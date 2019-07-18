Папа, папа, я — дружная семья! Почему соцопека не замечала детей у гей-пары

Беспрецедентный для России случай! Столичные следователи возбудили уголовное дело против чиновников соцзащиты, допустивших усыновление двоих мальчиков гей-парой. Глава этого странного семейства — известный маркетинговый консультант и уважаемый преподаватель ведущих вузов Москвы. Где сейчас находятся он, его друг и их пасынки, никто не знает. Семья буквально испарилась. В пикантной истории разбирался Лайф.

Странная семья жила не тужила девять лет

Первого ребёнка москвич В. усыновил в 2010 году, а пару лет спустя взял из уральского детдома второго. Оба мальчика были изъяты у мам-алкоголичек и страдали неврологическими заболеваниями. Как рассказывают друзья В., он и раньше подумывал о том, чтобы завести детей. Но, как говорят знающие люди, его бывший бойфренд был против, из-за этого мужчины расстались. Уже после усыновления В. близко сошёлся с неким Е. (по слухам, мужчины официально поженились в Дании), который и стал для детишек вторым отцом. Воспитывать мальчиков помогали родители В.

— В материальном отношении семья благополучная. Мальчики всегда ходили ухоженными и модно одетыми, — уверяет соседка Анастасия С. — Усыновитель возил их на отдых, оплачивал занятия спортом, репетиторов и лечение. Старший приёмный был здоров, но вот у младшего, который обучался на дому, наблюдалось слабоумие.

Девять лет семья жила не тужила. Старшему пасынку уже исполнилось 14, второму мальчику 12. Именно младшего-то месяц назад и доставили в НИИ неотложной детской хирургии с подозрением на аппендицит. Пока ребёнка осматривали, он проболтался, что живёт в семье с двумя папами, спящими в одной постели. Медики заподозрили сексуальное насилие над несовершеннолетним и вызвали полицию.

Спустя несколько часов в двухкомнатную квартиру В. и его друга Е. в московском районе Люблино пришла комиссия из органов опеки и правоохранителей. Однако мужчины наотрез отмели все обвинения в приставании к сыновьям. — Колики в животе ребёнок чувствует из-за психиатрического диагноза, — объяснял В. В итоге никаких подтверждений насилию найдено не было.

Мнения разделились

Тем не менее ящик Пандоры оказался открытым. Жизнь странной семьи предали огласке. Начались пересуды. А вчера следователи возбудили уголовное дело против сотрудников отдела социальной защиты населения в районе Марьино по статье "Халатность". По версии следствия, чиновники не предприняли никаких действий, достоверно зная, что в зоне их ответственности сомнительная пара воспитывает двух усыновлённых детей.

— Российские законы защищают детей от пропаганды нетрадиционных отношений и даже запрещают передачу детей на международное усыновление в страны, узаконившие однополые семьи. А тут получается, что российский госорган передал под усыновление сразу двоих детей, — возмущена детский омбудсмен Анна Кузнецова. — Чиновники соцзащиты или намеренно нарушили действующие нормы, или ненадлежащим образом осуществляли контроль за условиями воспитания детей.

По убеждению Кузнецовой, детям необходима помощь. Она уже направила обращения в Следственный комитет РФ и прокуратуру с просьбой разыскать мальчиков.

Другого мнения придерживается ответственный секретарь Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

— Воспитание детей однополой парой само по себе не должно быть поводом для проведения уголовного расследования. Это работа правоохранительных органов — выявить виновных, если было насилие в отношении детей. Но если его не было, то разрушать мир отношений, который был сформирован, нельзя! — уверена она.

Член Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова ответила на вопрос о необходимости изъятия детей из однополой семьи (к слову, такой процедуры в законах России не предусмотрено. — Прим. Лайфа).

— Всё зависит от психологического состояния мальчиков. Здесь важно понять, как сами они себя чувствуют, привязались ли. Потому их должен осмотреть психолог, — считает Зимова.

Департамент соцзащиты, против сотрудников которого возбудили дело, уже дал развёрнутый комментарий через пресс-службу:

— Никакой информации о причинении вреда здоровью детей и их развитию, в том числе нравственному, из образовательных, медицинских учреждений в опеку не поступало. Информацией об однополых отношениях в семье специалисты не располагали. Напоминаем, что законы РФ не запрещают одиноким мужчинам усыновлять детей. Изъятие мальчиков из этой семьи возможно только на основании решения суда, если будет доказано, что усыновление не отвечало интересам усыновлённых.

Как же переносит эту шумиху В. и его друг? На данный момент это неизвестно. Интерес правоохранителей, экспертов и общественности испугал мужчин. Они и их пасынки бесследно исчезли . Ни соседи, ни близкие не знают, где они.

Преподаватель и консультант

В. родился в Магнитогорске, переехал в Москву. Он маркетолог и кандидат экономических наук. С 1998 года и до последнего момента он ведёт активную преподавательскую деятельность. Помимо преподавания, В. работал в консультационных компаниях. Среди его клиентов были "Газпром", "Мечел", ГУМ и АвтоВАЗ. С 2009 года он частный бизнес-коуч.

Клиенты, студенты, соседи, коллеги — все говорят о В. только хорошее.

Любопытная деталь: незадолго до исчезновения семьи В. заложил свою машину VW Tiguan и продлил залоговый договор на машину Smart Forfour.

Очень хочется надеяться на хеппи-энд в этой щекотливой и пикантной истории. Следователи оказались в сложной ситуации. Если насилие не подтвердится, то будет ли мальчикам лучше в уральском детдоме, за тридевять земель от уже привычной, комфортной для них московской жизни.