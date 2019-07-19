Кубанская резня. Гопнику простили грабёж, а через неделю он растерзал женщину
Следователь на скамье подсудимых
В последнее время в Мостовский райсуд Краснодарского края зачастили крепкие молодые ребята. Кто-то из них в форме, кто-то — в гражданке. Они ходят на суд по делу своего коллеги — следователя следственного отдела ОМВД по Мостовскому району Оксаны Глущенко. Её обвиняют по вполне традиционной для силовиков статье о превышении должностных полномочий, да вот только её дело напрямую связано с историей о жестоком убийстве в соседнем Псебае, где подростки растерзали многодетную мать.
По версии Следственного комитета России, за месяц до этого убийства, в апреле 2018 года, следователь Глущенко проводила процессуальную проверку по сообщению о грабеже. Подростки, в том числе и М., отобрали у иногороднего сверстника, приехавшего в Псебай на соревнования по велокроссу, недорогую куртку. Грабёж в составе группы — тяжкое преступление, а подозреваемые обычно подлежат аресту, однако, по версии СКР, следователь как-то убедила потерпевшего забрать заявление. Седьмого мая она вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Мотивы такой доброты следователя не до конца понятны. Лайф пытался связаться с самой Глущенко, однако не получил ответа. Среди местных ходили слухи, что, мол, отец потрошителя заплатил полмиллиона рублей за свободу своего загулявшего сынишки. Сама Глущенко утверждала, что ни в чём не виновата и якобы пошла на поводу у тренера по велокроссу, который якобы сам просил не портить парням жизнь.
У каждой стороны теперь своя правда. В СКР уверены, что, если бы следователь сделала своё дело честно и привлекла подростков к ответственности, возможно, кровавой трагедии в Псебае бы и вовсе не случилось. Глущенко в свою очередь вину отрицает и считает, что в этой истории её назначили козлом отпущения. Коллеги и её адвокат говорят, что следователь, мол, сама мать троих детей и всегда была на хорошем счету у начальства.
Разрешить их спор теперь должен суд. Если Глущенко признают виновной, у детей погибшей от рук пьяных подростков Натальи Дмитриевой появится шанс потребовать от неё солидную компенсацию.
Псебайский хоррор
Велик и обилен Краснодарский край: от богатой станицы Кущёвской, где жестокая банда Цапков вырезала целую семью, до малолюдного Псебая — четыреста двадцать километров пути. Псебай — живописное место на реке Малая Лаба. В переводе с адыгского — "обильная вода". По Псебаю проходит Скалистый хребет, который облюбовали туристы и любители маунтинбайка. Местные часто портят таблички с названием посёлка, дорисовывая "о" на месте "с", высмеивая похотливое поведение жителей посёлка. Но что похоть псебайцев перерастёт в такое омерзительное зверство, никто и подумать не смел.
Группа подростков буквально растерзала мать пятерых детей за отказ заняться с ними сексом. Обезумевшие от наркотиков и алкоголя подростки, словно дикие, бешеные звери, насытились кровью и уснули в кустах неподалёку от истерзанного трупа своей жертвы.
Начало вечера не предвещало беды. Две подруги пили пиво в кафе "Ивушка", рядом отдыхала молодёжь, в том числе и одноклассник сына убитой — шестнадцатилетний М. Между выпивающими женщинами и пацанами завязалось общение — убитая даже станцевала белый танец с одним из убийц, Савелием Никифоровым, который был поначалу вежлив и называл женщин исключительно на вы. Одурманенные алкоголем и наркотой подростки сочли танец за приглашение к более тесному общению и последовали за захмелевшей женщиной, когда та направилась домой.
Что произошло потом, описывается в сорока томах уголовного дела. Когда Наталью нашли, женщина была раздета, вокруг лежали её внутренности, наблюдались ножевые порезы по всему телу — от лица до живота, голова была в изломах от ударов железной арматурой, отрезан кусочек уха.
Отчасти можно объяснить приступ жестокости тем, что подростки смешали водку с какими-то таблетками. Одноклассник сына изнасилованной, убитой и изувеченной Натальи М. свалился спать всего лишь в тридцати метрах от места преступления, Савелий отрубился в овраге чуть подальше.
Благодаря громкому резонансу статью подросткам переквалифицировали с умышленного убийства на убийство, совершённое с особой жестокостью. Теперь одному из фигурантов дела — совершеннолетнему Савелию Никифорову — грозит пожизненное заключение. Законность восторжествовала, но осадочек остался. Кто знает, как велось бы дело, если бы жестокое убийство женщины не "прославило" Псебай на всю страну.
Роковая цифра 40 мозолит глаза любого изучающего это страшное преступление. Самой Наталье на момент убийства исполнилось сорок лет. В деле участвуют сорок свидетелей. томов уголовного дела и сорок невозбуждённых уголовных дел, о которых стало известно после убийства. В числе этих невозбуждённых дел есть и дело о грабеже, связанное с одним из потрошителей — М.
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