Два кандидата — родня одного депутата. Семейный подряд в Бурятии. С мордобоем

В ходе бурятской предвыборной гонки пострадал журналист. В Сети появились его окровавленные фото. Кандидат в депутаты горсовета столицы Михаил Гергенов — сын местного депутата — сел в машину журналиста поговорить. А потом заявил, что тот участвует в его медиатравле, и избил. Настоящий политический детектив! Ведь и без того влиятельная семья Гергеновых желает всё большей власти в столице республики. Лайф разбирался в правилах бурятской борьбы в машине за место под солнцем.

Предвыборный скандал с продолжением

Гергеновы — весьма известное в Бурятии семейство. Старший Михаил — депутат законодательного органа, Народного хурала, младший Михаил только баллотируется в горсовет Улан-Удэ, но уже успел засветиться в скандале. Пока до конца непонятно, что именно произошло между журналистом Василием Тараруевым и сыном влиятельного чиновника, но в Сети появились фото последствия конфликта.

Подробностями произошедшей драки журналист поделился с местным порталом. Тараруев рассказал, что многие медиа писали о кандидате в улан-удэнский горсовет — младшем Гергенове — не самым лестным образом. А так как Тараруев ранее фотографировал и отца, и сына Гергеновых, журналисты просили фото у коллеги, и он делился.

— Он решил, что я имею отношение к этим статьям. Сначала нормально разговаривали, непонятно, чего он хотел. Вдруг он вспылил и начал меня избивать. Намекал, что, мол, когда станет депутатом, будет создавать мне разные неприятности. Сперва я немного растерялся, но потом велел ему убираться из машины. О чём после этого было разговаривать? — сетует Тараруев в своём интервью.

Однако не успел скандал набрать полную силу, как окровавленное фото со страницы фейсбука журналиста просто исчезло. А на страничке заботливого отца семейства — депутата Михаила Гергенова — появилась запись о благополучном примирении сторон.

Так к чему были публичные высказывания и многочисленные упоминания среди СМИ и местных порталов? По одной из версий, старший Гергенов задолжал журналисту и такое поведение могло быть местью с его стороны. В таком случае исчезновение скандального поста из аккаунта Тараруева можно объяснить, например, возвратом долга.

Но после выясняется и другой факт. Оказывается, журналист Тараруев тоже баллотировался в депутаты Народного хурала на округ № 24, а выиграл у него Гергенов-старший и сейчас благополучно занимает этот пост. Возможно, медиаскандал произошёл совсем не по тем причинам, что называл журналист. А из-за старой вражды, да ещё так удачно, прямо перед выборами. Ведь именно семью Гергеновых обсуждают больше всего в гонке за депутатское кресло. Отец выдвинул сразу двух кандидатов от своей семьи: сына Михаила и племянницу Галину Маланову. Местные паблики поговаривают, что власть в Улан-Удэ превращается в дворянское сословие...

В большой семье не прощёлкай депутатское кресло

Лидирует семья Гергеновых не только своей известностью, но и богатством. Старший Гергенов, по информации местных СМИ, в 2018 году занял второе место по доходам среди депутатов. Он задекларировал 39 млн рублей, 29 земельных участков, 24 жилых и нежилых здания, две административные постройки, строящийся дом, с десяток нежилых помещений и две квартиры. Автопарк главы семейства чуть скромнее — грузовик и два легковых автомобиля — Nissan Patrol и Renault Duster. Состоятельность слуги народа впечатляет...

Символично и название одной из компаний депутата — ООО "СЕМЬЯ+", это сеть местных супермаркетов. По информации "СПАРК-Интерфакса", прибыль магазинов с каждым годом только увеличивается. Неудивительно, что набирает вес и семейное представительство во власти — умеют люди расти.

Как бы то ни было и какие бы скандалы ни возникали вокруг депутатской семьи, её власть на территории Бурятии крепчает, а состояние приумножается. Возможно, потому, что зарабатывать Гергеновы любят, а отдавать долги не очень. Например, в марте 2019 года только суд смог взыскать с депутата задолженность в 120 тысяч рублей по земельному налогу. И даже страховку по ДТП у младшего Михаила страховая компания взыскивала тоже в судебном порядке.