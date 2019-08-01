Опасная чудо-косметика. Блогеры рекламируют отраву, сертифицированную "на глаз"

В нашумевшей, разрекламированной и культовой косметической сыворотке для лица Acne Remover от компании Femfatal, чудодейственной "голубой водичке", которую вожделели все и вся, обнаружили антибиотик. Видеоразоблачение всего за два дня набрало более миллиона просмотров. И неудивительно, ведь в зоне риска оказались все потребители, которые хотели усовершенствовать кожу лица и избавиться от акне (по-простому — от прыщей), в том числе подростки. Теперь в Сети набирает обороты коллективный иск к горе-компании. Уже сейчас его подписало 300 человек, а сумма иска превысила 3 млн рублей. Компания-производитель всё отрицает, но число пострадавших потребителей неуклонно растёт. Лайф разобрался, как в косметике, которой пользуются даже подростки и беременные женщины, оказался антибиотик и почему невозможно узнать о его наличии, пока не отнесёшь покупку на экспертизу.

Как косметические стартаперы скупают инстаблогеров

Компания "Фем фаталь рус", или, как её называют в инстамире, Femfatal, появилась совсем недавно — в сентябре 2017 года. Но менее чем за два года собрала почти полмиллиона подписчиков в "Инстаграме". А особенно привлекало покупателей заявление, что компания не использует в косметике антибиотики. Впрочем, это указание смысла не имеет, ведь в косметической продукции антибиотики в принципе запрещены. Покупать чудо-сыворотку наперебой советовали блогеры. Все — от мала до велика. Производители чудодейственного средства от прыщей явно потратили на рекламу многие миллионы, ведь стоимость одного такого рекламного поста, в зависимости от количества подписчиков, могла достигать сотен тысяч рублей. И на каждый возраст — своя аудитория.

Сотрудничество Femfatal с лидерами мнений — блогерами-миллионниками — сделало своё дело, только ленивый подписчик не знал о чудо-сыворотке.

Флагман продаж — сыворотка Acne Remover — просто порвала инстамир. Красивая голубая водичка, пахнущая спиртом, за 1500 деревянных расходилась как горячие пирожки. Каждый мечтал нанести её вечером, а утром проснуться с идеальной кожей. Ведь на сайте уйма восторженных отзывов: "Прекрасная вещь, не знаю, как раньше без неё жила, обязательно буду ещё заказывать!", "Рекомендую, не разочаруетесь!" И самые известные блогеры подтверждают — проверили на собственном опыте... Как не купить?

На деле за красивой картинкой скрывались сотни недовольных покупателей с аллергическими реакциями или отсутствием какого-либо эффекта. А громкое обещание на сайте компании: "7 дней на возврат без выяснения причины. Без бюрократии и экспертиз" — оказалось откровенным враньём.

Разоблачение и скандал

По иронии судьбы, рассказал людям правду о разрекламированной блогерами компании тоже блогер. Известный ютубер Екатерина Конасова провела расследование и выпустила разоблачительное видео . В доказательствах сомневаться не приходится, официальная экспертиза голубой сыворотки Acne Remover показала наличие в ней запрещённого вещества — антибиотика. Екатерина рассказала Лайфу, с чего началось её расследование о компании Femfatal.

— Про эту голубую сыворотку мне написало огромное количество людей, у них были аллергические реакции. Кому-то она вообще не помогла, и все хотели узнать, что же у неё в составе. Мы купили эту сыворотку, сдали на экспертизу, и она показала полное несоответствие заявленному на упаковке составу, а в сыворотке обнаружен антибиотик — тетрациклин. Но он не должен использоваться в косметических средствах! Мы выяснили, что компания Femfatal не международная, а обычная российская, зарегистрированная в Чебоксарах. Интересно, что и многие другие инстаграм-бренды косметики зарегистрированы в Чебоксарах, например, "Рише", "Коко бьюти" и "Дидали". А ещё так совпало, что некоторые из этих брендов делали исследование своей продукции в одной и той же лаборатории...

Пострадавшие люди со всех концов страны писали Екатерине о своих проблемах после покупки сыворотки. Например, эта девушка купила косметику у компании Femfatal на 12 000 рублей и после одного нанесения сыворотки на лице появилась жуткая аллергия.

Лайф попросил юриста сервиса по судебному финансированию Platforma Софью Жалялову рассказать, как действовать обманутым потребителям в таких случаях.

— Алгоритм для потерпевших такой: жалоба в саму компанию, заявления в Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию и, исходя из того, какой результат будет, обращение в суд. Проблема данных исков в том, что их цена, то есть стоимость товара, обычно не слишком велика и производитель этим пользуется. То есть за пару тысяч рублей человек вряд ли пойдёт судиться. Людям говорят: идите в суд обращайтесь, а до суда так никто и не доходит. Ведь не каждый хочет тратить время и деньги на судебные издержки и адвоката. Потребителю проще простить и забыть. А что касается блогеров, скорее всего, они не стали бы рекламировать эту сыворотку, зная, что в ней антибиотик, но, надеюсь, эта история покажет им, что не нужно рекламировать всё подряд без проверки.

То есть вернуть деньги за продукт можно, но, скорее всего, в судебном порядке. Получается, расчёт компании верный и давать обещания можно какие угодно. А клиент… Повозмущается и забудет. Некоторые блогеры вообще готовы рекламировать что угодно, лишь бы платили. Пользуются ли они сами голубой водичкой с антибиотиками? Скорее всего нет, ведь рекламные посты на конвейере. Если использовать всё, что рекламируешь, не останется времени на макияж и поиск новых контрактов.

