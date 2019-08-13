Команду КВН Камызяка прославила пророческая песня о мэре. Он такой, как в песне

Маленький город Камызяк в Астраханской области прославился благодаря одноимённой команде КВН. То ли весёлую, то ли грустную, но до ужаса смешную песенку о гипотетическом мэре-взяточнике распевали даже члены жюри, а сценки о самом гуманном и справедливом камызякском суде стали визитной карточкой команды. Казалось бы, для весёлых и находчивых высмеивать органы власти — обычное дело, но песенка стала буквально пророческим проклятием Камызяка…

Сначала, в 2013 году, осудили на три года условно мэра Олега Никулику, про которого, возможно, и пели кавээнщики в своей пародийной песенке. А в начале 2019-го задерживают за взятку его преемника, следующего мэра — Дмитрия Васильева. Но, будто следуя пророческим словам из песни ("Есть в Камызяки ещё один тип, но не тот, про кого вы, наверно, подумали, только сейчас он в тюрьме сидит, он хотел подсидеть того, про кого вы подумали"), вместо 40-летнего сити-менеджера Васильева в следственный изолятор заезжает глава Камызякского района Василий Сухоруков — заслуженный работник сельского хозяйства и всеми уважаемый чиновник. Как произошла эта рокировка и почему — разбирался Лайф.

Спецоперация "два по цене одного"

В январе 2019 года к правоохранителям города приходит строительный бизнесмен Леонид Саксон и рассказывает, что мэр Камызяка Дмитрий Васильев буквально вымогает у него 1 800 000 рублей. По словам предпринимателя, Васильев беспрерывно осаждает его звонками и требует предоставить откат. Якобы условием выигранного Саксоном аукциона по благоустройству парка в посёлке Верхнекалиновском в 2018 году были 10% от суммы контракта. Если Саксон эту договорённость не выполнит, других контрактов не получит. И упомянутый посёлок Верхнекалиновский ещё сыграет в камызякской истории ключевую роль.

До самого дня передачи меченых денег спецслужбы аккуратно "вели" и прослушивали мэра Васильева. В личных звонках глава города открыто сыпал известными фамилиями тех, кому якобы пойдёт часть отката, и даже упомянул местное УФСБ. В конце января 2019-го Васильева взяли на получении пакета с откатом в полтора миллиона рублей прямо в кабинете бизнесмена Саксона под скрытыми камерами...

Так откуда в деле взялся глава Камызякского района Василий Сухоруков? Ведь его имя в оперативных материалах ни разу не появилось, а возникло позже, уже после проведения всех скрытых оперативных мероприятий.

Ситуация дичайшая. Васильев при задержании честно говорит: "Это мои 10 процентов отката", — и подписывается под этими словами. А через час — или сам придумал, или надоумил кто (второе вероятнее) — решает подставить Сухорукова Сергей Колосовский, защитник Сухорукова В.П. Фото предоставлено Колосовским Сергеем Вячеславовичем

Сотрудники ФСБ снова готовятся к оперативным мероприятиям. Вешают теперь уже на самого Васильева прослушку, дают свёрток с деньгами и отправляют его к Сухорукову. Сити-менеджер приглашает главу района поговорить в машине и там внезапно протягивает свёрток с деньгами, одновременно сообщая, что "деньги от Саксона за Верхнекалиново". И Сухоруков берёт пакет…

Не один, а целых два чиновника погорели на взятке — знатная удача для правоохранителей. А для маленького Камызяка просто шокирующее событие. Ходатайства об аресте обоих чиновников слово в слово повторяют друг друга, но почему-то дают разный результат. В СИЗО отправляют только 58-летнего Сухорукова, а сравнительно молодой мэр Васильев уходит под домашний арест.

Кроме странной благосклонности суда в сторону мэра, словно упускаются из виду некоторые факты. Например, почему Васильев, находясь в машине и передавая свёрток Сухорукову, не говорит, за что конкретно эти деньги, а просто упоминает Верхнекалиновский. Оказалось, на этот вопрос есть логичный ответ.

Участок-призрак, или Камызякский комбинатор

Лайф уже упоминал посёлок Верхнекалиновский. Он внезапно всплывает в показаниях ряда свидетелей, бизнесмена Саксона и родной тёти сити-менеджера Васильева. Оказывается, именно там находится связующее звено между мэром и предпринимателем Саксоном — земельный участок.

