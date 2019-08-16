Чайку не допросишь. Кто же тогда ответит за свалки около аэропорта в Жуковском

В аварийной посадке самолёта "Уральских авиалиний" в кукурузное поле ещё найдут виноватых. Ведь 234 человека спасли только чудо и мастерство пилотов. Пока грешат на свалку и расплодившихся на помойках чаек. Отвечать за них никто не хочет, поэтому власти Жуковского и контролирующие органы сейчас спорят, были около аэропорта нелегальные свалки или нет. Лайф рассматривает аргументы сторон и противоречия, которые возникают в жарких спорах.

Ранним утром 15 августа стая чаек полетела завтракать, а пассажиры А321 летели в Симферополь. Их пути неожиданно пересеклись...

Впрочем, столкновение, как выяснил Лайф, экологи предсказывали уже два года назад. Незаконные свалки на озере Глушица рядом со взлётной полосой давно стали традиционным местом кормления чаек, которые рано или поздно могли столкнуться с самолётом. Но местные власти начали решать проблему не сразу, а только после возмущений общественников и множества взысканий со стороны контролирующих органов.

После посыпавшихся обвинений в разведении свалок возле взлётно-посадочной полосы чиновники сначала уверяли, что ближайший мусорный полигон находится аж в десяти километрах от аэропорта. Но после всё же "заметили" (Лайф показал в день крушения лайнера) горы мусора всего в километре от взлётно-посадочной полосы.

Но, разглядев наконец мусорный полигон, первый замминистра ЖКХ Московской области Алексей Пятанов официально выступил в роли орнитолога, заявив: "С учётом того что пятно воздействия этих отходов очень ограниченно и тут постоянно движется народ и техника, это не то место, которое привлекает птиц".

В Министерстве экологии и природопользования МО тоже призывают не нагнетать, пеняя на плохой выбор для взлётной полосы:

— Аэропорт Жуковский расположен неудачно. Вблизи аэропорта находится значительное количество водных объектов, где живут и питаются чайки.

Полигон ТБО "Сафоново", который тоже "всплыл на поверхность" в связи со вчерашней катастрофой, в Минэкологии называют "наименее интересным с точки зрения птиц"...

Вообще, за птиц вчера и сегодня говорят многие чиновники и представители пресс-служб. Например, появляется версия, что в турбины самолёта попали даже не местные "помоешные" чайки, а пришлые — некие "сизые", залетевшие с севера. Показания самих чаек к делу не пришьёшь, поэтому за птиц активно выступают вполне официальные лица, рассказывая, какие именно свалки "с их точки зрения" более или менее интересны.

— Бытовые отходы на свалку не завозятся. Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет, — резюмирует областное Минэкологии.

Так кого винить? Местных чиновников и бизнесменов, что развели свалки вокруг аэропорта, или чаек, что взяли и прилетели вопреки своим желаниям и потребностям, которые так хорошо выражают официальные лица? Лайф обратился за дополнительным разъяснением к заслуженному экологу России, директору Всероссийского института природы Андрею Пешкову:

— Существует две проблемы. Первая — разрастание свалок, в том числе незаконных. Вторая проблема — птицы на свалках, которые являются весьма серьёзной угрозой для безопасности полётов. Если кто-то начинает искать другие причины, то очевидно, что человек этот просто кривит душой, преследуя какие-то свои цели. Свалка является местом сосредоточения и распределения потоков птиц, которые представляют угрозу для любого летательного аппарата. А если это на взлётной полосе по глиссаде, то рано или поздно это гарантированно приведёт к катастрофе или аварии.

Лайф: — Что вы скажете о словах некоторых чиновников, что озёра и реки — естественное место обитания птиц?

Пешков: — Да, чайки живут на озёрах, но дело в том, что у этого озера дополнительно устроили свалку… Поэтому число птиц, которые там обитают, в разы увеличилось, соответственно, и увеличилась вероятность столкновения их с самолётом. Чайки же как люди, ночью не едят, а утром летят подкормиться. Это же ранний рейс был? Как раз птицы летели подкормиться туда, где это проще, — на помойки, где в изобилии находятся органика и продукты питания.

Лайф: — Как вы прокомментируете слова некоторых чиновников, что на этой свалке уже не было кормовых отходов?

Пешков: — Я верю документам. Передо мной сейчас документ, который составил Роспотребнадзор совместно с прокуратурой. Так вот там стоит сортировка — указана фирма ООО "Экосерсвис", которая сортирует твёрдые коммунальные отходы. Что оправдываться, если "медицинский факт" налицо? Надо не оправдываться, а наказать тех, кто виновен, и убрать незаконные свалки.

Лайф: — А кто, на ваш взгляд, виновен?

Пешков: — Муниципальные власти, устраивающие такие помойки. Если они не закрывают глаза и не входят в альянс с "помоешниками", то свалки и не появляются.

Роспотребнадзору пока известно о двух объектах возле Жуковского. Это сортировочная станция компании "Экосервис" и злополучная свалка на озере Глушица. Сегодня подмосковные власти вместе с Роспотребнадзором начали проверку этих мест. По заверению министра экологии и природопользования МО Дмитрия Куракина, деятельность комиссии будет публичной, а значит, скоро станет понятно, насколько виноваты в происходящем местные власти и организации.