Дети в огне. Лагерь "Холдоми" погряз в нарушениях, но прибыль оказалась важнее

В России произошла очередная трагедия с детьми. Один за другим в районной реанимации уходят из жизни обгоревшие в летнем лагере дети. Следователи уже задержали директора и владельца лагеря, однако фигурантов в деле будет больше. Лайф выяснил, что за лагерем "Холдоми" давно тянулся шлейф нарушений: директора воровали деньги клиентов, оборудование работало без регистрации в госорганах. После проверок суды заставляли исправлять нарушения, но, как показала трагедия, ничего не менялось: в летнюю смену дети жили в палатках с опасными обогревателями.

Дети уже крепко спали, когда в полтретьего ночи раздался крик вожатой, — в лагере, расположенном в горнолыжном курорте "Холдоми", неожиданно вспыхнул пожар. Входные створки каждой палатки организаторы перевязали верёвками, чтобы тепло не выходило, это могло помешать эвакуации детей и, возможно, привело к жертвам. За двадцать минут стремительно развившегося пожара сгорело большинство палаток. В каждой из них спали по семь-восемь детей. Всего в лагере находилось тогда 189 детей. Одна из девочек погибла на месте, сегодня, 23 июля, ей бы исполнилось 11 лет.

Дети горели в своих кроватях

Палаточный лагерь был организован по инициативе главы ООО "Экстрим сервис" Виталия Бурлакова, который хотел проводить там некие "экстремальные игры". Комплекс "Холдоми" расположен в Хабаровском крае в пяти километрах от посёлка Солнечного и в 40 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Популярное туристическое место. Никто даже представить не мог, что здесь, в этом живописнейшем месте, разыграется настоящая трагедия. Уже по первым комментариям с места событий стало понятно, что к жертвам привело пренебрежительное отношение к элементарным правилам безопасности.

Сперва загорелись вещи, которые дети сушили на обогревателе. Таисия В., находившаяся в эпицентре возгорания, рассказала Лайфу об обстоятельствах начала трагедии:

— Всё началось из-за девочки из 16-й палатки. Она поставила обогреватель и положила футболку или полотенце... Всё случилось в 2:30 ночи, — рассказала она.

Дети проснулись из-за громких криков вожатой.

— Мы быстро встали, схватили всё, что видим, и выбежали из палатки. Нас встретили вожатые и увели далеко от них. Мы стояли минут семь там, потом пошли в главное здание, там мы грелись, — добавила Таисия.

Сразу стало известно о погибшей девочке Соне из Комсомольска-на-Амуре, которой сегодня, 23 июля, должно было исполниться 11 лет. Сегодня в её родном городе люди целый день несли цветы и ставили поминальные свечи перед дверями школы, где она училась.

Остальных обгоревших детей доставили в больницу посёлка Солнечного. К сожалению, транспортировка этих детей в Хабаровск невозможна из-за тяжести их состояния. Но на месте с ними работают ведущие комбустиологи. На момент публикации сообщалось о четверых погибших детях.

А был ли лагерь?

Лагерь был открыт осенью прошлого года, но когда именно появились палатки — неясно.

— Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Поставить на своё усмотрение лагерь, палатки, завезти любое количество детей, какое ему заблагорассудится, можно кормить, можно не кормить, можно сжигать, я правильно понимаю? — заявил на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Однако в прошлом году в "Холдоми" уже проходил Всероссийский молодёжный образовательный форум "Амур", где использовались те же самые палатки, о чём есть информация на муниципальном сайте. Тогда форум принимал гостей со всей страны. Так что про палаточные лагеря губернатор не мог не знать. Примечательно, что владелец лагеря заработал на этом мероприятии пять миллионов рублей.

Слова хабаровского губернатора подверглись жёсткой критике со стороны Дмитрия Медведева, заявившего в ходе совещания с вице-премьерами:

— Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный". Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?

