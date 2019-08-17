Свалки, чайки, депутат и крупная рыба — аэробус попал в самую точку!

Жёсткая посадка аэробуса под Жуковским всколыхнула не только проблемы экологии, кругами на замусоренной воде озера Глушицы пошли фамилии: Кузин, а затем и Вихарев. Несколько месяцев назад Лайф писал о "короле обманутых дольщиков" — мэре Истры Андрее Вихареве, действия которого нанесли крупный ущерб государству и поставили на грань отчаяния свыше десяти тысяч обманутых дольщиков. Рядом с Вихаревым всегда находились одни и те же лица, и вот одна из этих фамилий неожиданно всплыла из мутных вод Глушицы...

Жуковский муниципальный депутат Родион Кузин, член Комиссии по благоустройству и природопользованию, одновременно является совладельцем предприятий, которым принадлежат земли свалки — возможное место поселения тех самых чаек, что попали в двигатели самолёта.

Даже если двигатели лайнера повредили не те чайки, что собрались вокруг свалок Жуковского, а какие-то залётные, как уверяют в Минэкологии МО, то налицо так называемый конфликт интересов в Жуковском. Муниципальный депутат Кузин решает те же самые вопросы, которыми занимается его собственный бизнес. Но это ещё цветочки — ягодки депутата-бизнесмена стоит рассмотреть отдельно от версий крушения А321.

Завтраки с Кузиным

" Завтраки с Кузиным " — известнейший мем в узких кругах. Дело в том, что Родион Кузин являлся топ-менеджером и главным переговорщиком от холдинга ГК "Гарантия-строй". Родион Кузин мог с невозмутимым видом "кормить завтраками" обманутых дольщиков бесконечно долго.

А применять навыки дипломатии Родиону Викторовичу приходилось часто.

Один из первых его объектов в Подмосковье — ЖК "Борисоглебский" в Раменском. Дом должны были сдать в 2013 году, но потом оказалось, что его строили без разрешительных документов. Стройка сразу встала, недоделанными остались квартиры, коммуникации, ливнёвка. Далее застройщик банкротится, а Кузин убеждает 1300 дольщиков заключить допсоглашения с новой компанией "Технострой", вселяться в недострой и вместе давить на власти.

И шантаж властей удался! Дом был сдан, пусть и на пять лет позже намеченного срока и с недоделками. Любопытная деталь: "Техностроем" руководит как раз Кузин.

А ещё Кузину пришлось успокаивать 2060 дольщиков ЖК "Гагаринский" в Жуковском, который был сдан на четыре года позже срока.

Начинал строительную карьеру Кузин ещё в городе Кирове. Шёл 2005 год. Он руководил компанией "Кировский домостроитель", которая смогла получить участки под возведение двух жилых домов. Но с обременением — возвести новый лечебный корпус для местного кожвендиспансера. Что по итогу? Медицинский объект не построен . Жилые дома были сданы с полуторагодовалым опозданием , неровными стенами и дырявыми батареями. Застройщика не наказали, ведь в 2011-м "Домострой" канул в лету: обанкротился, задолжав свыше 500 миллионов администрации города за аренду земли. А тысяче дольщиков пришлось устранять недоделки за свой счёт.

Из этих трёх случаев чётко вырисовывается строительный фирменный стиль Кузина — банкротство, брак, недоделки, срыв сроков.

Из горе-девелопера в депутаты

В сентябре 2014 года Родиона Кузина с шумом, гамом и скандалами избрали депутатом городского округа Жуковский. Перенесёмся в день голосования....

Обычная жуковская школа, где заседают избирательные комиссии (УИК) № 621 и 622. Председательствуют Павел Жемерев и Олег Летунов. И здесь же ещё два кандидата от ЛДПР: Майя Успенская и Родион Кузин. Абсолютно все эти персонажи так или иначе связаны с фирмой "Гарантия-строй".

Майя — бывший её пресс-секретарь. Летунов возглавлял коммунальщиков, управляющих её новостройками. Жемерев руководил "Обществом ветеранов "Родина" — именно это общество подало иск к застройщику ЖК "Борисоглебский" и обанкротило его. А ещё Жемерев и Кузин связаны через компанию "Строительный трест № 88". Первый там — гендиректор, второй — владелец.

