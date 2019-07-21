Вор всея Руси. Кому достанется корона главного мафиози

Похоже, в российском криминальном мире назревает очередная "предвыборная гонка". Главный воровской трон снова остался без короля. Не прошло и года после назначения "старшим" Олега Шишканова, более известного силовикам и гангстерам под прозвищем Шишкан, как его задержали на собственной даче оперативники ФСБ, а потом и в СИЗО закрыли. Теперь перед криминалитетом России встанет вопрос, оставить пока всё как есть или назначить новые выборы. Лайф разбирался, кто может претендовать на криминальный престол в это сложное для уголовного мира время.

Именно Шишкан, по мнению силовиков, в последнее время присматривал за отечественным криминальным миром — после того как Захарий Калашов (Шакро Молодой) отправился в колонию на ближайшие 10 лет. Шишкан уже был неоднократно судим, но теперь его подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и её семьи.

Ещё один некогда главный претендент на воровской трон — Тариэл Ониани (Таро) — также остался не у дел. Его сторонники терпеливо ждали, когда же он наконец выйдет из мест лишения свободы. Но пир по случаю освобождения не случился — Таро задержали, как только он ступил за пределы колонии. Теперь его могут экстрадировать из России в Испанию, власти которой тоже очень ждут его возвращения. Там Ониани придётся отвечать по старым претензиям.

Получается, главные мафиози за решеткой, а многие генералы криминального мира предпочли перебраться в другие страны. Ведь благодаря новой уголовной статье теперь только за звание "вор в законе" в России можно получить до 20 лет колонии. Возможно, криминальный мир не станет подставлять своих лидеров, выборов не будет и мафиозным кланам останется только затаиться в ожидании освобождения Шакро.

Однако такой затяжной промежуток безвластия может негативно сказаться на уголовном сообществе. Поэтому вероятно, что передел влияния всё-таки произойдёт. Главным образом из-за ослабления кланов и их разрозненности. Захарий Калашов (Шакро Молодой), который освободится только в 2026 году, не раз однозначно высказывался против войны между группировками и отмечал, что не хочет кровопролития. Выборы прошлого года, где вакантное место занял Шишкан, прошли мирно, но кто знает, смогут ли авторитеты договориться по-хорошему и в этот раз.

Источник в правоохранительных органах рассказал Лайфу, что, возможно, события будут развиваться по сценарию предыдущих лет и место короля воров всё-таки отдадут одному из криминальных авторитетов. Лайф собрал топ-5 претендентов на вакантный престол.

Грузинский клан криминалитета в России самый обширный и составляет почти 60%. А основным кандидатом от тбилисского сектора может стать уважаемый и, как его называют в криминальной среде, "сильный и рассудительный авторитет" — Важа Биганишвили (Важа Тбилисский). Он известен среди своих дерзким поступком в отношении Шакро Молодого. Ещё в 2014 году, будучи вором в законе № 1, Шакро установил мораторий на новые коронации. Он ввёл такую меру, чтобы избежать кровопролития, ведь кланы могли бесконтрольно пополняться — это неизбежно привело бы к войне.

Но Важа Тбилисский заявил, что к межклановой войне никакого отношения не имеет, всегда придерживался нейтралитета, в конфликты не вступал, а запрет только вредит криминальному миру. Вопреки мораторию он всё-таки ввёл нового "крестника" (Сосо Горийского, также известного как Сократ) в круг "семьи". Это открытое неповиновение стало самым обсуждаемым и знаковым событием криминального мира в 2018 году. Некоторые считают, что такое поведение — открытая заявка на лидерскую позицию среди законников.

Следующим кандидатом от грузинского клана может стать недавно освободившийся Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский). Не скрывающий своего звания "вор в законе", Рамаз провёл в местах лишения свободы 18 лет, чем заслужил уважение криминалитета. Биография Рамаза довольно размыта, мало сведений о его ранней преступной деятельности. Известно с его слов, что первые ходки были за хищения и оружие.

