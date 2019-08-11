Любимец Лужкова подался в бега, кинув 2000 дольщиков. Бросил бизнес, но не яхту

Депутат Михаил Захаров сколотил бизнес-империю за 17 лет. Всё это время его преследовали адские удача и успех. В старину про таких говорили: "Он как будто продал душу дьяволу". Любимчик самого Лужкова, плейбой, боксёр, пилот собственного вертолёта, владелец яхт и строительный магнат Липецкой области. Настоящий региональный принц, обласканный местной властью и народной любовью, которому всё сходило с рук. Но пришла расплата. Против Захарова и его жены возбуждены уголовные дела. Супруги пустились в бега за границу. Их ищет Интерпол, а на родине проклинают почти 2000 обманутых дольщиков. А ещё беглый олигарх утверждает, что умирает от рака….

Dolce Vita липецкого депутата

Жизнь Михаила Захарова была прекрасна. Он и депутат Липецкой областной думы, и самый главный местный строитель, бенефициар холдинга СУ-5, и официальный миллионер — хозяин 21 фирмы. Если посмотреть липецкие СМИ недавних лет, то Захаров вездесущ: вот он на собственном вертолёте спасает от пожара посёлок. Берёт шефство над детьми-каратистами. Дарит холодильник погорельцам. Щедро раздаёт интервью . Лично вручает награду самой красивой студентке ЛГПУ. Выступает маститым экспертом по женской теме.

— Первое, от чего руководитель откажется во время кризиса, — это от трёх любовниц. И остаётся с женой! — шутил в присутствии журналистов Михаил.

До поры до времени местные СМИ пели бизнесмену-депутату оды, инсайды его жизни с восхищением раскрывал особо приближённый журналист Александр Пирогов .

Согласно декларации, у липецкого депутата есть моторная лодка "Сильвер", мотоцикл "Ямаха", две квартиры, два земельных участка, а его годовой заработок равен 12,9 миллиона рублей. Но по факту заработок Михаила был явно выше. Он владел ещё автомобилем Range Rover, вертолётом Robinson R44, по сообщению журналиста Пирогова — яхтой в Средиземном море, по ряду источников — недвижимостью в Чехии, по версии следователей — апартаментами в Сочи. И это не считая его липецких бизнес-активов вроде ЦУМа, 50 башенных кранов и асфальтового завода.

Апогей карьеры, славы и богатства Михаила Захарова пришёлся на август 2013-го. В Липецке с помпой презентовали проект жилого комплекса площадью 57 гектаров, рассчитанного на 1800 квартир.

— Район будет именоваться "Европейским", — со сцены объявил гость мероприятия, мэтр шансона Михаил Шуфутинский. — Не сомневаюсь, что в Липецке построят не хуже, а может, даже лучше, чем в Европе. Спасибо созидателю Михаилу Захарову.

В эйфории мэр города Михаил Гулевский передал символический ключ от района Захарову.

— Ключ в руках надёжного человека. Липецк заслуживает, мы часть Европы, — ликовал градоначальник. Но именно этот грандиозный проект и похоронил славу и могущество липецкого депутата Захарова...

Путь к Олимпу. От рассвета до заката

Коренной липчанин Михаил Захаров родился в 1974 году. Его папа — заслуженный строитель России Валерий Захаров, в прошлом начальник отдела "Липецкстроя" и технический директор Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). С молодости Миша занимался боксом и восточными единоборствами. Тусовался с местной золотой молодёжью, например внуком главы облстатуправления и сыном худрука Липецкого драмтеатра. По информации журналиста Пирогова, в студенчестве Захаров вляпался в историю с незаконным хранением оружия, за что был осуждён условно.

