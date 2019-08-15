Ограбление по звонку. Как аферисты воруют деньги у клиентов Сбербанка

Только за шесть месяцев этого года в Центробанк пришло более 1,2 тысячи жалоб на несанкционированное списание денег с карты. Чаще всего это "народные" банки, в том числе Сбербанк. В результате разных мошеннических схем люди в полном здравии и уме передают жуликам секретные данные своего "пластика", а деньги с их счетов исчезают навсегда. "Всё было как в тумане", — рассказывали затем бедолаги. Лайф разбирался, как работают эти схемы и можно ли вернуть деньги.

Анна Демидова много читала о людях, которых обманывают мошенники, и думала, что с ней такого уж точно никогда не может случиться. Впрочем, действительность сыграла злую шутку и с начитанной пенсионеркой.

— На мобильный позвонил мужчина. Представился работником службы безопасности Сбербанка. Назвал моё полное имя и дату рождения. Спросил, не переводила ли я сегодня 5000 рублей. Я ответила, что нет. Тогда он сказал, что моя карта взломана. Выяснил её номер и предположительный баланс. Там была полугодовая пенсия. После этого сказал пойти к банкомату и провести операции, которые позволят завести "новый счёт", иначе можно потерять все деньги. Попросил ни в коем случае не отключать телефон, — рассказывает пенсионерка.

Женщина покорно вышла из дома и направилась к банкомату. Там выполнила всё, что диктовал "менеджер", — снимала наличные и переводила их на названный счёт. Так она отправила один за другим транши на небольшие суммы.

— Теперь понимаю, что мои телефонные "руководители" были излишне эмоциональными для людей на службе. Нервничали, если приходилось что-то повторять или когда я шла к банкомату слишком долго. И, напротив, одобрительно оживлялись, когда финансовая операция проходила, — вспоминает она.

Только через полчаса Сбербанк отреагировал и заблокировал карту, на которой уже почти ничего не осталось.

Никаких денег пострадавшей Сбербанк не вернул — мол, клиент перевёл их добровольно.

Под угрозой — клиенты крупных банков

Случаев, когда мошенники воруют деньги руками их же владельцев, много. Всё как под копирку.

— Людям звонят якобы из банка и пугают несанкционированным списанием средств. Основная цель подобного звонка — выманить у человека данные его карты, которые дают возможность получить доступ к счёту и деньгам, — рассказали в пресс-службе Центробанка.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин приводит печальную статистику.

— В основном обзванивают клиентов крупных банков — ВТБ, Сбербанка, потому что в них обслуживается очень много людей. Из 50–100 звонков из таких колл-центров один "срабатывает": человек или переводит деньги преступникам, или сообщает им данные своей карты, а они уже делают это сами, — рассказывает Янин.

Клиентские базы продаются в Интернете. Их обычно "сливают" нечистоплотные сотрудники банков, автосалонов, страховых компаний, сотовых операторов, МФЦ. В некоторых случаях данные будут полными (с указанием остатка на счёте, последними транзакциями, адресом регистрации, паспортными данными).

Вишенкой на торте становится то, что жулики могут прислать СМС или позвонить с номера, который в точности совпадает со справочным номером, например, Сбербанка. Тут даже самый бдительный человек может поверить в их спектакль.

— В протоколе GSM есть "дыра", которая позволяет делать разные фокусы. Имея доступ к системе небольшого мобильного оператора, необязательно российского, можно подменить номер. В итоге преступник звонит со своего номера, а у абонента высвечивается любой другой, в том числе телефон банка, — поясняет председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов.

В другом случае мошенники используют возможности IP-телефонии, где можно менять формат исходящего номера на нужный.

Своими руками

Человек переводит деньги на счёт, который мошенникам может и не принадлежать. Они открывают его на подставных или реальных людей, желающих заработать. Так называемых спящих счетов, по которым нет никаких операций, может быть много в разных банках. "Спят" они до поры до времени. Деньги раскидываются по этим счетам, а затем быстро обналичиваются. И, что называется, ищи ветра в поле.

Задача жуликов — выведать у человека номер карты, срок её действия, данные владельца и CVV (трёхзначный платёжный код на обороте карты. — Прим. Лайфа). Имея эту информацию, можно оплатить покупки в интернет-магазине или перегнать деньги на свой счёт. Для этого обычно требуется пароль, который приходит на телефон держателя карты перед совершением операции. Чтобы его получить, разыгрывается целый спектакль. Обычно жулики говорят, что для безопасности перевели все деньги клиента на особый транзитный счёт и готовы их вернуть на новый счёт.

