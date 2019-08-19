Манифестатор с топором: что творилось в семье подростка, убившего свою семью

Трагедия в маленьком селе Патрикеево потрясла Ульяновскую область и всю страну. 16-летний подросток убил свою мать, младших брата и сестру, бабушку и дедушку и покончил с собой. Причину трагедии сегодня ищут в увлечении подростка компьютерными играми, в его необычном складе ума и даже в участии в отборочном туре известной интеллектуальной телепрограммы, якобы спровоцировавшем шизофрению. Лайф внимательно рассмотрел личность матери мальчика и, возможно, корни трагедии лежат глубже, чем сегодня их видит общество. Мать подростка занималась так называемым дизайном человека — сомнительным учением, которое возможно и привело её семью к трагедии.

Субботним вечером 16-летний Мурат (имя изменено. — Прим. Лайфа) вместе с друзьями отмечал день воинской части, расквартированной неподалёку от села. Для заброшенного в приволжских лесах Патрикеева это целое событие и даже праздник. Дом Мурата находится на самом отшибе Патрикеева. Казалось бы, живи в окружении леса, свежий воздух, кругом деревья — не жизнь, а песня. Но это для маленьких детей здесь уют и спокойствие. Бегай вволю, играй, наслаждайся. Но Тимуру здесь тоска. Ну соберутся на улице с друзьями, погуляют часа два и по домам —к компьютерам, резаться в "Доту".

В тот вечер подросток вернулся поздно и растроенным — скоро должна была быть свадьба его тётки в Ульяновске, но его, уже взрослого парня, на неё не пригласили, он должен был опять остаться бесплатной нянькой со своими малолетними братом и сестрой — близнецами, которых мать зачала от очередного мужчины (не его отца), который с самого начала не принимал участия в их жизни. Близнецы эти родились в один день с Муратом, только на 12 лет позже. "Это тебе подарок на день рождения", — говорила ему мать.

Ненависть могла долго копиться и тлеть в сердце мужающего подростка, но всё равно причины трагедии уже не понять до конца. Одна из версий — скрытое психическое заболевание подростка или же просто случился нервный срыв на фоне конфликта с матерью. Примерно в 2:30 ночи Мурат зашёл в свой дом на отшибе села по адресу: Садовая, 13 и схватил топор. С кровати соскочила его заспанная мать, и он несколькими взмахами топора убил её. Затем расправился с престарелыми дедом и бабушкой, а после — с пятилетними братом и сестрой, с которыми должен был нянчиться, пока мать развлекается на свадьбе.

Убив пять самых близких ему людей, Мурат отправил СМС другу, прошёл полкилометра до вышки сотовой связи, забрался наверх и совершил суицид, прыгнув на землю.

В тихом омуте...

Страшное и даже противоестественное убийство шокировало всю страну. Близко знавшие Мурата люди — учителя и соседи — до сих пор не могут поверить, что отличник, победитель областных олимпиад, спокойный с виду и добродушный парень совершил такое. Но в аудиосообщении он жаловался другу на непонимание со стороны матери, утверждая, что не любит ни мать, ни своих брата и сестру. А в оставленной предсмертной записке Мурат объясняет, что "забрал" деда и бабушку, которых он искренне любил, с собой на тот свет, чтобы они не переживали за содеянное им.

Так что же произошло? Обычный сельский парень, неглупый, талантливый. Играл в "Доту", смотрел "Доктора Хауса", любил порыбачить. Какой бес в него вселился? Его мать занималась бизнесом, ездила в Москву на курсы, мечтала разбогатеть. Благополучная семья, а тут такое! Не иначе как мальчик сошёл с ума!

Лайф выяснил, что семья была далеко не благополучной. Незадолго до страшной резни, мать Мурата — 42-летняя Марина — начала вести дневник на платформе "Дзен", где красочно и подробно описывала свою жизнь.

Дневник Марины: беспорядочный секс, алкоголизм, секты и сетевой маркетинг

В интернет-дневнике матери подробно описаны как минимум пять её мужчин за последнее время и тяжёлый алкоголизм, от которого она лечилась в наркологии. Марина легко очаровывалась "плохими парнями", связывала свою жизнь с зэками, сидя на интернет-форумах "заочниц". Нашла себе зэка со строгого режима, к которому приезжала в зону вместе с сыном. А с отцом близняшек Марина познакомилась в Ульяновске, но, узнав о беременности, он прекратил с ней всякое общение. Он не поверил, что дети его.

