Полицейский выложил в Сеть последние минуты жизни. Загадочная смерть участкового

Молодой полицейский Эмиль Колмаков из Уфы запечатлел свои последние минуты жизни в Интернете в онлайн-трансляции. Было ли это посланием кому-то или трагическая случайность, пока не ясно. Однако Башкортостан лидирует по суициду полицейских — 10 из 50 по России за 2018 год! Будет ли расследоваться смерть молодого участкового в Башкортостане, разбирался Лайф.

Инстаграм-аккаунт Эмиля Колмакова мог бы стать образцово показательной соцсетью полицейского с человеческим лицом. Он ходит с друзьями в ночные клубы и на концерты, отмечает День ВДВ, посещает спортзал, поёт под гитару, путешествует и признаётся в любви к девушке. Эмиль словно списан с киношного образа хорошего полицейского — молодой, симпатичный, остроумный и правильный по всем статьям. Больше всего лайков собрали его посты с философскими мотивирующими утверждениями, впрочем, не так давно в аккаунте Колмакова появилось селфи с неожиданной подписью: "Я не хочу иметь ничего общего с вами или с насквозь больным миром, в котором вы живёте. Оставьте себе ваш прокажённый урбанистический бордель и ваш ублюдочный ад на земле".

Эмиль едет и едет, кажется, что он сейчас расскажет, почему он плачет и записывает это странное видео. Но нет — участковый внезапно бросает руль и закрывает обеими руками лицо. Слышится грохот, и трансляция прерывается.

Но этот необычный для Эмиля пост никто даже не прокомментировал. Наверное, поэтому последнее ночное сториз Эмиля в его инстаграме шокировало подписчиков. Примерно в час ночи младший лейтенант полиции едет на машине и плачет, ничего не говоря. Смартфон лежит на боку, изображение водителя перевёрнутое. Зачем он пишет видео? Кому он адресует это послание? Онлайн смотрят две девушки, одна из которых пишет комментарий "Дурдом".

Из новостей подписчики Эмиля узнают, что он влетел в припаркованную на обочине фуру DAF и погиб на месте. На место выезжали спасатели и медики. Автомобиль вытащили из-под фуры и только потом достали бездыханное тело полицейского. Происшествие рассматривалось как обычное ДТП и не привлекло бы к себе внимания, если бы сохранённую онлайн-трансляцию не выложил паблик " Омбудсмен полиции".

На этом фото видно, что парень ехал на машине ВАЗ-2112, который, как потом оказалось, принадлежал его бабушке.

Эмиль родился и вырос в Кармаскалах — небольшом башкирском селе — и окончил Башкирский экономико-юридический колледж. После окончания колледжа Колмаков устроился в полицию в октябре 2018 года, уже в феврале этого года став участковым отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Уфе. На службе характеризовался положительно, никаких взысканий не имел.

Конечно, из-за набегающих слёз полицейский мог увидеть фуру только в самый последний момент, не успел среагировать, испугался и закрыл глаза руками. Тем более что права Эмиль получил меньше трёх месяцев назад, в мае…

Почему вообще молодой мужчина, сотрудник полиции, бывший ВДВ-шник несколько минут просто плачет за рулём? В инстаграме погибшего множество постов посвящены любимой девушке. Можно просто предположить, что Эмиль расстроен каким-то негативным поворотом его романа.

Однако большинство комментаторов новости верят именно в суицид. Башкирия — безусловный лидер по числу совершающих самоубийство среди полицейских. За 2018 год с жизнью свело счёты десять сотрудников региона. Это одна пятая от общего числа самоубийц-полицейских в стране!

В МВД традиционно строгая субординация, благодаря которой младший состав может быть беззащитен перед любым произволом начальства. В Башкирии субординация ещё более ярко выражена из-за местного менталитета, где почитают старших. Между тем регион показывает высокие показатели раскрываемости, почти всегда входя в десятку лидеров.

В комментариях к трагической новости пишут , что атмосфера в ведомстве значительно ухудшилась с приходом бывших военных: "Какая честь и достоинство. Забудьте эти слова. С массовым приходом бывших военных, когда они становятся руководителями, сотрудники становятся бесправными срочниками, унижения и дедовщина, перманентное психологическое давление, беспредел, подлость и животный страх — минимум того, что исходит от этих "руками водителей" и приходится терпеть по виду сотрудникам (а по факту бесправным срочникам), служащим не год, а всю жизнь… Земля пухом парню. Наверняка опять всё спишут на безответную любовь, кредиты или пенсионную реформу…"

По поводу странного башкирского феномена самоубийств среди полицейских уже много писали. Например, что в некоторых отделах полиции "отвратительная атмосфера, где почти все друг на друга стучат, постоянный некомплект, скотское отношение к сотрудникам, постоянная переработка, произвол начальствующего состава".

В Башкортостане трудно найти хорошую работу, а в МВД по местным меркам платят неплохо. Поэтому люди стараются держаться за должность до последнего, терпят произвол и нападки начальства.

По сообщению занимающегося помощью простым полицейским, юриста Владимира Воронцова, который и опубликовал скандальное сториз Колмакова в своём паблике, полицейские власти обычно не признают ответственности за доведение до самоубийства подчинённых и практически не ведут разбирательств по таким поводам. "Существует тренд , негласная установка — не напрягаться за права рядовых сотрудников, неважно, трудовые права или доведение до самоубийства…"

По ГТРК "Башкортостан" сегодня прошла новость, что, по предварительным данным, Эмиль просто не справился с управлением. "Расследование обстоятельств ДТП продолжается", — добавили в пресс-службе башкирского МВД РФ. То есть версия о возможном самоубийстве сотрудника даже не рассматривается. Несмотря на слёзы в последние минуты жизни и, кажется, специально закрытое руками лицо.

По странному совпадению днём перед ночной аварией, в которой погиб участковый Колмаков, в Башкирии хоронили другого молодого сотрудника МВД — Ильмира Ханова, погибшего 1 августа при исполнении служебных обязанностей. Ханова убили в Сургуте, где он служил сотрудником патрульно-постовой службы.

Защищая раненого коллегу, Ильмир спас своего сослуживца, но за это ему пришлось отдать жизнь. Герой был немногим старше Эмиля, родом из села Семилетка Дюртюлинского района Башкортостана. Ильмир ещё в школьном возрасте переехал с родителями в Тюменскую область. Хоронили героя в его родовом башкирском селе.