Сам Медведев ещё в канун нового 2019 года подписал распоряжение о присуждении премии Правительства РФ в области туризма десяти авторским коллективам, в том числе Виталию Бурлакову — "за инвестиционный проект по созданию круглогодичного горнолыжного комплекса "Холдоми". Бурлаков тогда получил миллион рублей.

К пожарной инспекции есть вопросы

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", последняя проверка МЧС РФ проводилась в "Холдоми" недавно — в мае 2019 года, и тогда специалисты выявили четыре нарушения, среди которых — отсутствие планов эвакуации на случай пожара. Пока не понятно, как на это отреагировали инспекторы. Они должны были добиться исправления всех нарушений и провести новую проверку. В случае повторных нарушений представители МЧС РФ должны были выйти в суд и добиться закрытия лагеря.

Представители ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю стараются избегать неприятных вопросов. Они говорят дежурные фразы о том, что, мол, на месте трагедии работают следственные органы, которые впоследствии смогут дать официальное заключение о случившемся.

Очень вероятно, что фигурантом уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет России, станет инспектор МЧС, который должен был курировать вопросы противопожарной безопасности в "Холдоми".

Официальный представитель Прокуратуры Хабаровского края Валентина Глазова не смогла пояснить Лайфу, когда прокуроры навещали с проверкой лагерь, какие заметили нарушения и как на это реагировали. Госпожа Глазова переадресовала вопросы в Роспотребнадзор, который, по её словам, должен был заниматься проверками.

Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала Лайфу, что "это полностью ответственность взрослых, которые решили "поиграть" в палаточный лагерь. Нет в нормах палаточных городков обогрева пушками! Тем более электрическими. Если это палаточный городок, то он должен быть оборудован, дети должны иметь соответствующее снаряжение для ночёвки — это спальные мешки, тёплая одежда. Кто это мог придумать, что должны быть пушки для сушки вещей?".

Первые задержания

В рамках расследования уголовного дела следователями ГСУ СК России по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны директор ООО "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.

По данным Лайфа, лагерь "Холдоми" не в первый раз упоминается в уголовных делах и материалах проверок. Так, одна из бывших руководителей ГЛК Ольга Седых была осуждена за то, что присваивала деньги клиентов. Во время суда стало ясно, что в бухгалтерии лагеря творится полный бардак. А несколько лет назад межрайонный природоохранный прокурор через суд добился от "Экстрим сервиса" запрета на работу в "Холдоми" канатной дороги, которую даже не зарегистрировали в Ростехнадзоре и не включили в реестр опасных объектов.

Владелец сгоревшего лагеря Бурлаков числится владельцем или совладельцем ещё 13 компаний. Что интересно, несколько из них зарегистрированы всё в том же ГЛК "Холдоми". А пять компаний с приставкой "Флагман", стопроцентным владельцем которых является Бурлаков, занимаются торговлей топливом.

В СМИ была информация о том, что Бурлаков разработал перспективный проект по созданию в Хабаровском крае горнолыжного курорта мирового уровня с круглогодичным циклом работы, но покрывает расходы за счёт продажи топлива. С предыдущим губернатором Вячеславом Шпортом у Бурлакова сложились хорошие отношения, может, поэтому "Флагман" и занялся продажей нефтепродуктов муниципальным предприятиям. Но в 2018 году к руководству регионом пришёл Сергей Фургал, и теперь перед "Флагманом" скопился долг в 800 миллионов рублей со стороны компании "Межрайтопливо", в учредителях которого числятся 16 районов края. Эта компания работает с ведома краевых властей и по непонятным причинам не переводит "Флагману" деньги. Губернатор Сергей Фургал обещал отдать деньги Бурлакову ещё в марте.

Таким образом владельцы лагеря зарабатывали большие деньги, игнорируя элементарные правила безопасности. Для жителей Хабаровского края стоимость путёвки составляла 25 тысяч рублей. Смена в лагере длилась всего две с половиной недели.

Сейчас дети из палаточного лагеря эвакуированы, большинство из них забрали родители. Оставшиеся остались пока в "Холдоми", ожидая приезда родных. Экстремальные игры здесь никто больше проводить не будет.