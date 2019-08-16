Мажор устроил смертельное ДТП ещё в 13 лет и с тех пор гоняет пьяным и без прав

Десять лет назад вся Россия была шокирована страшной новостью: пьяный тринадцатилетний кировский мажор Илья Фарафонов на огромной скорости сбил проходивших по пешеходному переходу молодых парней Антона, Славу и Колю. Антон через час умер в реанимации, Слава и Коля остались на всю жизнь калеками. Сам виновник страшного ДТП отделался лёгким испугом, проведя 10 месяцев в спецшколе. Но снисходительность суда его не исправила. Выйдя из спецшколы, Фарафонов попадает в полицию с наркотиками. И снова отделывается двумя годами условки, хотя по закону ему грозит 10 лет. Но с Ильи как с гуся вода. Он всего лишь меняет фамилию с Фарафонова на Прозорова и дальше гоняет без прав, ломает кому-то челюсть, снова попадает в криминальные и связанные с наркотиками истории. Почему никто не может остановить обнаглевшего мажора и при чём здесь мать Ильи — известный в городе адвокат, разбирался Лайф.

За Ильёй Фарафоновым кировские журналисты ведут настоящую охоту, прямо как папарацци за звездой. Он и впрямь "звезда" родного Кирова вот уже 10 лет. По крайней мере, самый известный кировский водитель точно. Только за последний год Илья уже два раза попадал в объективы телекамер, сидя за рулём автомобиля и не имея на это никакого юридического и уж тем более морального права. А ещё в 2014 году Илью ловили активисты "Ночного патруля" вместе с ГИБДД, когда он устроил гонки на BMW-X5. Фарафонов тогда превышал скорость, "подрезая" другие автомобили.

Тварь ли я дрожащая или право имею... ездить, не имея прав

Когда Фарафонова (Прозорова) в апреле этого года в очередной раз задерживают пьяным за рулём престижного "рендж ровера", сотрудник ГИБДД задаёт ему вопрос: "А что там алкашкой пахнет из машины?" — "А это у меня девушка на винишке", — весело парирует Илья, закрывая лицо от видеокамер. Впрочем, на записи хорошо видно, что ему даже льстит внимание прессы. Инспектор на камеру сообщает, что Илья находится в розыске. — "***. Да типу челюсть сломал! А я не в розыске, но меня привозили уже в Ленинский... Это надо участковому звонить, ***, который на меня в розыск подал!" — ещё и возмущается Прозоров.

Казалось бы, этот пьяный лихач без прав должен лишиться и машины, и свободы, однако его ловят уже в августе всё на том же "рендж ровере", только уже с другими номерами. В распоряжение Лайфа попал протокол административного правонарушения, согласно которому его снова штрафуют на пятьсот рублей... и отпускают на все четыре стороны.

В последний раз, когда его ловят за рулём без прав, Фарафонов-Прозоров обвиняет журналистов, что ему "сломали жизнь". Но началось всё с того, что он сам сломал несколько жизней. Ведь на лихаче без прав уже десять лет двое покалеченных и один погибший. Это ДТП было настолько резонансным, что о нём даже написана статья в Википедии, а возложение цветов к месту ДТП превратилось тогда в многолюдную уличную акцию.

Становление молодого гонщика: сбил насмерть, но избежал ответственности

Десять лет назад трое молодых ребят из посёлка Уни — Антон, Слава и Коля — приехали в областной центр — город Киров — отметить 9 Мая. Ночью они переходили дорогу, как и полагается, по пешеходному переходу. Никто из них и не предполагал, что по Комсомольской на всех парах несётся подросток Фарафонов на автомобиле "Лада-Калина".

На видео с камеры наблюдения видно, как "калина" летит мимо здания кировского вокзала и на скорости сто двадцать километров сбивает парней, отброшенных силой удара аж на пятнадцать метров. Водитель не останавливается и скрывается с места происшествия, даже не пытаясь оказать помощь жертвам.

