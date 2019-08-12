Подгорело. Сеть кафе может разориться из-за плоского бургера

Коллаж © LIFE. Фото © PapaGrill

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Ютуб-блогер Друже Обломов несколько дней назад разнёс сэндвичи, бургеры и хот-доги Papa Grill за плохой вкус, недовес и неприятный внешний вид. Владелец сети Papa Grill Дмитрий Грабовский на своём канале выложил ответ Обломову, где попытался оправдаться за свой продукт. Однако в комментариях к видео бизнесмена клиенты и франчайзи жалуются на плохой сервис и обманы. Лайф выяснил, сколько на самом деле точек у "успешной компании" Papa Grill и чем в них кормят.

На канале Oblomoff блогер Олег Григорьев рассказал про доставку еды из заведения Papa Grill. Бургер с сухими котлетами, хот-доги с обычной горчицей Heinz, которую общепит выдаёт за "фирменный соус", и плоские сэндвичи с той же горчицей и колбасой из магазинной нарезки.

На картинках в меню заведения всё выглядит очень аппетитно, а официальный сайт обещает стопроцентно натуральные ингредиенты, производство которых "реализуется на собственных мощностях".

<p>Фото © <a href="http://papagrill.ru/?utm_source=youtube&utm_medium=opisanie_viner&utm_campaign=otvet_oblomovu" target="_blank">PapaGrill</a></p>

При оформлении заказа указывался вес каждого блюда. Когда Григорьев получил заказ, каждый продукт весил на 50–100 граммов меньше, чем было обещано. Внешний вид оставлял желать лучшего: почему пышная булка с картинки превратилась в плоскую "подошву"? В ответном видео владелец Papa Grill Дмитрий Грабовский сказал, что так и должно быть: это же тост, он должен быть максимально прожарен, чтобы хрустеть при откусывании. Картинки бизнесмена не смутили.

По поводу уникальности соуса и собственного производства других ингредиентов Грабовский заявил, что горчица и кетчуп — это Heinz, а котлеты и нарезка закупаются на заводе "Маруся", который поставляет аналогичный продукт в "Макдоналдс".

— Булки для нас производит фирма Unibake, как и для многих крупных мировых сетей. На их завод удалось попасть Дмитрию Портнягину, можете в его выпусках посмотреть и убедиться в глобальности данного производства. Это пышнейшая булка, не знаю, из чего она состоит, — сказал Грабовский в своем видеоответе.

Владелец сети точек питания не должен знать, из чего состоят его блюда? Похоже, правды во всём бизнесе Грабовского немногим больше, чем в "собственных мощностях производства", которые почему-то реализуют известные крупные заводы.

Имитация успешного бизнеса

В интервью инфобизнесмену Сергею Косенко в 2018 году Дмитрий Грабовский рассказывал, что начал работать в 15 лет официантом, потом стал барменом, а последующие семь лет был арт-директором заведения в Севастополе. В других интервью предприниматель говорил, что торговал газетами с раннего детства. Образование Грабовского — девять классов средней школы.

— На сегодняшний день я собственник девяти брендов. Каждый бренд развивается по модели франчайзинга. Это не пустышка какая-то, это реальный бизнес, который имеет свою финансовую модель, свою цикличность и свою сезонность, — рассказывал Грабовский.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/papagrill_s?w=wall194557840_976" target="_blank">VK/PapaGrill</a></p>

По заявлению предпринимателя, оборот его компании — порядка 700 миллионов рублей в год. Зарабатывает Грабовский на паушальных взносах франчайзи, роялти и на POS-материалах (материалы, способствующие продвижению бренда), которыми он снабжает своих партнёров.

У холдинга Büro нет своего сайта. По адресу, указанному в соцсетях Грабовского, открывается страница с надписью "Наш сайт в разработке".

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", никакого Дмитрия Грабовского не существует, в списке соучредителей ООО "Бюро холдинг" два человека — Дмитрий Рогачёв (по данным СПАРК, на него также зарегистрировано одно ИП, в котором, видимо, и сокрыт оборот в 700 миллионов рублей) и Александр Колодеев (на Александра, согласно данным той же СПАРК, зарегистрировано несколько компаний, все они, кроме последней, уже ликвидированы).

<p>Фото © <a href="http://www.burohld.ru/" target="_blank">B</a>ü<a href="http://www.burohld.ru/" target="_blank">ro</a></p>

На сайте сети суп-баров "д’АШЕР’ак" Инесса Бартенева, Алексей Куприянов, Игорь Забалуев и другие вымышленные люди пишут, что благодаря "Бюро", без соцсетей и сайта, смогли открыть свой бизнес по франшизе "д’АШЕР’ак" от Дмитрия Грабовского. Однако ни один поисковик не находит связи между именами Бартеневой, Куприянова и Забалуева с общепитом.

<p>Фото © д’АШЕР’ак</p>

Ресторан "Оранжерея" в Севастополе забросил свои соцсети в апреле-мае текущего года, последние новости заведения: "Ищем поваров, официантов, барменов, администраторов". А караоке-рест "Оранжерея поёт" в Симферополе готовил открытие 10 августа, в тестовом режиме заведение заработало в конце июня. На сайте заведения указано, что ресторан в Симферополе существует с 2017 года, но, если кликнуть "Связаться с владельцем", страница только обновится — больше ничего не произойдёт. Да и информации о предпринимателе Игоре Ходорковском — франчайзи "Оранжереи" в Симферополе — больше нет нигде, кроме сайта заведения.

<p>Фото © <a href="http://orangery.cafe/#" target="_blank">Оранжерея</a></p>

Барбершоп "Пар-так" и салон декора DM действительно существуют в Севастополе и регулярно обновляют свои соцсети, в других городах данные бренды не представлены.

