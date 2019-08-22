За АУЕ платят. Как блатная идея приносит деньги

Лайф выяснил, как соцсети встраивают в пресловутую уголовную субкультуру АУЕ молодёжь, кто популяризирует движение и сколько денег зарабатывают на тюремной романтике.

Движение, созданное как дань "воровской" культуре, продолжает завоёвывать новых фанатов. Недавно к АУЕ (расшифровывается как "Арестанский уклад един") подключился и рынок товаров с тюремной символикой. Одежда, песни, блоги и поучительные истории бывших убийц и воров монетизируются при помощи интернет-площадок и даже мировых подиумов, собирая от сотен тысяч до миллионов рублей. Движение АУЕ с каждым годом всё быстрее из сугубо арестантского перерождается в молодёжную субкультуру. Сначала на детях делают деньги, потом зовут на митинги, а там деструктивно настроенных подростков легко подбивают на преступления.

Доступ к телу

В АУЕ рекрутируется (часто самостоятельно) всё новая публика. Отсутствие цензуры в Интернете стало причиной появления огромной армии блатных блогеров. Отсидевшие несколько лет в местах не столь отдалённых, они открыто рассказывают о том, как пришли к тюремным срокам, учат правильно общаться с сокамерниками, чтобы "не стать петухом", ролики пользуются успехом среди молодёжной аудитории. На блогеров подписываются дети из благополучных семей "ради прикола" или "пошутить".

Бизнес на лохах

Формально никакого нарушения закона нет. Воровская "романтика" воспевалась отечественным шансоном не один десяток лет, и никого из российских шансонье за такие песни не посадили. Ютуб-блогеры не исключение, более того, "душещипательные тюремные истории" давно превратились в успешный бизнес. После стримов и прямых включений, во время которых малолетние кандидаты на "вхождение в хату" активно жертвуют собственные деньги, бывшие арестанты ездят на Мальдивы, покупают себе новые машины, да и в целом живут неплохо.

Шикарная жизнь бывших зэков, разбогатевших на детях, раздражает даже тех, кто изначально приходил за "тюремным" контентом и видео, где рассказывают, с кем можно, а с кем нельзя общаться в тюрьме.

Однако и отдельные исполнители, которые никогда не имели никакого отношения к бандитской жизни, стали выпускать многочисленные клипы, прославляющие культ "запаха лыжной маски". И хотя многочисленные паблики, посвящённые АУЕ, заблокированы решениями судов, в них по-прежнему насчитывается по 50–250 тыс. подписчиков, а внутри на регулярной основе публикуется контент, в основу которого положены "пацанские" цитаты, кадры из сериала "Бригада" (герои которого, кстати, никогда не сидели в тюрьме) и многое другое.

Оказалось, что воровская тематика популярна у большого количества людей, для которых начали производить тематическую одежду. К примеру, вот такая "арестантская" толстовка. Ценники — от 2 до 10 тыс. рублей в России. С подиума в Париже в переводе на наши деньги вещь стоила 50 тыс. рублей. Если масштабировать этот бизнес и умножить ценник на количество клиентов, допустим, их будет тысяча, то получается, что на малолетних (и не очень) фанатах представители АУЕ уже зарабатывают миллионы.

Координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев в беседе с Лайфом пояснил, что сейчас у подростков из развлечений, как правило, компьютер с Интернетом, откуда они и черпают все эти увлечения.

По словам врача-психиатра Эльвиры Насыровой, любая информация, которая подаётся через YouTube, социальные сети с профильными сообществами, воспринимается большинством подростков как абсолютная правда в последней инстанции. Уровень критического мышления, по словам врача, в подростковом периоде ничтожно мал, поэтому главный источник "вербовки" фанатов АУЕ — Интернет — ещё несколько лет меняться не будет. Она добавляет, что именно из такой публики при умелом подходе можно вырастить "пушечное мясо" протестной молодёжи.

— Проблема в том, что родители часто упускают момент, когда агрессия, протест, бунт и крики становятся единственным способом для таких детей донести какую-то информацию. Они легко управляемы, если им внушить мысль, что нужно требовать, бить витрины или что-то скандировать на улицах. В эти же головы можно вложить и мысль о том, что в их проблемах виноваты все вокруг, но не они сами и не их родители, — сказала Насырова.

Модный бунт

В 2018 году АУЕ добралась и до модных домов. В Париже грузинский дизайнер Демна Гвасалия представил целую коллекцию в "арестантском" стиле. Масла в огонь популярности АУЕ в России подлили и предприимчивые граждане, вовремя уследившие за этим трендом.

Подобные паблики актуальны не только в России. На просторах бывшего СНГ они тоже набирают популярность — Украина, Беларусь и другие бывшие союзные республики тоже столкнулись с АУЕ-поколением.

Российские общественники на эту тему молчат. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Яна Лантратова так и не смогла найти время прокомментировать, как сейчас обстоят дела с противодействием этому движению. По-прежнему нет ответа и никакой реакции от уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой. В аппарат омбудсмена Лайф отправлял запрос более недели назад. Из-за отсутствия единой позиции педагоги, полиция и все, кто сталкивается с АУЕ в разных формах, вынуждены либо не реагировать вообще, либо ограничиваться минимальным вмешательством.