После окончания вуза герой статьи пошёл работать в СУ-5 треста "Липецкстрой", где имел связи отец. Там Захаров сделал головокружительную карьеру: прошёл путь от рядового мастера до главного инженера всего за три года. В 2002-м Михаил пустился в свободное плавание, создав компанию-спойлер "СУ-5 треста "Липецкстрой-М", добавив к хорошо известному советскому бренду букву М. Вероятно, в честь себя.

Следующие 17 лет дела у Захарова шли только в гору, его бизнес превращался в империю. А способствовали этому многочисленные покровители Михаила. Захаров-старший помогал Захарову-младшему подрядами. Самым дорогостоящим строительством стала доменная печь № 7 НЛМК "Россиянка" ценою в 43 миллиарда рублей. Под крыло Михаила взяла и липецкая элита — губернатор области Олег Королёв, вице-губернатор и куратор стройкомплекса Юрий Божко, мэр Липецка Михаил Гулевский. На компанию Захарова посыпались лакомые тендеры от органов власти.

Захаров аккумулировал под крыло СУ-5 всё новые компании. Жемчужиной стала фирма по эксплуатации башенных кранов "Эксстроймаш". Прежние владельцы, отец и сын Даревич, обвиняли Захарова в рейдерском захвате. Якобы он выкупил у "Липецккомбанка" их долги...

— А после захватывать наше предприятие пришли люди в камуфляже, а меня увезли за город, где угрожали пистолетом. Обращения в правоохранительные органы остались без ответа, — рассказывал Даревич-младший, Андрей.

Захаров же утверждал , что всё было не так:

— Выкупил их бизнес официально. Но суть в том, что все люди, когда получают деньги, считают, что этого недостаточно. Вот и всё рейдерство.

Позже Захаров уверенно зайдёт на рынок дорожного строительства, купив Липецкое ДСП № 1 с двумя асфальтовыми заводами и базой. Неоценимую помощь Захарову окажет друг, тот самый сын липецкого худрука, — он познакомит героя статьи с Иосифом Кобзоном, а тот, в свою очередь, сведёт с Юрием Лужковым, как тогда ещё казалось, вечным мэром Москвы. Разговор между двумя "великими" застройщиками зашёл о строительстве поистине футуристического объекта — многоуровневого автоматизированного паркинга под Москвой-рекой. Юрий Михайлович объявил, что московские строители зажрались, и пообещал передать подряд Захарову. Увы, амбициознейший мегапроект быстро растаял, стоило Лужкову уйти в вынужденную отставку.

Параллельно Михаил Захаров развивался и как политик. В нулевых вступил в партию "Единая Россия". В 2010 году избирался депутатом горсовета. В 2011-м и вплоть до недавнего времени являлся депутатом облсовета. Любопытно, что, когда Захаров рвался в депутаты, его иномарку расстреляли из огнестрела. Полиция выдвинула версию, что это инсценировка и часть предвыборной кампании.

Но настоящей звездой бизнес-империи Захарова и одновременно гробовой доской стал ЖК "Европейский". Изначально землёй под возведение района владел НЛМК. Но потом за почти символические 216 миллионов рублей её выкупил холдинг СУ-5. За эту территорию Захарову пришлось воевать с другим видным застройщиком Липецка — Михаилом Коротких.

Версия Коротких:

— "Европейский" микрорайон весь мой был. Я купил его у НЛМК, Захаров зашёл ко мне в долю без денег. Я уехал за границу, приезжаю — у меня ничего нет, Захаров всё на себя оформил. А меня вызывает вице-губернатор Юрий Божко и говорит: "Переписывай на Захарова, а 216 миллионов рублей тебе отдадим". Я промолчал. Деньги они мне отдали.

Версия Захарова:

— Коротких предложил мне не брать кредит на покупку земли, а взять лучше у него таунхаусы и заплатить НЛМК ими. Взамен Коротких просил квадратные метры в будущем ЖК. Ударили по рукам. А после того как я площадку подготовил к работе, Коротких и говорит: "Теперь она моя, раз ты у меня таунхаусы взял". "Но земля-то моя, — отвечаю, — я тебе должен только деньги, 216 миллионов рублей". Я посмотрел на этого дурака , пошёл в "Липецккомбанк", взял кредит и отдал деньги Коротких. Он пробовал судиться, суд проиграл.

