Девушка с татуировкой орхидеи. Бойфренд убил Майю, а потом запросил выкуп

Начался суд над 33-летним нижегородцем Евгением Тюриным. По версии следствия, в августе прошлого года Тюрин жестоко ударил свою девушку Майю Капустину молотком, затем задушил и спрятал тело в подвале своего дома. Потом встревоженно искал её вместе с безутешными родителями, проливая крокодиловы слёзы. А затем и вовсе стал требовать у них выкуп за Майю как за живую — четыре миллиона рублей. В деталях кровавой драмы разобрался Лайф.

Пресс-секретарь Нижегородского областного суда Юлия Миронова подтвердила Лайфу информацию — слушания начались и Тюрина могут осудить в самое ближайшее время.

О мотивах своего преступления Тюрин никогда не говорит с журналистами, просто молчит и бессмысленно моргает. Вполне возможно, что он решил убить её из-за денег, а может, расправился с Майей в порыве внезапной ярости, а потом решил увести следствие по другому пути. Бессмысленное, жестокое и глупое преступление сломало жизнь целой семье, где Майя была единственным ребёнком. Неглупая образованная девушка имела много планов, хотела съездить в отпуск, продолжить образование и поменять работу на более престижную.

Страшная в своём цинизме история началась 5 августа прошлого года, когда в Сети распространились слухи о пропаже. Тёплым августовским вечером в Нижнем Новгороде пропала молодая 23-летняя девушка. Она внезапно перестала выходить на связь и не вышла утром на работу, что вызвало оправданное беспокойство родителей.

Отец Майи сразу забил тревогу, опубликовав пост на страничке соцсети "ВКонтакте" дочери: "Я отец Майи. Она действительно пропала вчера в 23:00. Сегодня она не выходила на работу. На телефон не отвечает. Дома не появлялась. У кого есть информация о ней или кто может помочь с поиском, мой телефон".

Пропавшую стали искать всем миром уже на следующий день. Волонтёры сообщали, что девушку можно опознать по особым приметам — на теле имеются татуировки: на запястье набит веер и наколота орхидея на правом плече. В последний раз Майю видели на бульваре Юбилейном, потом её телефон замолчал... Как впоследствии выяснилось — навсегда.

Бойфренд Майи Евгений Тюрин вначале принимал самое живое участие в поисках пропавшей подруги. Он видел её последним и объяснил, что они поругались и девушка куда-то ушла. Казалось, что Тюрин был искренне огорчён пропажей и даже предложил распечатать ориентировки, которые хотел сам расклеивать на улицах Нижнего. На своей странице он сделал перепост сообщения отца о пропаже и в поисках подруги принимал самое деятельное участие.

Но через пару дней Тюрин огорошил родителей неожиданным СМС: девушка похищена неизвестными и, если они хотят, чтобы дочь вернулась домой, нужно отдать ему четыре миллиона рублей. Затем и с телефона дочери пришло суровое СМС, мол, ваша дочь у нас, если вы не заплатите четыре миллиона, она пойдёт рыбу кормить.

Ошеломлённые родители надеялись, что смогут вернуть домой дочь живой и невредимой, и даже переслали похитителю двести тысяч рублей, с которыми Тюрин попытался уехать из города, но был задержан сотрудниками полиции с помощью СКР и УФСБ.

После поимки Тюрина тело Майи вскоре нашли в подвале его дома на Юбилейном бульваре. Следствие быстро установило детали преступления.

В тот роковой для неё вечер Майя была у Евгения в гостях. Он заманил её в подвал своего дома под предлогом "посветить фонариком", затем нанёс ей сзади исподтишка удар молотком, а затем задушил потерявшую сознание Майю бельевой верёвкой. Тюрин похитил телефон жертвы, 600 рублей и паспорт Капустиной, который впоследствии уничтожил. Есть свидетельства, что он готовил убийство своей подруги несколько дней. Например, по словам отца Майи, Тюрин купил в магазине уксус и белизну, возможно, для того, чтобы скрыть следы своего злодеяния. Но сам подозреваемый утверждает, что убийство произошло спонтанно, а, вымогая у родителей деньги, он якобы хотел увести подозрения от себя.

После задержания Тюрин дал признательные показания. По его собственным словам, за чистосердечное признание ему обещали "особый порядок" расследования. Однако адвокат огорчил подзащитного тем, что его статья тяжкая и особый порядок здесь не применим.

Тюрина обвиняют по целому ряду тяжёлых статей: "Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с вымогательством" и "Вымогательство, совершённое в целях получения имущества в особо крупном размере, совершённое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Ему светит от семнадцати лет заключения. Однако Тюрин может быть осуждён и пожизненно. Наказание ему вскоре назначит суд.