Но уже через час виновника трагедии задерживают, им оказывается тринадцатилетний Илья Фарафонов. По некоторым сведениям, в момент ДТП подросток был пьян или находился под воздействием наркотиков. Куда смотрели родители? Вот тут и начинается самое интересное. Гонщика воспитала известный в Кирове адвокат Елена Фарафонова. Учился парень в гимназии "Престиж", был замечен в субкультуре эмо и даже целовался на камеру... с другим мальчиком.

По некоторым сведениям, мать Ильи не только научила сына водить машину, но и купила "Ладу-калину" именно ему, ведь сама в тот момент водила престижный "лексус". И, разумеется, как практикующий юрист, Елена преподнесла юридически грамотную версию: сынок-де взял её машину без спросу. В УВД Кирова эту версию сразу же подтвердили: "Подросток не в первый раз угоняет машину своей матери, чтобы покататься, а в прошлом году попадал в аварию в качестве мотоциклиста. И тоже по своей вине". Сын также говорил в интервью, что мама ругалась, а он взял ключи, чтобы покататься.

Казалось бы, вся эта история могла поставить крест на адвокатской карьере матери. Но всё случилось с точностью до наоборот! Похоже, "кейс" с сыном, которого отмазывали столько раз, становится для Елены толчком в карьере. Фарафонова не только не понесла ответственности за Илью, убившего и покалечившего людей, но, кажется, прорекламировала, в том числе и через федеральные телеканалы, свои адвокатские навыки и связи в местных правоохранительных структурах.

Это с точки зрения морали отмазывать преступников нехорошо. Для адвоката же это признак высочайшего профессионализма. Поэтому клиентами Фарафоновой становятся крупные шишки типа экс-начальника кировского УГИБДД Александра Плотникова, которого как раз на днях начинают судить в Набережных Челнах.

Ненависть карьере не помеха

Ненависть жителей Кирова, с которой столкнулись Фарафоновы после смертельного и безнаказанного ДТП, казалось, придала этой семье ещё больше сил. И сегодня безработный Илья на "рендж ровере" обвиняет журналистов в том, что ему сломали жизнь, забывая, что сбитый им Антон лишился жизни в самом расцвете сил, а двум другим парням он на самом деле сломал жизнь.

"Виновник — Илья Фарафонов 1995 г.р. Мать виновника ДТП — председатель коллегии адвокатов. Два года назад она в нетрезвом состоянии, без прав и страховки попала в аналогичное ДТП, правда, обошлось без жертв, дело было замято, она наказания не понесла. Год назад Илья сбил людей, управляя мотоциклом, — тоже не понёс никакого наказания.Теперь он виновен в смерти человека. Нисколько не раскаивается, более того, хвастается своей безнаказанностью", — такие сообщения распространялись по форумам и социальным сетям десять лет назад. В Кирове поговаривали, что на следующий день после происшествия Фарафонов зашёл в кофейню и шутил, что помянул сбитых блинчиками... В Кирове настолько возненавидели юного гонщика, что выходили на улицы, протестуя, чтобы ему не удалось уйти от ответственности. Елене Фарафоновой даже пришлось обратиться в охранную компанию, чтобы сберечь жизнь и здоровье любимого чада. Среди местных депутатов в тот момент велась полемика о снижении возраста уголовной ответственности за убийство...

Но сейчас уже понятно, что Фарафоновы давно пережили травлю и шум вокруг своего имени. Кировские пользователи соцсетей даже высказывают предположение, что молодого Илью ждёт карьера областного депутата, не меньше, уж больно легко всё сходит ему с рук.

И сам Илья все эти десять лет будто делает карьеру гонщика-беспредельщика. Начинал, убив человека и покалечив на всю жизнь ещё двоих на "Ладе-калине", затем устраивал гонки уже на BMW X5, а теперь пересел на представительский "рендж ровер". И права ему всё ещё не нужны. И управы на него, получается, нет.