В финансовом плане семье тоже было нелегко. Безработная Марина занимала деньги, которые уходили на сетевой маркетинг, брала кредиты и даже бегала от коллекторов. В итоге Марина вернулась из большого Ульяновска обратно в Патрикеево с тремя детьми. Но работать бухгалтером она не хотела, пробуя разные заработки в Интернете.

Постоянные конфликты и скандалы с матерью, которая и тащила её с детьми на свою пенсию, привлекли внимание органов опеки. Социальные работники даже хотели лишить Марину родительских прав. А потом у неё случился инсульт, после которого она хотя бы бросила пить. Однако работать она нормально не могла. Вот как сама Марина описывает одну из страниц своей вовсе не благополучной жизни:

— Я писала о том, как рухнули мои очередные отношения. Мужчина моей мечты оказался совсем другим... Не тем, что я себе представляла. Мой сын очень сильно переживал. В четыре года он был совсем взрослым, говорил: "Ну вот, я опять без папы остался". В какой-то момент Ренат протрезвел, позвонил, говорил, что ничего не помнит, что у него это бывает... — делилась Марина в Сети подробностями своей личной жизни.

— Работа, ребёнок, дом — одно и то же. Всё чаще по вечерам я пила в одиночестве. Всё сложнее по утрам было идти на работу. Целый день с головной болью я трудилась, а к вечеру всё проходило и снова пила.

В какой-то момент одни из её многочисленных отношений наконец переросли в брак, но новый муж покончил с собой. Казалось, что на Марине лежит некое проклятье. Она даже ходила по старушкам-ведуньям, которые предсказали ей "благополучие и процветание через череду опасных испытаний". Мистика и оккультизм привели женщину в, казалось бы, модное и современное учение — дизайн человека. И это она тоже описывала в своём дневнике восторженными словами, которые непосвящённый человек просто не поймёт, потому что слышит впервые:

— Дизайн человека стал в основе их идеи. Когда Артём впервые рассказывал мой бодиграф, я была под сильным впечатлением. Оказалось, что я проектор, освещаю путь идущему. Организаторские способности — мой природный дар. Стратегия по жизни — ждать приглашения, не инициировать и не лезть с предложениями, пока не спросят. Всё это соответствовало моей натуре. Сейчас я по-прежнему в компании Димы и Артёма. Пятый год вместе. Интернет тем хорош, что никто никуда не девается, если, конечно, знакомиться с нужными людьми. Наша система скоро выйдет на рынок. Чтобы было понятно, открывается очередной "Майкрософт". И тот, кто стал хотя бы инвестором системы, тому крупно повезло!

В текстах Марины, в её видеороликах появились слова о денежных потоках, финансовом благополучии, влиятельных бизнес-ангелах и мировых финансовых биржах. Для безработной женщины из дальнего Патрикеева Ульяновской области это были странные слова, но говорила она их уверенно.

Дизайн человека или разрушение личности?

На сайтах о дизайне человека коротко изложена история самого учения. Она уже очень говорящая: в 1987 году канадец Роберт Алан Краковер, бомжуя на Ибице, услышал некий таинственный голос, поведавший ему "древнюю" загадочную истину. Краковер структурировал своё откровение, вынеся его в мир. Адепты учения называют хьюман дизайн наукой и всячески подчёркивают, что это не какая-то там философия или религия. Но "наука о дизайне человека" странным образом вертится вокруг денег. Платить надо сразу и потом всё больше и больше, чтобы на тебя обрушился, в конце концов, "денежный поток" и благополучие.

Так называемый новояз (узкая языковая среда, в которую с помощью психологической обработки погружают адепта. — Прим. Лайфа) в дизайне человека представлен целым набором терминов и понятий, погружаясь в которые, жертва начинает жить в отдельном мире "избранных". На самом деле адепту даётся гремучая популяризированная смесь из переработанных до неузнаваемости понятий обычной психологии и манипулятивных приёмов, которые позволяют выманивать крупные суммы денег у знакомых и родственников.