Васильев, словно тот самый персонаж песни команды КВН, умудрился обмануть даже родную тётю — Евгению Васильеву. Уговорил купить участок в живописном месте посёлка, прямо на берегу реки, а потом ещё и "благородно" предложил укрепить берег. Под этим предлогом племянник завёз туда землю, железобетонные плиты и оформил себе ещё один участок — между тётиным и рекой. По-быстрому его зарегистрировал на себя и продал… И как раз тому самому уже знакомому нам бизнесмену Саксону — за три миллиона рублей.

Правда, как рассказывает правоохранителям сам предприниматель, рассчитался он за участок не полностью, около 700 тысяч рублей остался должен Васильеву. Тетя камызякского мэра, обнаружив перед своим земельным участком ещё один, перекрывающий живописный вид, за который, по сути, и платила, требовала вернуть всё как было. Но это у неё не получилось даже в судебном порядке. Племянник оказался хитрее.

Свидетели по уголовному делу утверждают: Васильев задолжал очень многим. Один только Сухоруков занял ему около полутора миллионов рублей, чтобы тот рассчитался с многочисленными кредиторами. Но долг главе района Васильев так и не вернул.

Со слов самого Сухорукова, когда Дмитрий передавал ему деньги, он и подумать не мог, что там взятка. Ведь на протяжении долгого времени Васильев обещал ему, что вернёт долг, как только Саксон рассчитается за участок до конца. Именно поэтому упоминание посёлка Верхнекалиновского и Саксона не вызвало у Сухорукова никаких подозрений, он спокойно взял свёрток, предполагая, что Васильев просто возвращает ему давний долг.

Взяточник или потерпевший?

Многие жители Камызяка до сих пор не могут поверить, что всеми уважаемый Василий Сухоруков мог позариться на чужое. Где он и где слово "взятка"... Именно Сухоруков в тяжёлые 90-е смог объединить развалившийся совхоз в ООО "Надежда-2", которое быстро превратилось в одного из лидеров сельхозпроизводства Камызякского района. Даже будучи управленцем, он не гнушался работать вместе со всеми и подавал личный пример.

Простой работяга, бывший ветеринар, он заслужил особое доверие местных жителей. В 2009 году попал в райсовет, а затем в региональный парламент. А в 2014 году возглавил Камызякский район. Несмотря на достаточно высокие доходы от сельскохозяйственного бизнеса, в собственности у Сухорукова не так много имущества — квартира и два автомобиля, "Волга" и УАЗ.

Василий Павлович — это тот человек, который никогда не откажет тебе в помощи, если это в его силах. Я в этом убеждался много раз лично, при этом финансовая сторона никогда не была главной Тамахин И.Н., знакомый Сухорукова

Как бы тяжело ни было для хозяйства ["Надежда-2"] в финансовом плане, руководитель Сухоруков В.П. находил время, средства и оказывал помощь сотрудникам научного коллектива Доктор с/х наук Шамиль Байрамбеков

Василий Павлович — человек очень дисциплинированный, с высокими моральными качествами. Правоохранительные органы обвиняют его во взяточничестве. Я этому не верю! Гульзада Сулейманова, бывшая сотрудница ООО "Надежда-2"

Это лишь незначительная часть выдержек из 200 характеристик, которые предоставили суду коллеги и бывшие сотрудники Василия Сухорукова. Но не только на народную любовь напирают его адвокаты.

Самая дикость, что 60-летний дедушка, всю жизнь проработавший на этой земле, посвятивший ей всего себя, создавший крупнейшую в области агрофирму, в тяжелейшем состоянии здоровья отправляется в СИЗО, где медленно умирает уже в течение шести месяцев Сергей Колосовский, защитник Сухорукова В.П. Фото предоставлено Колосовским Сергеем Вячеславовичем

Сухорукова обвиняют во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и даже после операции удаления грыжи и замены позвонка суд не согласился смягчить меру пресечения хотя бы на домашний арест. Хотя трудно себе представить, что больной 60-летний мужчина куда-то сбежит.

После каждого следственного действия состояние Василия Павловича ухудшается и вызывают скорую помощь, ведь после подобных операций необходим постельный режим. А на допросах обвиняемый Сухоруков проводит много часов подряд.

8 августа Кировский райсуд Астрахани в ходе предварительного заседания в очередной раз отказал стороне защиты в изменении меры пресечения. А 12 августа суд отказался возвращать дело прокурору и исключить спорные, с точки зрения адвокатов, доказательства. Первое судебное заседание по делу назначили на 23 августа.