Кубанская резня. Гопнику простили грабёж, а через неделю он растерзал женщину

В нашумевшей трагической истории кубанского Псебая, где весной прошлого года пьяные подростки растерзали 40-летнюю многодетную мать, появились новые подробности. В Мостовском райсуде Краснодарского края сейчас слушают дело местного следователя, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Пока распутывали дело об убийстве в Псебае, неожиданно выяснилось, что одного из подростков незадолго до бойни уже задерживали за грабёж. А проверку проводила та самая следователь. Проверку-то она провела, да вот только дело заводить не стала. Гопник остался на свободе, а всего через неделю в компании товарищей жестоко расправился с многодетной матерью.

Следователь на скамье подсудимых

В последнее время в Мостовский райсуд Краснодарского края зачастили крепкие молодые ребята. Кто-то из них в форме, кто-то — в гражданке. Они ходят на суд по делу своего коллеги — следователя следственного отдела ОМВД по Мостовскому району Оксаны Глущенко. Её обвиняют по вполне традиционной для силовиков статье о превышении должностных полномочий, да вот только её дело напрямую связано с историей о жестоком убийстве в соседнем Псебае, где подростки растерзали многодетную мать.

По версии Следственного комитета России, за месяц до этого убийства, в апреле 2018 года, следователь Глущенко проводила процессуальную проверку по сообщению о грабеже. Подростки, в том числе и М., отобрали у иногороднего сверстника, приехавшего в Псебай на соревнования по велокроссу, недорогую куртку. Грабёж в составе группы — тяжкое преступление, а подозреваемые обычно подлежат аресту, однако, по версии СКР, следователь как-то убедила потерпевшего забрать заявление. Седьмого мая она вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Мотивы такой доброты следователя не до конца понятны. Лайф пытался связаться с самой Глущенко, однако не получил ответа. Среди местных ходили слухи, что, мол, отец потрошителя заплатил полмиллиона рублей за свободу своего загулявшего сынишки. Сама Глущенко утверждала, что ни в чём не виновата и якобы пошла на поводу у тренера по велокроссу, который якобы сам просил не портить парням жизнь.

У каждой стороны теперь своя правда. В СКР уверены, что, если бы следователь сделала своё дело честно и привлекла подростков к ответственности, возможно, кровавой трагедии в Псебае бы и вовсе не случилось. Глущенко в свою очередь вину отрицает и считает, что в этой истории её назначили козлом отпущения. Коллеги и её адвокат говорят, что следователь, мол, сама мать троих детей и всегда была на хорошем счету у начальства.

Разрешить их спор теперь должен суд. Если Глущенко признают виновной, у детей погибшей от рук пьяных подростков Натальи Дмитриевой появится шанс потребовать от неё солидную компенсацию.

Псебайский хоррор

Велик и обилен Краснодарский край: от богатой станицы Кущёвской, где жестокая банда Цапков вырезала целую семью, до малолюдного Псебая — четыреста двадцать километров пути. Псебай — живописное место на реке Малая Лаба. В переводе с адыгского — "обильная вода". По Псебаю проходит Скалистый хребет, который облюбовали туристы и любители маунтинбайка. Местные часто портят таблички с названием посёлка, дорисовывая "о" на месте "с", высмеивая похотливое поведение жителей посёлка. Но что похоть псебайцев перерастёт в такое омерзительное зверство, никто и подумать не смел.

Группа подростков буквально растерзала мать пятерых детей за отказ заняться с ними сексом. Обезумевшие от наркотиков и алкоголя подростки, словно дикие, бешеные звери, насытились кровью и уснули в кустах неподалёку от истерзанного трупа своей жертвы.

Начало вечера не предвещало беды. Две подруги пили пиво в кафе "Ивушка", рядом отдыхала молодёжь, в том числе и одноклассник сына убитой — шестнадцатилетний М. Между выпивающими женщинами и пацанами завязалось общение — убитая даже станцевала белый танец с одним из убийц, Савелием Никифоровым, который был поначалу вежлив и называл женщин исключительно на вы. Одурманенные алкоголем и наркотой подростки сочли танец за приглашение к более тесному общению и последовали за захмелевшей женщиной, когда та направилась домой.

Что произошло потом, описывается в сорока томах уголовного дела. Когда Наталью нашли, женщина была раздета, вокруг лежали её внутренности, наблюдались ножевые порезы по всему телу — от лица до живота, голова была в изломах от ударов железной арматурой, отрезан кусочек уха.

Отчасти можно объяснить приступ жестокости тем, что подростки смешали водку с какими-то таблетками. Одноклассник сына изнасилованной, убитой и изувеченной Натальи М. свалился спать всего лишь в тридцати метрах от места преступления, Савелий отрубился в овраге чуть подальше.

Благодаря громкому резонансу статью подросткам переквалифицировали с умышленного убийства на убийство, совершённое с особой жестокостью. Теперь одному из фигурантов дела — совершеннолетнему Савелию Никифорову — грозит пожизненное заключение. Законность восторжествовала, но осадочек остался. Кто знает, как велось бы дело, если бы жестокое убийство женщины не "прославило" Псебай на всю страну.