Расцвет "карьеры" Рамаза пришёлся на 2000-е годы, когда он стал сподвижником вышеупомянутого Тариэла Ониани. Как раз в то время Таро вступил в открытую борьбу за влияние с Асланом Усояном (Дед Хасан) и Вячеславом Иваньковым (Слава Япончик). Рамаз Кутаисский в то время контролировал "домушников" и "карманников", карьера шла в гору, но влиятельный Япончик не простил ему приверженности своему врагу и в 2008 году поставил вопрос о лишении кутаисского грузина воровского статуса. Доводами стали достаточно тяжёлые обвинения: растрата из "общака", употребление и торговля наркотиками. Предложение поддержали славянские криминальные авторитеты, в том числе Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Воскрес). Говорят, так Рамаз потерял высокий статус. Но, по сведениям из открытых источников, уже после смерти Япончика и Усояна, в 2015 году, Шакро вернул ему это звание. В 2018 году Рамаз освободился из мест лишения свободы, и сейчас ничто не мешает ему претендовать на трон главного босса.

Особое место в списке кандидатов от азербайджанской линии занимает находящийся в розыске Надыр Салифов (Лоту Гули). Несмотря на то что он прячется от силовиков — по разным данным, или в АОЭ, или в Турции, — это не мешает ему успешно управлять приспешниками в России. По мнению некоторых источников, отсутствие Лоту Гули на территории России никак не повлияет на его участие в борьбе за главный трон. Как сообщают СМИ, управление группировками, действующими на территории России, Лоту Гули производит через соцсети. В прямом эфире "Инстаграма" он назначает наместников и раздаёт указания. Криминальный мир идёт в ногу со временем, и бытующее мнение, что главный босс должен обязательно находиться на территории России, вскоре может измениться. К тому же Лоту Гули считается на данный момент самым авторитетным кандидатом на воровской престол. Да и бандитское прошлое, в котором похищение людей, вымогательство и другие преступления, заставляет смотреть на азербайджанского криминального авторитета не как на обычного законника.

Славянский сектор представляет уважаемый и авторитетный Василий Христофоров (Воскрес). По сведениям МВД, именно Воскрес был подручным Шишкана по контролю за "общаком". Криминальную карьеру Воскрес начал, когда ему было всего 17 лет. А по-крупному — на шесть лет — Христофоров попал во время одного из грабежей. Автомобиль, на который он напал, оказался государственным, и вместо обычного ограбления Воскресу приписали хищение госсобственности.

Впоследствии, по некоторым сведениям, Христофоров стал "крестником" самого Хасана Усояна (Дед Хасан), что добавляет его кандидатуре особого веса. По мнению властей США, Воскрес является одним из лидеров особой группировки — "Братский круг", — действующей на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Преступная группировка, по мнению властей Америки, решает споры между криминальными сетями и контролирует поток наркотиков. Власти США даже ввели специальные санкции для членов этой группировки, закрыли им въезд и заморозили счета.

В любом случае Воскрес ещё с 2000-х годов был доверенным лицом Аслана Усояна. А после ареста Шакро Молодого хранил место главного мафиози, пока не был назначен Шишкан. Сейчас Василий Христофоров на свободе, имеет тот же вес среди криминалитета, и все эти факторы делают его идеальным славянским кандидатом на роль № 1.

В списке претендентов на роль главного босса теоретически может появиться ещё одна фигура. Оплотом чеченской фракции считают Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), который освобождается из мест лишения свободы в октябре этого года. Амбициозный авторитет начал преступную деятельность смолоду. А когда ему не было и 30 лет, получил самый большой срок. Силовики считали, что именно он захватил четыре фуры китайской обуви, которую потом благополучно сбыл. За это Ахмед получил 10 лет лишения свободы.

В колонии Домбаев зарекомендовал себя как бесстрашный человек. Ходят слухи, что он даже вступил в открытую конфронтацию с таким тяжеловесом преступного мира, как Тариэл Ониани, который отбывал наказание в той же колонии, что и Домбаев. Относительно молодому Ахмеду Шалинскому не нравилось, что Таро устанавливает свои правила.

Чтобы разобраться, кто прав, Домбаев якобы попытался пробраться к Ониани в камеру, но попытку пресекли, а молодого авторитета отправили в штрафной изолятор. Теперь чеченский клан ждёт осени 2019 года, когда закончится срок наказания Ахмеда. Некоторые считают его не только достойным кандидатом на лидерство в чеченском крыле, но и возможным претендентом на пост главного мафиози страны.