Но ведь у некоторых людей непереносимость антибиотиков, без назначения врача их вообще нельзя использовать. А на деле выходит, что сыворотку мог купить каждый, будь то аллергик или беременная женщина. А основная целевая аудитория, люди с акне, — это, конечно, подростки, которые не всегда могут правильно проанализировать рекламные посты. Они покупают то, что советует любимый инфлюенсер, а это может быть опасно для здоровья. И тогда уже поиски виновных становятся актуальны и для потребителей, и для контролирующих государственных органов.

Лайф разобрался, кто делал исследование скандальной сыворотки, кто выдавал декларацию на её использование и кто ответит по закону, если вину установят.

Почему разрешённая косметика не обязательно безопасна?

Лаборатория, в которую повально обращаются косметические стартаперы Чебоксар и в том числе Femfatal, по информации СПАРК-Интерфакс, находится в подмосковном Пущине и относится к некоему Центру контроля качества Онкологического научного центра. Именно здесь выдали протоколы исследований сыворотки на соответствие безопасности. А вот сам документ соответствия — декларацию — выдавала уже другая компания. По открытым данным Росаккредитации, разрешение выдал некий орган сертификации продукции ООО "Айрис-тек", хоть и зарегистрированный в Томске, но располагающийся в том же подмосковном Пущине. Всего в 25 минутах ходьбы от лаборатории научного центра.

Так почему специальная лаборатория не нашла в образце продукта антибиотик? Ведь по Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" в косметике запрещается использование антибиотиков (п.2.1 ч.2 ст.5 и п.39 приложения № 1 ТР ТС 009/2011). В приложении № 1, кстати, 1328 веществ, которые не должны содержаться в косметике.

Как подумал бы любой потребитель, если лаборатория признала сыворотку безопасной, значит проверила, что в ней нет запрещённых веществ. Но компания Femfatal выкладывает у себя на странице протокол исследования, в котором ни слова о проверке на антибиотики. Какой вывод может сделать потребитель? Или на проверку предоставили не тот образец, или указали другой состав, или лаборатория по какой-то причине проверила продукт не по всем пунктам.

Лайф направил запрос в Онкологический научный центр. После этого с редакцией связался коммерческий директор организации и пояснил, что лаборатория не обязана проверять, соответствует ли реальный состав предоставленного продукта заявленному на этикетке. Кроме того, проверять весь список запрещённых веществ из приложения № 1, включающий антибиотики, лаборатория тоже не должна.

Как объяснил представитель научного центра, закон и регламент обязывают лабораторию проверять продукт по пяти показателям: микробиологическим, физико-химическим, клиническим, токсикологическим и на содержание токсичных элементов. Как сказано в официальном ответе, "ООО "ФЕМ ФАТАЛЬ РУС" не уведомляло ЛЦ ООО "ЦКК ОНЦ" о присутствии в составе предоставленных образцов продукции антибиотиков и не запрашивало проведение испытаний для установления такого присутствия". То есть, если производитель не попросит сам проверить продукт на наличие в нём запрещённых веществ, никто этого делать не будет.

Как бы то ни было, научный центр так и не смог чётко ответить, на основании чего лаборатория не проверяет состав продукта. Ситуация странная: те, кто проверяют продукт, как бы и не обязаны его проверять на все виды опасностей и рисков для потребителя.

Вероятно, этим пробелом в законодательстве активно пользуются косметические стартаперы. Лаборатория запрещённые вещества не проверяет, так что мешает написать любой состав, который производитель посчитает нужным? Только его и проверят. Получается, если ту же сыворотку или, например, крем из инстамагазина не отнести на экспертизу, то никакой уверенности в пользе или безопасности вещества быть не может.

Юрист Софья Жалялова объяснила Лайфу, что правоохранительные органы могут вменить косметической компании как мошенничество, так и предоставление товара ненадлежащего качества, который нанёс ущерб здоровью потребителя. Но сейчас о наказании говорить рано, проверкой должны заняться правоохранительные органы.

Московский бизнес-гуру или чебоксарский стартапер?

Создатель Femfatal Александр Потапов не выдержал натиска возмущённых комментариев в аккаунте компании и лично прокомментировал ситуацию. Он заявил, что экспертиза сыворотки, проведённая в ходе расследования Екатерины Конасовой, ошибочна. Никаких антибиотиков в её составе нет, и теперь компания собирается подавать в суд. Однако Александр так и не ответил потребителям, где находится производство продукции компании и что по официальным документам содержится в сыворотке.

Оказалось, Александр Потапов даже не является официальным владельцем "Фем фаталь рус". По информации СПАРК-Интерфакс, компания принадлежит некой Потаповой Зинаиде, вероятно, старшей родственнице так называемого создателя.

Сам же Александр — личность разносторонняя. Судя по открытой информации, в прошлом бизнес-тренер с обширным послужным списком. В 2014 году он уже был бизнесменом с десятилетним стажем. Например, тут уже успешный Александр Потапов рассказывает о том, как заработал на собственный БМВ. "В 2014–2015 годах было много всего интересного: тимберленды оптом, айфоны в розницу, шумоизоляция машин, строительство домов, интернет-магазины, консалтинг по повышению продаж, обучающие курсы, торговля солнцезащитными системами — жалюзи и рулонные шторы на заказ", — делится молодой бизнесмен у себя в "Фейсбуке". И в этом же посте продаёт франшизу бизнеса. Цены на разный вкус: 600 000, 150 000 и 50 000 рублей.

А вот скриншот сайта компании по продаже жалюзи "Антураж декор", совладельцем которой Александр уже не является. Но в разделе общения с руководством всё ещё его фото. Он обещает принять меры, если клиента что-то не устроит. Ведь "ошибки случаются у всех" важно то, кто ответит за распространение потенциально опасного косметического средства.