Но победа Захарова оказалось пирровой. Вместе с землёй он получил обременение стоимостью 200 миллионов рублей: построить внутри района магистральные сети — канализацию, теплотрассу и т.д. Мэр Михаил Гулевский кулуарно обещал, что возместит строителю убытки либо позволит Захарову самому эксплуатировать и получать профит с сетей. Однако...

В 2015-м Гулевский ушёл в отставку. Следом в 2018 году покинули свои посты вице-губернатор Юрий Божко и губернатор Олег Королёв. Новые власти отнеслись к Захарову без всякой эйфории...

Хроника падения

Новый мэр Липецка Сергей Иванов повёл себя по отношению к СУ-5 по-деловому: выкуп сетей за счёт бюджета или их эксплуатация застройщиком невозможны. И Михаил Захаров разом теряет 200 миллионов рублей. Строительство знаменитого на всю область ЖК "Европейский" резко останавливается. Зато возникают почти две тысячи семей обманутых дольщиков, чья мечта жить по-европейски рассыпалась в пух и прах. Компания СУ-5 начала банкротится. В феврале прошлого года Иванов, встретившись с дольщиками, сообщает:

— Застройщик района "Европейский" потерял кредит доверия. Против его руководителей возбуждено уголовное дело. Дома теперь достроит другой инвестор.

На сайте " Авито " вдруг появляются объявления о продаже земельных участков и стройплощадок в районе ЖК "Европейский", а также других активов Захарова: универмага, завода асфальтобетонных смесей, завода "Химпродукт", каменного карьера, ж/д тупика на 15 полувагонов, автопарка, парка подъёмных кранов, инфраструктурной базы и вертолёта. А в окружении Захарова уточняют :

— Михаил Валерьевич серьёзно болен. Он пересмотрел своё отношение к бизнесу. В его планах — исполнить все обязательства перед дольщиками. Средств, полученных от продажи его активов, с лихвой должно хватить на то, чтобы достроить дома.

Вскоре Захаров признаётся, что у него рак. А в марте с ним неформально за кальяном побеседовал тот самый журналист Александр Пирогов. Больной раком депутат выглядел сильно исхудавшим и стриженным под ноль, но... с густыми бровями. "Почему же они не выпали после химиотерапии?" — задавал себе вопрос журналист.

— Уголовное дело на меня завели из профилактики, для галочки, — говорил журналисту Захаров. — Меня же проверяли и прокуратура, и налоговая, и следователи много раз. Если бы у меня был какой-то вывод денег, я бы уже сидел!

А в конце встречи Захаров вплотную подходит к знакомому журналисту и, глядя прямо в глаза, спрашивает:

— Что вы будете делать, если скажут, что вам осталось жить полгода?

В октябре уходит в отставку губернатор Липецкой области Олег Королёв. Исполняющим обязанности назначают Игоря Артамонова. На встречу с "новой метлой" тут же вызывают Михаила Захарова. Источник агентства "Абирег" у тверждает , что Артамонов дал четыре часа на переоформление всех стройплощадок на нового застройщика и потребовал у Захарова исчезнуть из страны.

И сразу после этой встречи Захаров переписывает все свои недострои на подрядчика "Орёлстроя", в этот же день вылетает из воронежского аэропорта в Стамбул, где пришвартована его яхта. Сам Михаил Захаров тогда утверждал, что якобы отбывает за границу проходить курс химиотерапии. Одним СМИ говорит, что лечиться будет в Германии, другим — что в Чехии, третьим — в Израиле. Вместе с Захаровым родину покидают его жена Олеся и двое общих детей.

