питания и поехал в офис вдохновлять ребят". Тогда ещё никто не знал, что привидевшиеся бизнесмену в ночном откровении холодильные станции могут стать источником опасной заразы. Этот случай массового отравления стал насмешкой судьбы для Пронина, ведь Healthy food активно продвигалась им как "первая сеть здоровой пищи в России". Вернуть свою подпорченную репутацию и доверие покупателей после такого скандала будет очень трудно.

Сам Пронин, когда знакомишься с его публикациями и воззрениями, вызывает ощущение фанатичного и целеустремлённого бизнесмена, на своём личном примере пропагандирующего ЗОЖ. Мол, здоровая пища — это лишь часть образа жизни работников компании. Они сами верят в то, что производят. Пронин склоняет к здоровому образу жизни и своих сотрудников, выгоняя их на коллективную зарядку, считая это показателем крепкого и здорового корпоративного духа.

"Женщина-бухгалтер Елена подтвердила значимость ЗОЖ в её жизни, поделившись, что бегает по утрам. Отозвалось... И тут, воодушевившись, я ей рассказал о нашей корпкультуре, в т.ч. об участии 15% сотрудников в соревнованиях по бегу..." — откровенничает в своём фейсбуке Пронин.

Моду на вовлечение сотрудников в корпоративную культуру Пронин взял из опыта работы в прежней компании, где подобное вовлечение принимало и довольно скандальные обороты. Свою карьеру Пронин начинал в качестве курьера в компании "НИКойл", которая впоследствии была переименована в корпорацию "Уралсиб". Пронин быстро дорос до топ-менеджера "Уралсиба", но потом решил отправиться в свободное плавание.

Глава "Уралсиба" Николай Цветков прославился своими эзотерическими наклонностями. Цветков внедрял в банке всевозможные эзотерические знания: онтологию, нумерологию и таинственное учение "Сан Лайт", связываемое с именем Сергея Неополитанского, которого ещё называют "Донцовой эзотерики". Цветков настолько глубоко увлёкся всевозможными мистическими практиками, что посещал шаманов в Хакасии. Йога, аюрведа, цигун причудливо сочетались в его жизни с приверженностью православию. Цветков на свои деньги восстановил храм в подмосковном селе Шарапово, хотя православные фундаменталисты активно борются с такими веяниями, считая любовь Цветкова к православию "сектантским внедрением в Церковь". "Форбс" связывает эзотерические увлечения Цветкова с последующим разорением "Уралсиба", капитализация которого активно падала с пика 2007 года ($7,9 млрд) до $170 млн 2014 года.

Каково же было наше удивление, когда, проверяя Healthy food по базе "Спарк-Интерфакс", мы обнаружили бывшего босса Пронина — эзотерика Николая Цветкова — в качестве совладельца почти всего его бизнеса. Мало того, Цветков является мажоритарием, то есть полностью контролирует компании Пронина...

Быть может, вместо бега, цигуна и прочих "духовных практик" Пронину следует сделать акцент на добросовестном выполнении сотрудниками своих обязанностей? Тогда, глядишь, времени и энергии на контроль за качеством продуктов будет побольше. Люди будут получать здоровую пищу, а репутация компании не будет страдать.