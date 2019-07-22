Сказка в грязи. Как в Подмосковье провалилась элитная вечеринка эльфов

Вечеринка Midsummer Night’s Dream, как считалось раньше, — лучшая в России. Это ежегодный бал-маскарад под открытым небом, который проводится в Москве и области с 2007 года. Каждое лето на него съезжаются в роскошных костюмах и гриме богатые, знаменитые и просто успешные люди со всей страны, чтобы потанцевать в сказочной атмосфере. На последнюю вечеринку, прошедшую в ночь с 20 на 21 июля, съехалось почти 4000 гостей. И большинство из них, мягко говоря, очень недовольны пережитым! Многочасовые очереди, море грязи, отсутствие инфраструктуры, плохое питание — вот лишь малая часть их претензий к организаторам мероприятия. Теперь обиженные посетители намерены засудить организаторов, добиться полного возврата денег за билеты и костюм плюс получить компенсацию.

Дрессировщик и тигрица

К вечеринке Midsummer Night’s Dream 2019 готовились за несколько месяцев. Заявки желающих рассматривал от организаторов так называемый Департамент эльфов. В итоге билеты (цена от 3500 рублей) продавались лишь счастливчикам с прокачанными и красочными страницами в соцсетях. Следующий шаг — аренда костюма.

— Тематика вечера была — парные образы, — рассказал гость фестиваля Никита М. — Я облачился в дрессировщика: это цилиндр, брюки, замшевые туфли и фрак в перьях. А моя девушка нарядилась словно укрощённая мною тигрица. В общей сложности мы отдали костюмерам и гримёрам 30 тысяч рублей и ещё 40 тыс. — в залоге.

Главная фишка очередного Midsummer заключалась в его местоположении.

Живописный полуостров Хвойный бор в Мытищинском районе на берегу водохранилища. Добираться до него гостям предлагалось двумя способами. Либо от Речного вокзала на шикарном пароходе за 12 тыс. рублей, либо от пристани в посёлке Тишково на водных шаттлах за 1–1,5 тыс. рублей. Те посетители, которые выбрали первый, наиболее дорогостоящий путь, в целом остались довольны мероприятием. Зато остальные вне себя от ярости. Взамен их кровно заработанных они получили грязь, очереди и наплевательское отношение со стороны организаторов.

Давка и грязь

Пристань Тишково, поздний вечер, вот-вот ливанёт. В ожидании водных шаттлов мокли под дождём сотни эльфов и прочих сказочных персонажей.

— Нигде не было ограждений или какого-то специального прохода. Не видать туалетов, фонарей, скорой помощи и полиции. Я не нашла даже стойки организаторов, где бы централизованно проверяли билеты. Просто толпа штурмует подходящие шаттлы. Настоящая давка: кто успел, кто ловчее-наглее, тот и сел, — возмущена Анастасия Х.

В таких условиях гости дожидались своих шаттлов по два-три часа. У многих сдавали нервы. Они плевали на вечеринку, разворачивались и просто уезжали домой в расстроенных чувствах.

— Я должна была сесть в 20:30 на шаттл, но из-за толкотни не попала на него. И на следующий — в 21:30 — тоже не попала. Лишь в 22:30 смогла сесть. И то благодаря тому, что меня просто толпа подхватила и внесла внутрь шаттла, — рассказала Вера А.

На полуострове в Хвойном бору, где проходила сама вечеринка, тоже оказалось не всё слава богу. Гости месили ногами адовое месиво из грязи, спотыкались и падали, теряя обувь.

— И опять темень, ноль инфраструктуры и очереди. Стояла час, чтобы купить за 650 руб. плов отвратного качества с привкусом песка. Потом стояла два часа под дождём на шатком деревянном мостике, чтобы уехать с этой чёртовой вечеринки. Кстати, что мостик вот-вот обвалится, казалось не мне одной. А ещё взбесило то, что бармены принимали только наличные. Между тем организаторы советовали вносить деньги на фирменные браслеты и оплачивать всё с них, как картой. То есть мне теперь эти деньги на браслете надо как-то вернуть. Речь о 25 тыс. рублей, — хватается за голову Линда Р.

Посетители Midsummer не собираются прощать организаторов. Обиженные гости уже разместили петицию с требованием возврата денег. Самые активные из них координируют свои усилия в телеграм-чате. Там уже свыше 800 участников. Они обмениваются информацией, консультируются у юристов, а главное — готовятся подать иски в суд и параллельно жалобы в надзорные органы. Прошёл слух, что вечеринка была нелегальная и ни с кем не согласованная. На такие мысли обиженных гостей натолкнуло отсутствие скорой помощи и спасателей на мероприятии.

Компенсация будет, но не в виде денег

За комментарием мы обратились к организаторам.

— Всё либо очень преувеличено, либо является откровенной ложью! По компенсациям будем работать со всеми индивидуально, в зависимости от того, какое огорчение человек получил. 30% наших гостей привыкли к лакшери-обслуживанию, что мы им чуть ли не салфетками губы вытираем. Больше всего недовольства от таких. А вот 20% наших гостей действительно развернулись и уехали. Проведём с ними переговоры: у нас есть чем компенсировать, что предложить интересного им. Я понимаю, как им обидно, они готовились, шили костюмы, и нам за них обидно, очень жалко этих людей. Но подчеркну. Еда и туалеты были. Имелся медпункт. Висели обозначения, надо просто лучше было смотреть. Договорились с МЧС России, инспекторами ГИМС, с площадкой Хвойной бор. И местные власти знали, что закрытое мероприятие проходит. Хочу добавить, что все 1500 человек, кто выбрал добираться на дорогостоящих кораблях, остались нашей вечеринкой очень довольны, — рассказал Лайфу исполнительный директор Midsummer Nightʼs Dream Владимир Месхи.

В ГИМС (Госинспекция маломерных судов) МЧС России по Московской области, которая надзирает за водными видами транспорта, о вечеринке действительно были в курсе.

— Мы всю ночь там дежурили, до 10 утра. Мы на воде ответственные. Стояло три теплохода крупных, несколько яхт гостей, и туда-сюда, как автобусы, шаттлы курсировали. Смотрели, чтобы никто купаться не полез и чтобы никто никого на воде катером не переехал. Видно было, что организаторы с ажиотажем не справляются. Очереди стояли, как в "Макдоналдс" в 90-х, — рассказал инспектор Алексей Воронцов.

В МУ МВД "Мытищинское" (площадка Хвойный бор находится на подведомственной ему территории) не согласовывали вечеринку. В общем отделе Администрации городского округа Мытищи также заявили, что разрешение на мероприятие не выдавали.

— Пробили по базам вашу вечеринку. Нет, мы точно не согласовывали.

Скорее всего, Midsummer согласовали на уровне области. Лайф отправил запрос в ГУ МВД по Московской области, однако оперативного ответа не получил.

Тем временем сегодня в 20:00 обиженные гости фестиваля соберутся у Большого театра. В планах встречи — координация судебных исков к опростоволосившимся организаторам.

Наша редакция будет следить за развитием событий.