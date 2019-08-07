Актив и пассив российских ЛГБТ. Зачем пугают геев, и кто на этом зарабатывает

Новость об убийстве гей-активистки Елены Григорьевой из Петербурга мгновенно разлетелась по соцсетям, телеграм-каналам и некоторым СМИ. Женщину жестоко зарезали и бросили тело в кустах. Версия ЛГБТ-сообщества была однозначна: гомофобы исполнили свои угрозы! Ведь незадолго до смерти фамилия активистки появилась в списках анонимного сайта "Пила против ЛГБТ". Этот сайт выглядел откровенно экстремистским, но, по странному совпадению, исчез из Сети за пару дней до убийства активистки. Чуть позже выяснилось, что Григорьеву убил обычный собутыльник. Лайф изучил историю экстремистского сайта и разбирался в особенностях российского ЛГБТ-сообщества и том, зачем россиянин внезапно становится геем или лесбиянкой в России. И при чём здесь западные гранты?

В ночь на двадцать первое июля в Санкт-Петербурге произошло обычное с виду "бытовое" убийство. В порыве гнева молодой человек Алексей Волнянко, ранее судимый за продажу наркотиков, убил собутыльницу Елену Григорьеву. Подозреваемый рассказал, она высмеяла его мужские "достоинства" после пьяного секса. Оскорблённый любовник нанёс яростные удары ножом в спину, а затем задушил Елену и попытался скрыть следы преступления.

Вроде бы обычная, нередкая среди алкоголиков поножовщина на следующий день на короткое время стала новостью номер один, облетев планету и украсив обложки зарубежных таблоидов. На NBC — старейшей телевизионной сети в США — был опубликован большой программный материал с кричащим заголовком:

"Российская ЛГБТК-активистка была убита после попадания в список на сайте гей-хантеров".

Елена превратилась в ЛГБТ-активистку совсем недавно. После проблем с полицией в своём родном городе она уехала в Питер и слишком часто меняла политические платформы. Сначала националисты, а после либералы, которые перестали пускать её на свои собрания и митинги за безбашенность и алкоголизм. А после развода с мужем и либералами Григорьева в феврале этого года внезапно совершила каминг-аут и объявила себя бисексуалкой. В рядах радикальных гей-активистов Петербурга всего за полгода Елена развила такую бурную деятельность, что попала и в так называемый июльский список гомофобов, напугавший всё российское ЛГБТ-сообщество.

Кто составил экстремистский список?

Список действительно существовал. В начале июля его опубликовал известный в узких кругах кричаще гомофобный сайт "Пила против ЛГБТ". Этот достаточно странный анонимный ресурс (точнее, одна из его последних версий) впервые появился в конце 2018 года. О нём знала лишь узкая прослойка ЛГБТ, и вряд ли "Пила" получила бы широкую известность, если бы нетрезвая Григорьева не оскорбила в ту ночь молодого любовника, у которого не получилось удовлетворить новоиспечённую ЛГБТ-активистку.

На составленном "на коленке" простеньком сайтике помимо стандартных слов ненависти были представлены и... коммерческие предложения. Автор гомофобского сайта почему-то предлагал заинтересованным лицам купить гей-порно, сделанное на подставных квартирах "друзьями из Gayru.VIDZ". "Парни с Урала и Поволжья, практически без актёров и постановок, — гласила реклама пикантных видео. — На некоторых видео вы можете узнать себя".

Авторы сайта утверждали также, что имеют обширную базу ЛГБТ Урала и Поволжья — GayWatch Pro, составленную из открытых данных, в которой есть анкеты шестисот представителей сексуальных меньшинств. Удаление из этой базы продавалось "Пилой" за 20 000 рублей. Вероятно, целью создания этого сайта был обыкновенный шантаж или мошенничество. Все сделки осуществлялись в биткоинах, а связь по почте — на швейцарском сервере protonmail, к которому нет доступа у российских спецслужб.

На сайте изначально уделялось удивительно много внимания некоему Артёму Шутихину — пятигорскому гей-активисту и создателю движения "Солидарность", которое существовало только как группа в социальной сети. Примерно в то самое время, когда раскручивалась шумиха вокруг экстремистской "Пилы против ЛГБТ" (февраль 2018-го), Шутихин проводит в Пятигорске свою нашумевшую акцию в защиту чеченских геев. То есть просто-напросто фотографируется с плакатом на фоне полпредства и публикует фото в собственной группе.

Шестнадцатого февраля 2019 года "Пила" опубликовала одну из последних записей, касающуюся Шутихина, с прямыми угрозами: "Знаешь что, дружок, мы для тебя подготовили ещё один сюрприз с самыми печальными последствиями для тебя, хочешь его? Тогда оставайся в России. Нет — тогда у тебя есть ровно месяц, чтобы исчезнуть из России раз и навсегда".

Сразу после этого Шутихин бежит из России со специальной папкой, куда помещает задокументированные угрозы. Сейчас он живёт в лагере беженцев в Голландии, мечтая через пять лет получить голландское гражданство и юридическое образование. В Голландии Шутихину нравится буквально всё, а Россию он считает отсталой и опасной страной.