Уголовное дело

По заявлению 1800 дольщиков ЖК "Европейский" следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Первым его фигурантом становится правая рука Захарова и гендиректор "Эксстроймаша" Сергей Тонких.

По версии следствия, Захаров и Тонких заключали фиктивные договоры займа с подставными лицами, таким образом вывели со стройки 70 миллионов рублей.

— Я к данному преступлению непричастен. Я выдавал займы только Захарову, и больше никому. Он один распоряжался деньгами, — с даёт бывшего шефа Тонких.

Следом обвинения предъявляют левой руке Захарова, тоже гендиректору "Эксстроймаша", но в другое время, — Сергею Ельчанинову. Якобы он и Захаров потратили деньги дольщиков на покупку акций ОАО "Рембыттехника" стоимостью почти 56 миллионов рублей и апартаментов в Сочи стоимостью свыше 16 миллионов рублей.

И Тонких, и Ельчанинов сейчас находятся под домашним арестом.

Потом фигурантом дела становится и Олеся Захарова. По мнению правоохранителей, жена Захарова оказала фиктивные риелторские услуги "Эксстроймашу" стоимостью 130 миллионов рублей.

Как терновый венец всей запутанной истории — предъявление обвинения по всем этим эпизодам самому Михаилу Захарову. Интересно, что сумма ущерба — 200 миллионов рублей — совпадает с затраченной Захаровым на строительство злосчастных магистральных сетей.

Но не подумайте, что Михаил Захаров теперь как мальчик для битья. И он, и жена исчезли где-то за границей. Да, они заочно арестованы, их ищет Интерпол, но супруги не сдаются и сражаются за нажитое имущество до конца.

Сейчас к холдингу СУ-5 и его головному предприятию "Эксстроймаш" подаются исковые заявления не только дольщиками, но и аффилированными с Захаровым лицами. Например, такими, как ИП Захарова Олеся и ДСП № 1. Последняя компания умудрилась отсудить у СУ-5 82 миллиона рублей . Фактически Захаровы отсуживают деньги у своих собственных компаний, перекладывая из кармана в карман. А параллельно создают искусственную кредиторскую задолженность, чтобы не допустить взыскания денежных средств в пользу дольщиков. На данный момент долг "Эксстроймаша" разросся до 2,2 миллиарда рублей. Сколько из этих денег иски дольщиков, а сколько — иски Захарова к самому себе, неизвестно. Но прямо сейчас в арбитражных судах Липецка слушается сотня подобных дел.

Давят Захаровы и на жалость. Прямо из тайного заграничного убежища Олеся Захарова даёт интервью липецким журналистам. Она рассказывает, что развелась с мужем (следователи считают, что развод фиктивный), что ездила к нему в больницу в Берлин, что она сама ни в чём не виновата, а виноваты власти, которые кинули их с магистральными сетями.

— Я никаких преступлений не совершала. Сейчас у меня есть реальные опасения за двоих малолетних детей, которых в случае моего ареста принудительно поместят в государственные учреждения. А гонения на меня инициированы с целью воздействия на моего бывшего мужа, — уверяет она.

Эпилог

История липецкого депутата ещё далека от финала. Даже неизвестно, доживёт ли до него сам Захаров. Впрочем, насколько он болен, тоже неизвестно. А что же другие, некогда влиятельные в Липецке люди, кого упоминал Лайф в этой статье? Экс-мэр Гулевский сейчас депутат Госдумы. Экс-вице-губернатор Юрий Божко метит в бизнес-омбудсмены Липецкой области. Экс-губернатор Олег Королёв делегирован в Совет Федераций от исполнительной власти Липецкой области. А где-то в Босфорском проливе расправляет белоснежные паруса яхта Михаила Захарова, ведь её на "Авито" так и не выставляли, а значит, за штурвалом можно увидеть того самого человека, которого ещё Юрий Лужков ставил в пример зажравшимся московским строителям.