Сеть переполнена как рекламой дизайна человека, так и рассказами родственников пострадавших от этой "науки". Вот, например, довольно типичная история, в которой сын рассказывает, как его мать залезла в огромные долги, продала долю в их общей квартире ради нового бизнеса и "самосовершенствования". И, даже потеряв сотни тысяч рублей, женщина истово защищает своё учение:

— …я в кредитах, доля квартиры продана, деньги отданы моей партнёрше по бизнесу, и она прекратила совместное партнёрство со мной, мотивируя это тем, что я достала её своим расстройством. Дохода от совместного бизнеса для меня не было. Она пользуется всем тем, что я вложила, для своей выгоды. Возможно, в дизайне человека и есть разумное зерно. Зомбировали ли меня? Меня учили. Многим дельным вещам… — пишет сама жертва. И это далеко не единичный случай. Можно сказать, что все признаки деструктивного культа налицо, но в России эта "наука" законом не запрещена.

Трудно подсчитать, сколько тысяч, а может сотен тысяч людей в России сегодня несут сначала 5000 рублей, чтобы составить "рейв-карту", затем ещё 30 000, чтобы её расшифровать, и сотни тысяч, чтобы "выйти на новые уровни".

Известный российский исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин рассказал Лайфу, насколько опасен дизайн человека:

— Адепты системы заявляют, что якобы при помощи этого учения человек может изменить свою жизнь, реализовать таланты и достичь успеха, выстроить гармоничные отношения с окружающими людьми, принимать верные решения. А без этого учения, наоборот, человек всё делает неправильно. Он выбирает нездоровые отношения, принимает неправильные решения и так далее.

Интересующемуся системой предлагают сообщить место, время и год рождения, после чего выдаётся текст, в котором мало что понятно — какие-то наукообразные термины. А дальше уже наступает платный этап — расшифровка. Главное, что настораживает: только адепты якобы могут определить, кто с кем сочетается. Как выбрать правильного партнёра. Здесь уже есть деструктивный потенциал, потому что своими рекомендациями они вмешиваются в межличностные отношения, что может приводить к разрушению семейных связей.

До какой степени увлечение дизайном человека матери могло разрушить отношения с её сыном — этот вопрос остаётся открытым. Но то, что я вижу, — это шарлатанство, антинаучность. Я здесь вижу потенциальную опасность.

Проектор — мать и сын — манифестирующий генератор

Дизайн человека мать применяла и к своим детям. Это тоже хорошо видно из её дневника:

— Мой ребёнок — манифестирующий генератор (энергичный лидер). Его энергия проявлялась во всём: он скакал по дому, прыгал до потолка без остановки. Если что не по его — он кричал по два часа, пока ему хотелось кричать. Тогда я ещё не знала о дизайне человека, но где-то прочитала, что ребёнок должен сам решать, что ему делать. Будучи проектором (человек без собственной энергии), мне было сложно терпеть его выкрутасы, — описывает Марина собственных детей.

Марина считала, что как "манифестирующий генератор" Мурат должен быть предоставлен самому себе, возможно, оправдывая тем самым безразличие к судьбе сына. Она, например, с удивлением узнавала даже о его успехах в школе:

— ...И каково было моё удивление, когда ему вручили "красный аттестат". Это означало, что на девятом году обучения он вышел круглым отличником. Я была в лёгком недоумении! Меня начали поздравлять. Говорить, какая молодец, что вырастила такого сына, воспитала отличного парня. А я открою вам секрет, я просто наблюдала, но практически не вмешивалась в его жизнь.

Нельзя сказать, что мать не любила Мурата или относилась к нему плохо, но то, что она воспитывала своего сына как "манифестатора" под влиянием сомнительного полуоккультного учения, не могло не наложить отпечаток на отношения в семье.

Похороны

Следствие рассмотрит все версии трагедии. Подростку назначили посмертную психиатрическую экспертизу, которая подтвердит или опровергнет психическое заболевание. В Патрикееве готовятся к похоронам — 20 августа подростка похоронят на одном кладбище, а всех, кого он убил, — на другом.