Нельзя сказать, что на Западе не понимают, для чего затеваются подобные "стартапы". Массовый исход геев из России ставят под серьёзное сомнение. Местный журналист ЛГБТ задал Шутихину многоговорящий вопрос: "Здесь общепризнанно среди обычных людей, что ЛГБТ-активизм является путём получения политического убежища на Западе. Что вы скажете на это?" Артём в интервью, как мантру, повторяет, что он пострадал за своё мнение, за гражданское мужество и приверженность нормативам ЕСПЧ.

Но исчезнувшая из Сети на время "Пила" не оставляет Шутихина и в лагере беженцев. Ему продолжали поступать угрозы с требованием выплатить 150 000 евро за друга — некоего гей-блогера Женю Светски, который также должен переехать в Голландию до августа, или его якобы убьют.

Между тем шантажистский сайт "Пила против ЛГБТ" затих на какое-то время. А потом воскрес в начале июля с новым "расстрельным" списком, куда помимо Шутихина вошли лишь некоторые видные деятели российского ЛГБТ-движения, сладкая парочка гей-блогеров из YouTube (один из них — тот самый Женя Светски) и, чуть ли не в полном составе, редакции двух российских изданий либеральной направленности.

Для блогеров любое напоминание — реклама, кроме некролога, конечно. И сразу после убийства Григорьевой блогеры Андрей Петров и Женя Светски торопливо разнесли новость о "фашистском обществе "Пила" по всему Интернету.

— Мне угрожает смертельная опасность. Это не шутка и не развод для хайпа. Есть такая организация "Пила против ЛГБТ" — фашистская организация, занимающаяся нападениями на ЛГБТ-представителей... Вчера была убита женщина, которая также находится в этом списке. "Подарочки" обещали начать дарить в конце июля, начиная с 20-го числа. В ночь с 20-го на 21-е Елену нашли убитой, 8 ножевых. Я не верю в совпадения, хотя всё может быть. Я не знаю, что мне сейчас делать, ведь моя фамилия есть в этом списке. Пишу пост с дрожащими руками. Разошлите эту новость всем, нужно придать гласность этой проблеме, не хочу быть следующей жертвой, — испуганно сообщает в собственном блоге гей-блогер.

Если посмотреть страницу Шутихинской "Солидарности", хорошо видно, что Артём много внимания уделяет своему сопернику и ненавистнику Тимуру Булатову — руководителю общественного движения "Первый нравственный российский фронт". Шутихин фиксирует его передвижения, жалуясь на Булатова, если тот решит отдохнуть где-нибудь в Европе. Этого Булатова, которого называют "гомофобом всея Руси", часто цитировала и сама "Пила", что, вроде бы, позволяет сделать вывод, что именно Булатов мог быть истинным создателем пугающего экстремистского сайта. Булатов не только живёт в Санкт-Петербурге и борется с ЛГБТ, но и хорошо знал саму Григорьеву, с которой состоял в идеологической переписке.

"Гомофоб всея Руси" и ЛГБТ-активистка. Роман не случился

Лайф связался с Булатовым и попросил прояснить свою позицию. Булатов не отрицает, что не любит представителей ЛГБТ, враждует с ними и считает их больными людьми, однако полностью отрицает свою причастность к созданию "Пилы". Булатов рассказывает, что Елена Григорьева написала ему первой, прислав фотографию своего обнажённого тела с подписью: "Хочешь меня?"

— Раз уж речь идёт о Григорьевой как о жертве этой "Пилы", то надо отметить, что её зарезал свой же ЛГБТ сторонник, которого она вывела из себя, в пьяном угаре оскорбляя и унижая, — подчёркивает Булатов Лайфу. — Лучше б она жила. Сейчас в связи с этим убийством раскручивается миф, что её убили гомофобы. Но она сама угрожала мне и моей семье оружием. Выкладывала мои личные данные... — сетует Булатов.

Булатов переслал Лайфу часть переписки с Григорьевой, в которой он неожиданно получил от активистки фото собственного паспорта с личными данными и адресом регистрации.

— Она угрожала прислать какого-то *** к моему сыну. И тогда я уже решил разобраться с ней самостоятельно. Я в открытую подходил к сотрудникам МВД и говорил, что, если они с ней сейчас не разберутся, ведь налицо весь состав преступления, я её сам закопаю, на что мне было сказано, что с ней разберутся.

Если бы "Пилы" не было, её надо было бы придумать...

По иронии судьбы последний пост Григорьевой как раз касался инструкции ЛГБТ, как относиться к сайту "Пила против ЛГБТ", очередная версия которого якобы заблокирована благодаря жалобе ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге. Но Лайф не нашёл "Пилу" в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора. Это значит, что на самом деле его закрыл сам владелец сайта.

