Подгорело. Сеть кафе может разориться из-за плоского бургера

Ютуб-блогер Друже Обломов несколько дней назад разнёс сэндвичи, бургеры и хот-доги Papa Grill за плохой вкус, недовес и неприятный внешний вид. Владелец сети Papa Grill Дмитрий Грабовский на своём канале выложил ответ Обломову, где попытался оправдаться за свой продукт. Однако в комментариях к видео бизнесмена клиенты и франчайзи жалуются на плохой сервис и обманы. Лайф выяснил, сколько на самом деле точек у "успешной компании" Papa Grill и чем в них кормят.

На канале Oblomoff блогер Олег Григорьев рассказал про доставку еды из заведения Papa Grill. Бургер с сухими котлетами, хот-доги с обычной горчицей Heinz, которую общепит выдаёт за "фирменный соус", и плоские сэндвичи с той же горчицей и колбасой из магазинной нарезки.

На картинках в меню заведения всё выглядит очень аппетитно, а официальный сайт обещает стопроцентно натуральные ингредиенты, производство которых "реализуется на собственных мощностях".

При оформлении заказа указывался вес каждого блюда. Когда Григорьев получил заказ, каждый продукт весил на 50–100 граммов меньше, чем было обещано. Внешний вид оставлял желать лучшего: почему пышная булка с картинки превратилась в плоскую "подошву"? В ответном видео владелец Papa Grill Дмитрий Грабовский сказал, что так и должно быть: это же тост, он должен быть максимально прожарен, чтобы хрустеть при откусывании. Картинки бизнесмена не смутили.

По поводу уникальности соуса и собственного производства других ингредиентов Грабовский заявил, что горчица и кетчуп — это Heinz, а котлеты и нарезка закупаются на заводе "Маруся", который поставляет аналогичный продукт в "Макдоналдс".

— Булки для нас производит фирма Unibake, как и для многих крупных мировых сетей. На их завод удалось попасть Дмитрию Портнягину, можете в его выпусках посмотреть и убедиться в глобальности данного производства. Это пышнейшая булка, не знаю, из чего она состоит, — сказал Грабовский в своем видеоответе.

Владелец сети точек питания не должен знать, из чего состоят его блюда? Похоже, правды во всём бизнесе Грабовского немногим больше, чем в "собственных мощностях производства", которые почему-то реализуют известные крупные заводы.

Имитация успешного бизнеса

В интервью инфобизнесмену Сергею Косенко в 2018 году Дмитрий Грабовский рассказывал, что начал работать в 15 лет официантом, потом стал барменом, а последующие семь лет был арт-директором заведения в Севастополе. В других интервью предприниматель говорил, что торговал газетами с раннего детства. Образование Грабовского — девять классов средней школы.

— На сегодняшний день я собственник девяти брендов. Каждый бренд развивается по модели франчайзинга. Это не пустышка какая-то, это реальный бизнес, который имеет свою финансовую модель, свою цикличность и свою сезонность, — рассказывал Грабовский.

По заявлению предпринимателя, оборот его компании — порядка 700 миллионов рублей в год. Зарабатывает Грабовский на паушальных взносах франчайзи, роялти и на POS-материалах (материалы, способствующие продвижению бренда), которыми он снабжает своих партнёров.

У холдинга Büro нет своего сайта. По адресу, указанному в соцсетях Грабовского, открывается страница с надписью "Наш сайт в разработке".

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", никакого Дмитрия Грабовского не существует, в списке соучредителей ООО "Бюро холдинг" два человека — Дмитрий Рогачёв (по данным СПАРК, на него также зарегистрировано одно ИП, в котором, видимо, и сокрыт оборот в 700 миллионов рублей) и Александр Колодеев (на Александра, согласно данным той же СПАРК, зарегистрировано несколько компаний, все они, кроме последней, уже ликвидированы).

На сайте сети суп-баров "д’АШЕР’ак" Инесса Бартенева, Алексей Куприянов, Игорь Забалуев и другие вымышленные люди пишут, что благодаря "Бюро", без соцсетей и сайта, смогли открыть свой бизнес по франшизе "д’АШЕР’ак" от Дмитрия Грабовского. Однако ни один поисковик не находит связи между именами Бартеневой, Куприянова и Забалуева с общепитом.

Ресторан "Оранжерея" в Севастополе забросил свои соцсети в апреле-мае текущего года, последние новости заведения: "Ищем поваров, официантов, барменов, администраторов". А караоке-рест "Оранжерея поёт" в Симферополе готовил открытие 10 августа, в тестовом режиме заведение заработало в конце июня. На сайте заведения указано, что ресторан в Симферополе существует с 2017 года, но, если кликнуть "Связаться с владельцем", страница только обновится — больше ничего не произойдёт. Да и информации о предпринимателе Игоре Ходорковском — франчайзи "Оранжереи" в Симферополе — больше нет нигде, кроме сайта заведения.

Барбершоп "Пар-так" и салон декора DM действительно существуют в Севастополе и регулярно обновляют свои соцсети, в других городах данные бренды не представлены.

Сопровождение к разорению

— Я повёлся на рекламу и попал на миллион рублей, — рассказал Лайфу бывший франчайзи Papa Grill Андрей Зырянов.