Сопровождение к разорению

— Я повёлся на рекламу и попал на миллион рублей, — рассказал Лайфу бывший франчайзи Papa Grill Андрей Зырянов.

Когда Грабовский выложил ответ фуд-блогеру Обломову, Зырянов не сдержался и написал комментарий, что предприниматель о франшизах только красиво говорит, но ничего не делает.

<p>Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dorh0aNN4dk&feature=youtu.be" target="_blank"><strong>Упаковщик</strong></a></p>

Летом 2018 года Андрей Зырянов решил открыть бизнес в Анапе. В Интернете наткнулся на рекламу франшиз Papa Grill, где обещали окупаемость от четырёх месяцев, полное сопровождение, помощь в поиске и обучении персонала, предоставление проекта рабочего оборудования, дизайна помещения и поддержку в соцсетях.

Всю информацию франчайзи получал по почте или через мессенджеры. Грабовский с ним не связывался. За франшизу Зырянов заплатил 200 тысяч рублей.

— Мне поэтапно высылали списки: покупайте кофемашину за 230 тысяч вот у этого поставщика, холодильник за 70 тысяч у этого. То есть я не знал заранее сумму, во что мне обойдётся подготовка заведения. А на вопросы менеджеры не отвечали, — рассказывает Зырянов.

Холодильник указанные поставщики прислали неисправный. Требовалось либо возвращать его отправителям в Москву для ремонта, либо чинить где-то в Анапе, а за срочность платить приходилось дороже. Менеджеры в эти вопросы вникать отказывались.

— За два дня до открытия приехали два представителя Papa Grill. Во-первых, им не понравилась гостиница, которую я для них арендовал. Они нашли другую — на побережье, с видом на море. Июль, Анапа, разгар сезона — понимаете расценки в отелях, да? Но оплачивать все эти расходы приходилось мне как франчайзи. Во-вторых, они вели себя как-то подленько. Ну, подойди ты ко мне как мужик и скажи: "Андрей, цветы тут не те, стол для пиццы надо заменить". Вместо этого менеджеры в глаза мне улыбались, а сами фоткали все недочёты и жаловались руководству, что всё-то у меня не так. И, в-третьих, помещение у меня было маленькое — 18 квадратных метров. Представители Papa Grill это видели, но зачем-то заказали мне целую газель с котлетами, булками, соусами. Никаких инструкций по хранению мне не дали, просто выгрузили коробки, которые даже поставить в кафе было некуда, и уехали. Конечно, на мои же деньги всё это делалось, а они будто бы сопровождают, — сказал Лайфу Андрей Зырянов.

Спустя две-три недели после открытия заведения Papa Grill в Анапе в том же торговом центре появился Burger King. Клиентов не было, а платить за скоропортящиеся продукты, роялти и аренду Андрей был обязан. Он решил закрыть предприятие. Ни один менеджер не позвонил и не написал Зырянову, не выступил с предложением по антикризисному управлению. Закрываешься? Твоё дело.

История Андрея — далеко не единственная. В Сети можно найти большое количество негативных отзывов о франшизе Papa Grill.

<p>Фото © <a href="https://www.beboss.ru/franchise/3110-franshiza-papa-grill" target="_blank">Beboss</a></p>

Все ли точки расставлены?

Товарный знак Papa Grill был зарегистрирован в сентябре 2018 года. Однако свою деятельность компания, видимо, ведёт с 2016 года, когда указывает на сайте "сногсшибательные результаты" за трёхлетнюю историю.

<p>Фото © PapaGrill</p>

В 2018 году сеть уличных точек питания Papa Grill насчитывала 107 точек, по словам Дмитрия Грабовского. Он утверждал, что более 60 точек работают, остальные — в стадии открытия. Сегодня на официальном сайте указано уже 130 точек в четырёх странах мира: России, Украине, Казахстане и США.

Ни Google Maps, ни 2ГИС, ни "Яндекс.Карты" не выдают такого количества заведений Papa Grill. К тому же в Республике Башкортостан есть своя сеть "Папа гриль", насчитывающая около сорока точек питания, и к Грабовскому она не имеет никакого отношения.

В США, в штате Индиана, есть два заведения Papa’s grill, открытые более тридцати лет назад и без участия Грабовского. В Казахстане заведения Дмитрия действительно есть — в Нур-Султане и Костанае, в городе Уральске соцсети Papa Grill не обновлялись более полугода. На Украине общепит продолжает работать в Мариуполе, Николаеве и Одессе. В Киеве Papa Grill выставлен на продажу за 5500 долларов.

Негативных комментариев в "Инстаграме" на странице Грабовского по поводу франшиз или качества еды Papa Grill нет. Ни одного. Те, кто писал ему сообщения, что отравились хот-догами в его заведении, посылались в чёрный список. На вопросы Лайфа по поводу заведения в США и контроля качества продуктов Дмитрий Грабовский не стал отвечать.

<p>Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dorh0aNN4dk&feature=youtu.be" target="_blank"><strong>Упаковщик</strong></a></p>

Слова Дмитрия Грабовского о постоянном сопровождении после всех этих историй выглядят как пустышка. При этом в интервью предприниматель рассказывает, что менеджеры даже трубочки для коктейлей помогают выбирать. Но складывается впечатление, что это либо единичные случаи, либо очередное передёргивание бизнесмена, как и с количеством точек в России и за рубежом.

Когда другие журналисты спрашивали предпринимателя: "В чём главная фишка вашего успешного бизнеса?" — Грабовский отвечал: "Упаковка. Это и есть наша особенность". Дмитрий действительно хорошо упаковал свой проект: красивый, стильный фантик, а внутри — плоский бургер с сухой котлетой из чужих ингредиентов.

Автор:
Наталия Хомякова
НХ
Наталия Хомякова
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