В разгар выборов председатель УИК Жемерев отправляет на выезд две урны с 50 бюллетенями, при том что в реестре выездного голосования значилось лишь девять заявок. Забили тревогу наблюдатели, на их сторону встал член ТИК и составил официальную жалобу. Жемерев полез с ним в драку, что хорошо видно на скандальном видео.

В избирательной комиссии завязывается потасовка — и в дело вступает кандидат Кузин. Он не лезет в драку, а под шумок забирает и уничтожает жалобу. Ещё одна жалоба была подана на эту УИК за неправомерное удаление общественных контролёров с процесса подсчёта голосов.

От Кузина к большой рыбе

Может сложиться впечатление, что Кузин сам себе начальник. Но это не так. Он доверенное лицо куда более крупной фигуры — Андрея Вихарева, главного бенефициара ГК "Гарантия-строй". А Кузин лишь в разное время руководит или владеет дочерними компаниями этого холдинга, например: "Гарантия-строй", "Гарантия-строй Островцы", "Гарантиястройинвест", "Технострой" и т.д.

Именно поэтому Кузина часто бросали на растерзание разъярённым дольщикам, а хозяин — Вихарев — всегда оставался в уютной тени.

Хозяин использовал Родиона Кузина по-разному. Например, когда Вихарев был мэром подмосковного Лосино-Петровского, то некая компания ООО "Спецстроймонтаж" подозрительно легко выигрывала в этом городе госзакупки и в общей сложности получила подрядов на 708 миллионов рублей. Владел этой компанией Родион Кузин. На аукционе ему приходилось соревноваться с ООО "Дельта-строй". Одно ООО ставит цену X, второе ООО ставит Х–0,5%. И оба ООО зарегистрированы по одному адресу: на улице Гастелло, 1 в Жуковском. И там же располагается холдинг "Гарантия-строй"...

Сегодня Вихарев — мэр Истры. Его прошлое кресло градоначальника Лосино-Петровского занял друг детства Олег Фетюков, который сейчас под следствием — против него возбуждено уголовное дело за взятку.

Вернёмся к фирме Кузина "Спецстроймонтаж". Среди её совладельцев также числится ООО "Спецсталь", которое в свою очередь на 100% принадлежит офшору на Британских Виргинских островах "Петрикс холдингс инк".

8 сентября в Жуковском снова пройдут выборы в местный Совет депутатов. И, если Кузин в них будет участвовать, его победа предсказуема. И не только потому, что его сослуживцы по "Гарантии-строй", как всегда, сядут в УИК. Помогут и местные СМИ, ведь Андрей Вихарев через свои структуры владеет "Раменскими вестями" и "Жуковской газетой".

После серии резонансных расследований Лайфа о хозяйственной и политической деятельности Андрея Вихарева его репутация сильно пошатнулась. Но если взглянуть на свежую поисковую выдачу, то можно подумать, что мэр Истры стал образцово-показательным политиком и чиновником — так много хорошего о нём написано. И ничего плохого!

Вытеснение негатива

На рынке информации работает множество агентств и специалистов, которые могут "исправить" подмоченную репутацию. Такие специалисты не всегда могут удалить компрометирующие публикации, например, Лайфу не заплатишь за то, чтобы убрать с сайта расследование о Вихареве. Но можно выкрутиться иначе.

Например, заказать множество публикаций с положительной или хотя бы нейтральной оценкой деятельности скомпрометировавшего себя лица. И первые страницы поисковой выдачи занимают "парадные" статьи, вытесняя весь негатив на самые дальние позиции, куда никогда не зайдёт обычный пользователь. У пиарщиков этот метод так и называется — вытеснение негатива. Услуга не так дорога, Вихареву даже не пришлось бы залезать в офшорные счета. Для "короля обманутых дольщиков" и его свиты это копейки.

Но Лайф помнит о героях своих публикаций и продолжает портить им "поисковую выдачу".