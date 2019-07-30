Борьба с терроризмом убьёт анонимные платежи. Но пострадают обычные россияне

В соцсетях очередная волна паники, связанная с новыми поправками в закон "О национальной платёжной системе", согласно которым будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков. Если президент всё-таки подпишет новую редакцию закона, закончится долгая эра анонимных платежей, в том числе и через всем знакомые "тумбочки" — терминалы в магазинах и переходах. Грозит ли это чем-то простому гражданину, а не террористу или наркоторговцу, разбирался Лайф.

Подержи моё пиво

Среди пользователей таких кошельков есть, например, подростки, которые просто не могут открыть свой счёт в банке в силу возраста. Но также анонимные кошельки часто используются для покупки наркотиков в многочисленных интернет-магазинах Даркнета. Это настолько общеизвестно, что на тему наркотиков открыто шутят представители самой пресс-службы Qiwi в Интернете.

Впрочем, в Даркнете наркоторговцы прежде всего предлагают биткоины как способ оплаты запрещённых веществ. А купить биткоины проще всего как раз через анонимные электронные кошельки типа Qiwi.

И вот с подачи финансовой разведки официально ради борьбы с терроризмом и наркоторговлей Совет Федерации одобрил поправки в Федеральный закон "О национальной платёжной системе", которые в обществе пока вызывают куда больше вопросов, чем дают ответов. Совфед — последняя инстанция перед тем, как новые поправки завизирует президент Путин своей подписью и они вступят в полную силу.

Суть самих поправок

В новой редакции закона есть некий парадокс. Потому что открыть анонимный кошелёк вы всё же сможете, а вот пополнить без банковского счёта — нет. Но идентифицированный кошелёк можно пополнить и через терминал, то есть фактически анонимно.

Ясно одно — поправки, несомненно, ударят по лидерам рынка анонимных платежей — "Яндекс.Деньги", а также WebMoney, PayPal и Qiwi. Марина Рычажкова из пресс-службы "Яндекс.Деньги" объясняет Лайфу, что поправки значительно ухудшат "рост прозрачного денежного рынка и цифровой экономики. Опыт других стран показывает, что полный запрет неидентифицированных кошельков неэффективен — мы видим, как после многих лет отказа от анонимных счетов в Белоруссии обсуждаются варианты смягчения правил".

Пресс-служба "Яндекс.Деньги" считает, что анонимные кошельки уже непривлекательны для противоправных действий. Марина Рычажкова продолжает критиковать новый закон:

— В 2014 году законодатель уже ограничил функции анонимных кошельков, установив лимит в 15 тысяч рублей и запретив переводы на другие кошельки, счета или карты. Сейчас с анонимного счёта можно только оплатить товары или услуги российских организаций. Запрет пополнения анонимных кошельков наличными и ограничения на пополнение с банковских счетов существенно усложнят использование электронных денег. Это ущемляет интересы миллионов пользователей, которые лишаются единственной возможности, не выходя из дома, получить удобный инструмент для небольших расчётов. Кроме того, изменения негативно скажутся на доходах операторов электронных денег.

Изначально в законе о национальной платёжной системе электронные деньги считались денежными средствами, внесёнными в платёжные средства без открытия банковского счёта. Теперь же, согласно новых поправок, клиенты будут "предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта", что в корне меняет всю систему электронных денег. Благодаря быстроте, с которой открывались счета, эта система сделала рынок банковских услуг очень доступным для населения. Россия — страна с очень большими территориями и очень маленькой плотностью населения, поэтому есть проблемы с финансовой доступностью. И, похоже, скоро проблем прибавится.