Когда Грабовский выложил ответ фуд-блогеру Обломову, Зырянов не сдержался и написал комментарий, что предприниматель о франшизах только красиво говорит, но ничего не делает.

Летом 2018 года Андрей Зырянов решил открыть бизнес в Анапе. В Интернете наткнулся на рекламу франшиз Papa Grill, где обещали окупаемость от четырёх месяцев, полное сопровождение, помощь в поиске и обучении персонала, предоставление проекта рабочего оборудования, дизайна помещения и поддержку в соцсетях.

Всю информацию франчайзи получал по почте или через мессенджеры. Грабовский с ним не связывался. За франшизу Зырянов заплатил 200 тысяч рублей.

— Мне поэтапно высылали списки: покупайте кофемашину за 230 тысяч вот у этого поставщика, холодильник за 70 тысяч у этого. То есть я не знал заранее сумму, во что мне обойдётся подготовка заведения. А на вопросы менеджеры не отвечали, — рассказывает Зырянов.

Холодильник указанные поставщики прислали неисправный. Требовалось либо возвращать его отправителям в Москву для ремонта, либо чинить где-то в Анапе, а за срочность платить приходилось дороже. Менеджеры в эти вопросы вникать отказывались.

— За два дня до открытия приехали два представителя Papa Grill. Во-первых, им не понравилась гостиница, которую я для них арендовал. Они нашли другую — на побережье, с видом на море. Июль, Анапа, разгар сезона — понимаете расценки в отелях, да? Но оплачивать все эти расходы приходилось мне как франчайзи. Во-вторых, они вели себя как-то подленько. Ну, подойди ты ко мне как мужик и скажи: "Андрей, цветы тут не те, стол для пиццы надо заменить". Вместо этого менеджеры в глаза мне улыбались, а сами фоткали все недочёты и жаловались руководству, что всё-то у меня не так. И, в-третьих, помещение у меня было маленькое — 18 квадратных метров. Представители Papa Grill это видели, но зачем-то заказали мне целую газель с котлетами, булками, соусами. Никаких инструкций по хранению мне не дали, просто выгрузили коробки, которые даже поставить в кафе было некуда, и уехали. Конечно, на мои же деньги всё это делалось, а они будто бы сопровождают, — сказал Лайфу Андрей Зырянов.

Спустя две-три недели после открытия заведения Papa Grill в Анапе в том же торговом центре появился Burger King. Клиентов не было, а платить за скоропортящиеся продукты, роялти и аренду Андрей был обязан. Он решил закрыть предприятие. Ни один менеджер не позвонил и не написал Зырянову, не выступил с предложением по антикризисному управлению. Закрываешься? Твоё дело.

История Андрея — далеко не единственная. В Сети можно найти большое количество негативных отзывов о франшизе Papa Grill.

Все ли точки расставлены?

Товарный знак Papa Grill был зарегистрирован в сентябре 2018 года. Однако свою деятельность компания, видимо, ведёт с 2016 года, когда указывает на сайте "сногсшибательные результаты" за трёхлетнюю историю.

В 2018 году сеть уличных точек питания Papa Grill насчитывала 107 точек, по словам Дмитрия Грабовского. Он утверждал, что более 60 точек работают, остальные — в стадии открытия. Сегодня на официальном сайте указано уже 130 точек в четырёх странах мира: России, Украине, Казахстане и США.

Ни Google Maps, ни 2ГИС, ни "Яндекс.Карты" не выдают такого количества заведений Papa Grill. К тому же в Республике Башкортостан есть своя сеть "Папа гриль", насчитывающая около сорока точек питания, и к Грабовскому она не имеет никакого отношения.

В США, в штате Индиана, есть два заведения Papa’s grill, открытые более тридцати лет назад и без участия Грабовского. В Казахстане заведения Дмитрия действительно есть — в Нур-Султане и Костанае, в городе Уральске соцсети Papa Grill не обновлялись более полугода. На Украине общепит продолжает работать в Мариуполе, Николаеве и Одессе. В Киеве Papa Grill выставлен на продажу за 5500 долларов.

Негативных комментариев в "Инстаграме" на странице Грабовского по поводу франшиз или качества еды Papa Grill нет. Ни одного. Те, кто писал ему сообщения, что отравились хот-догами в его заведении, посылались в чёрный список. На вопросы Лайфа по поводу заведения в США и контроля качества продуктов Дмитрий Грабовский не стал отвечать.

Слова Дмитрия Грабовского о постоянном сопровождении после всех этих историй выглядят как пустышка. При этом в интервью предприниматель рассказывает, что менеджеры даже трубочки для коктейлей помогают выбирать. Но складывается впечатление, что это либо единичные случаи, либо очередное передёргивание бизнесмена, как и с количеством точек в России и за рубежом.

Когда другие журналисты спрашивали предпринимателя: "В чём главная фишка вашего успешного бизнеса?" — Грабовский отвечал: "Упаковка. Это и есть наша особенность". Дмитрий действительно хорошо упаковал свой проект: красивый, стильный фантик, а внутри — плоский бургер с сухой котлетой из чужих ингредиентов.