Питбулей и ротвейлеров спустили с поводка. Опасными назначили 12 других пород

Премьер-министр Дмитрий Медведев наконец утвердил список из двенадцати потенциально опасных пород собак. Туда не вошли ни бультерьер, ни стаффордширский терьер, ни ротвейлер, ни доберман — то есть породы, считающиеся опасными благодаря своему непредсказуемому характеру и злобному нраву. В список попали лишь экзотические и малоизвестные бойцовские породы. Кинологи ликуют, называя список самым лучшим в мире. Чем грозит очередная революция в собачьем мире, разбирался Лайф.

Собаки — одна из самых главных фобий россиян. Ведь друг человека легко превращается в агрессора или оружие. Например, в Копейске, под Челябинском, две бойцовые собаки — питбультерьер и стаффорд — напали на девятилетнего ребёнка. Когда прохожий прогнал зверей, у растерзанного мальчика уже не было части скальпа, а лицо всё было в рваных ранах. К большому счастью, мальчик выжил, а хозяин озверевших собак пошёл под суд. Но эта ситуация год от года повторяется, собаки продолжают нападать и увечить. А хозяева вправе выгуливать своих догов, стаффордширских терьеров и ротвейлеров без поводка и намордника, заставляя прохожих каждый раз вздрагивать от страха, в лучшем случае слушая снисходительный окрик хозяина: "Не бойтесь, она не кусается".

Поэтому в 2018 году и был принят долгожданный закон "Об ответственном отношении к животным". Закон призван защитить как самих животных, так и людей от нападений. Согласно 13-й статье закона, владелец "потенциально опасной собаки" должен при выгуле надеть на питомца поводок и намордник. Многие собаководы прислушивались к закону и надевали намордник на своих собак, однако это было больше выражением их доброй воли, поскольку до этого дня не было даже точного определения, кого считать "потенциально опасной собакой".

Например, американские учёные из Пенсильванского университета проводили исследования об опасности тех или иных пород собак. В результате самыми опасными собаками были признаны… таксы. Именно таксы нападают на человека чаще всего. На втором "почётном" месте стоят очень маленькие, но очень распространённые в российских дворах чихуа-хуа...

Таксе или чихуа-хуа загрызть кого-нибудь до смерти непросто, поэтому потенциально опасными считаются псы, способные причинить человеку смертельные раны. Мало кто будет утверждать, что ротвейлеры, бультерьеры, кавказские овчарки и доберманы не являются потенциально опасными собаками. Но теперь, согласно утверждённому премьером списку, это так! Список не только утвердил некоторые породы в качестве "опасных", но и сделал все остальные "безопасными".

Вот сам список: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака (подвид кавказской овчарки, выведенный специально ради боя) и все метисы этих пород.

Большинство собак из этого списка малоизвестны. Например, число собак породы бульдог алапахский во всём мире не превышает ста пятидесяти. Булли кутта и гуль дог — действительно опасные, но редкие бойцовские породы, выращиваемые специально для боёв в предгорьях Пакистана и Индии. Критерии попадания в список простые — все эти породы не признаны международными кинологическими сообществами, выведены специально для боёв, они мало распространены в России и обладают "генетически детерминированными качествами агрессии и силы".

Первоначальный проект МВД России был больше ориентирован под ожидания простых людей, желающих прогуливаться по парку без страха быть покусанными или растерзанными. В первой редакции этот список включал 69 пород собак, куда отнесли немецких овчарок, шарпеев, ризеншнауцеров и чёрного терьера.

Как сообщил Лайфу депутат Госдумы Владимир Бурматов, российское кинологическое сообщество резко восстало против этого предложения и все триста приглашённых экспертов, как триста спартанцев, одним строем выступили против расширенного списка. Тогда МВД России укоротило список, предложив уже тридцать пять позиций опасных пород, который также отвергли эксперты. Конечная редакция всех устроила, а сам Бурматов называет решение премьера мудрым и взвешенным. По мнению депутата, в случае попадания в список собак распространённых пород их владельцы начнут массово отказываться от содержания таких собак и звери пополнят стаи бродячих псов, терроризирующих российские города, будут дичать и нападать на людей. Бурматов сам держит собаку и иллюстрирует на собственном примере:

— Например, у меня самого собака беспородная, дворняга, которую нельзя внести в какой-нибудь список. Но я понимаю, что при определённых условиях эта собака может быть очень даже опасной при безответственном отношении владельца. Что даёт этот список, если дело в ответственности и вменяемости самого хозяина?

Получается, хозяин собаки отвечает за её действия в любом случае, независимо от того, значится она в правительственном документе или нет. Лайф обратился за разъяснениями к руководителю департамента Российской кинологической федерации Евгению Цигельницкому с просьбой оценить список "потенциально опасных собак":

— Это самый лучший список из всех возможных! И самый лучший список в мире, с которым согласны почти все эксперты. Не бывает потенциально опасных собак, есть потенциально опасные хозяева. Например, в первой редакции этого закона были внесены немецкие овчарки — довольно распространённая порода. Получается, что владелец "немца" лишался возможности воспитывать свою собаку вне своего жилища. А ведь воспитанная собака вряд ли на кого-нибудь нападёт, — уверяет кинолог.

Кинологи счастливы, люди, которые завели себе не бульдога алапахского чистокровного, а простого питбуля, могут вздохнуть спокойно и выгуливать его без поводка и намордника хоть на детской площадке. Правительство считает опасным разве что волкособа и булли кутта и другие породы, почти не представленные в России.

Правда, в МВД России сообщают, что будут следить за статистикой нападения и при необходимости внесут предложения расширить список. И можно добавить хрестоматийное, что при составлении списка ни одно животное не пострадает. Чего не скажешь о людях.