Потеряли за углом — ищем под фонарём

Лайф попросил исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста прокомментировать спорные поправки. Пока непонятно, как некоторые вещи будут реализовываться на практике. Например, как терминал самообслуживания будет проверять наличие идентификации у пополняемого кошелька. Останутся ли вообще эти терминалы или канут в Лету. Что будут делать с уже открытыми анонимными кошельками? Ведь, по некоторым данным, ими пользуется десять миллионов человек. А ежегодно через электронные кошельки совершается более двух миллиардов операций на сумму более 1,7 триллиона рублей.

Лайф: Так всё-таки стоит ждать исчезновения платёжных терминалов?

Шуст: Я не думаю, что все терминалы исчезнут, потому что они существуют не только для того, чтобы пополнять электронные кошельки, но, безусловно, поток таких платежей значительно уменьшится. Это не столько проблема платёжных терминалов и их владельцев, сколько проблема потребителей.

Лайф: То есть?

Шуст: Функционал платёжных систем за последнее время уже значительно сократился. Если вы, предположим, захотите перевести дилеру деньги за наркотики, вам придётся идентифицировать свой кошелёк, потому что неидентифицированные переводы между физическими лицами уже запрещены! То есть здесь мы ищем не там, где потеряно, а там, где светло. Потеряли за углом — ищем под фонарём. Меры Росфинмониторинга довольно избыточны.

Лайф: Этот вопрос обсуждался с позапрошлого года. Почему в конце концов возобладала точка зрения финансовой разведки?

Шуст: У меня нет точного ответа на этот вопрос. Проверка целесообразности ограничения анонимных платежей велась в закрытом режиме, и мнения экспертов никто не спрашивал. Поправки были внесены быстро, безо всякого обсуждения, и, честно говоря, экспертное сообщество было весьма удивлено.

Лайф: Была ли альтернатива такому решению?

Шуст: Во всём мире количество неперсонифицированных платежей сокращается, но умные страны компенсируют это новыми способами идентификации. Например, в Швейцарии и Испании есть способ открытия банковских счетов... по скайпу. Недавно на этот путь видеоидентификации встал и Азербайджан. Здесь работать значительно проще, чем с той же биометрией. То есть, на мой взгляд, нужно вводить новые и дешёвые способы идентификации, а только потом ограничивать неидентифицированные платежи.

Служба финансовой разведки

За этими нововведениями стоит незаметная, но крайне могущественная федеральная служба. Росфинмониторинг — практически невидимая, но очень влиятельная организация. Эту государственную финансовую разведку возглавляет прослуживший около двадцати лет в органах госбезопасности Юрий Чиханчин, мало известный широкому кругу лиц. Но Чиханчина хорошо знают и уважают в профильных ведомствах и финансовых организациях. Все банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг информацию о любых снятиях наличных с выпущенных иностранными банками карт. Финансовая разведка также опубликовала на своём сайте так называемые списки террористов, которым банки должны отказывать в обслуживании. В этих списках уже около десяти тысяч физических лиц из России.

В качестве основного юридического инструмента Росфинмониторинг использует известный Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", принятый ещё в 2001 году. Хотя эксперты сходятся во мнении, что спектр решаемых Росфинмониторингом вопросов гораздо шире.

Лайф спросил известного хакера Александра Варского, уйдут ли использующие анонимные платежи теневики ещё глубже в Даркнет. Хакер объяснил, что эти поправки своего рода вишенка на торте, поскольку большинство ограничительных мер приняты уже сейчас. Анонимные переводы уже запрещены, а сейчас добрались и до анонимного пополнения кошельков.

— Мало кто заводит анонимный кошелёк ради самой анонимности. В большинстве случаев люди даже не знают, что у них какой-то там особый анонимный кошелёк и что его нужно идентифицировать, пока им не требуется прислать кому-то больше пятнадцати тысяч рублей. Что же касается криминала, то преступники уже давно сидят на блокчейнах. И эти поправки никак им жизнь уже не затруднят. Им наплевать, даже если правительство попытается деанонимизировать криптовалюты. Такие люди всегда найдут способ делать анонимные платежи, — резюмирует хакер Варской.