Лайф пытался связаться с представителями ЛГБТ-сообщества, но никто не откликнулся. Однако на глаза попалась довольно любопытная новость о том, что пять российских ЛГБТ-организаций и групп совместно с международным ЛГБТ-кинофестивалем "Бок о бок" и краудфандинговая платформа All Out на днях объединились для того, чтобы вместе противодействовать гомофобному проекту "Пила". Эта внушительная коалиция запустила петицию с требованием тщательно расследовать, кто стоит за "Пилой".

All Out даже не имеет русского языка в меню, поэтому целевой группой петиции являются опять же европейские правозащитные организации, которые просто обязаны помогать томящимся в варварской стране ЛГБТ-активистам. Помогать в том числе и деньгами. По сведениям Булатова, только на истории с "чеченскими геями" ЛГБТ-организации Петербурга получили около пяти миллионов грантовых евро. Немалые деньги. Проверить сложно: бухгалтерия активистов нигде не представлена. ЛГБТ-сообщество не спешит делиться данными по суммам грантов. Одно понятно: чем страшнее выглядят "российские гомофобы", тем больше денег получает отечественное ЛГБТ-сообщество и тем ужаснее международный имидж России в новостях западных СМИ.

Краткая история гей-активизма и приёмы воздействия на массовое сознание

Пиар на часто преувеличенном или вообще выдуманном страхе и ужасе станет понятнее, если обратиться к истокам гей-активизма, в особенности к его "библии" — книге "После бала" (After the Ball), где обозначены основные принципы, которые адепты ЛГБТ должны знать как азбуку. В 1987-м два гей-активиста из Гарварда — нейропсихиатр и эксперт по общественным связям — опубликовали статью "Перестройка гетеросексуальной Америки", в которой были изложены принципы гей-активистов в борьбе за признание в стране и мире. Глобальный план был утверждён уже в феврале 1988 года на специальной конференции в Уоррентоне, собравшей две сотни ведущих гей-активистов со всех США. Эту книгу называют "Майн кампф" или даже коммунистическим манифестом геев. А противники прозвали этот манифест "библией" гомофашизма за особую беспринципность, когда цель оправдывает средства.

Первая заповедь After the Ball гласит, что нужно говорить о геях и гомосексуализме как можно громче и чаще. Поэтому, например, сайт "Пила" больше полезен, чем вреден для дела ЛГБТ, ведь анонимные угрозы позволяют громче и чаще говорить о геях и выводить новости с ними в новостные тренды. А, например, третья заповедь гласит, что нужно обязательно изображать геев жертвами, а не агрессивными соперниками. Некоторые принимают эту заповедь как руководство к действию, для которого все средства хороши.

Например, американский трансгендер Никки Джоли поджёг собственное жилище, чтобы инсценировать преступление на почве ненависти. Лесбиянка Анна Айерс писала сама себе анонимные угрозы. А актёр Джусси Смоллетт инсценировал нападение на себя гомофобов-расистов.

Отличный ЛГБТ-стартап!

Утверждать, что в России нет гомофобов, Лайф не возьмётся. Однако трудно не обратить внимание на цепь странных закономерностей. И вполне логично предположить, что сайт "Пила против ЛГБТ" мог быть создан с целью нагнетания негатива, способного вызвать ощущение реальной опасности для ЛГБТ-сообщества. И даже можно предположить, кем именно, — теми, кого сайт чаще всего упоминал.

В работе анонимного сайта "Пила против ЛГБТ" было четыре "сезона". С каждым новым менялся только баннер. Но каждый раз ЛГБТ-активисты по всей стране, как по команде, начинали писать жалобы в РКН и МВД РФ.

После призывов жаловаться сайт выключался самим владельцем ресурса, что затрудняло и делало невозможным проверку указанной информации. ЛГБТ-активисты получали ответы о невозможности проведения анализа присланной ими информации, так как ресурс на тот момент не работал.

Сайт www.pila.ml выключался на месяц-полтора. ЛГБТ-активисты получали официальные ответы о невозможности проведения анализа присланной ими информации, что тоже было "подтверждением", что правоохранительная система России не защищает ЛГБТ даже от прямых угроз. После месячного затишья сайт www.pila.ml снова включался, но уже с новым угрожающим баннером. Опять поднимался шум в группах, сообществах и на сайтах ЛГБТ, переливаясь в западные СМИ. И так по кругу.

Можно определённо сказать, что любые реальные или мнимые угрозы ЛГБТ-сообществу заставляли западные фонды выделять всё новые деньги на борьбу за права и свободы ЛГБТ в России. И деньги эти оседали у кого-то из тех, которые представляются лидерами ЛГБТ-движения. И лишь самые крохи доходили до убитой собутыльником Григорьевой, которая так и не сумела толком монетизировать свою борьбу.

Создателей "Пилы против ЛГБТ" надо найти

Остаётся надеяться, что правоохранители внимательно подойдут к требованию ЛГБТ найти истинного создателя сайта. Во всяком случае, по словам источника Лайфа, во время следствия по делу убитой Григорьевой отрабатывалась и версия "сакральной жертвы", которую могли принести ради долгожданной гей-революции в России.