— Не имея доступа к телефону, мошенники эти цифры не видят. И им приходится что-то придумывать, чтобы выведать заветные цифры. Могут прямо спросить, какой проверочный код прислали, якобы он нужен для того, чтобы открыть новый счёт и спасти деньги от мошенников, — рассказывает гендиректор агентства "БизнесДром" Павел Самиев.

Сообщения о многочисленных аферах заполонили соцсети, поэтому жулики постоянно придумывают новые способы. Например, в некоторых случаях клиенту банка может позвонить сотрудник "службы безопасности", который лишь предупредит, что со счёта клиента в данный момент происходит подозрительное списание. Затем он порекомендует клиенту самостоятельно заблокировать счёт, а потом переключает его якобы на банковскую автоматическую систему обслуживания. Действительно, робот механическим голосом просит клиента подтвердить личность и ввести нужные данные. Человек не чувствует подвоха и нажимает кнопки. Однако он не знает, что его переговоры с роботом и ввод данных опять контролирует мошенник.

Без вины виноватые

В законе "О национальной платёжной системе" говорится, что если деньги с карты списаны без согласия клиента, то банк должен вернуть похищенную сумму. Однако таких случаев ещё не было. Формально банк прав. Вроде бы человек сам отдал свои кровные, ну а то, что его обманули, никого не волнует.

— Будешь всем компенсировать — разоришься. К тому же где гарантии, что люди не начнут этим пользоваться и переводить деньги со своего счёта знакомым, а потом говорить, что их обокрали, — рассуждают сотрудники банков. Чтобы подстраховаться, договор счёта составляют особым образом.

— В договоре много текста мелким шрифтом, и, как бы ни старался, клиент всё равно нарушит изощрённо сформулированные правила. Юристы предусмотрели все случаи, которые могут возникнуть при списании денег с карты. В результате обворованный гражданин не может вернуть свои деньги. В суде его иск тоже не удовлетворят, — комментирует замглавы комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

Шансов найти правду с помощью полиции тоже мало. Масштабы одного такого преступления обычно невелики — миллионы с карт воруют редко, хотя и такие истории бывали. Сил же на розыск преступников, действующих через подставных лиц и анонимные номера, надо потратить немало.

Можно попробовать подать заявление в суд второй инстанции, там есть небольшие шансы добиться справедливости. По словам Тимура Аитова, ещё в 1999 году пленум Высшего арбитражного суда постановил, что во всех случаях неправомерного списания денег со счёта клиента будет виноват банк. Однако тут человеку нужно доказать, что он не добровольно "помогал" преступникам. Тоже сложно. Ну а уж если несчастный сам перевёл деньги мошенникам, ситуация обречена.

Звонят с вопросом? Кладите трубку

— В случае подозрительных операций банк сначала блокирует карту, а потом звонит клиенту. Любой звонок до блокировки карты свидетельствует о том, что вы разговариваете с мошенником. Здесь надо сразу же бросать трубку, — даёт универсальный совет Дмитрий Янин.

Должны насторожить ошибки в речи мнимого сотрудника, а также то, что он называет свою фамилию: настоящий работник банка сообщает только имя. Чаще всего преступники звонят в выходные дни или нерабочие часы, когда человек расслаблен и его легче ввести в заблуждение.

Мошенники говорят быстро и торопят жертву. Нужно срочно что-то сделать — мчаться к банкомату, продиктовать данные карты.

— Если подозреваете, что с вашим счётом что-то происходит, возьмите платёжную карту банка и позвоните по номеру, который указан на её обратной стороне. Нередко злоумышленники используют подмену номеров, когда при их звонке на экране вашего телефона отражается номер кредитной организации. Здесь важно после прекращения разговора не возвращать звонок, нажимая на "ответить", потому что в таком случае можно снова попасть на мошенников. Нужно позвонить в банк, вручную набрав нужный номер, — рекомендуют в пресс-службе Центробанка.

Несмотря на то что деньги вряд ли получится вернуть, всё равно пишите заявление в полицию. Иначе может оказаться, что счёт, на который ушли ваши кровные, принадлежит какой-нибудь запрещённой организации, а вы её "финансировали". Тогда пропажа денег покажется пустяком.