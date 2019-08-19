Манифестатор с топором: что творилось в семье подростка, убившего свою семью
Фото © Shutterstock
Субботним вечером 16-летний Мурат (имя изменено. — Прим. Лайфа) вместе с друзьями отмечал день воинской части, расквартированной неподалёку от села. Для заброшенного в приволжских лесах Патрикеева это целое событие и даже праздник. Дом Мурата находится на самом отшибе Патрикеева. Казалось бы, живи в окружении леса, свежий воздух, кругом деревья — не жизнь, а песня. Но это для маленьких детей здесь уют и спокойствие. Бегай вволю, играй, наслаждайся. Но Тимуру здесь тоска. Ну соберутся на улице с друзьями, погуляют часа два и по домам —к компьютерам, резаться в "Доту".
В тот вечер подросток вернулся поздно и растроенным — скоро должна была быть свадьба его тётки в Ульяновске, но его, уже взрослого парня, на неё не пригласили, он должен был опять остаться бесплатной нянькой со своими малолетними братом и сестрой — близнецами, которых мать зачала от очередного мужчины (не его отца), который с самого начала не принимал участия в их жизни. Близнецы эти родились в один день с Муратом, только на 12 лет позже. "Это тебе подарок на день рождения", — говорила ему мать.
Ненависть могла долго копиться и тлеть в сердце мужающего подростка, но всё равно причины трагедии уже не понять до конца. Одна из версий — скрытое психическое заболевание подростка или же просто случился нервный срыв на фоне конфликта с матерью. Примерно в 2:30 ночи Мурат зашёл в свой дом на отшибе села по адресу: Садовая, 13 и схватил топор. С кровати соскочила его заспанная мать, и он несколькими взмахами топора убил её. Затем расправился с престарелыми дедом и бабушкой, а после — с пятилетними братом и сестрой, с которыми должен был нянчиться, пока мать развлекается на свадьбе.
Убив пять самых близких ему людей, Мурат отправил СМС другу, прошёл полкилометра до вышки сотовой связи, забрался наверх и совершил суицид, прыгнув на землю.
В тихом омуте...
Страшное и даже противоестественное убийство шокировало всю страну. Близко знавшие Мурата люди — учителя и соседи — до сих пор не могут поверить, что отличник, победитель областных олимпиад, спокойный с виду и добродушный парень совершил такое. Но в аудиосообщении он жаловался другу на непонимание со стороны матери, утверждая, что не любит ни мать, ни своих брата и сестру. А в оставленной предсмертной записке Мурат объясняет, что "забрал" деда и бабушку, которых он искренне любил, с собой на тот свет, чтобы они не переживали за содеянное им.
Так что же произошло? Обычный сельский парень, неглупый, талантливый. Играл в "Доту", смотрел "Доктора Хауса", любил порыбачить. Какой бес в него вселился? Его мать занималась бизнесом, ездила в Москву на курсы, мечтала разбогатеть. Благополучная семья, а тут такое! Не иначе как мальчик сошёл с ума!
Лайф выяснил, что семья была далеко не благополучной. Незадолго до страшной резни, мать Мурата — 42-летняя Марина — начала вести дневник на платформе "Дзен", где красочно и подробно описывала свою жизнь.
Дневник Марины: беспорядочный секс, алкоголизм, секты и сетевой маркетинг
В интернет-дневнике матери подробно описаны как минимум пять её мужчин за последнее время и тяжёлый алкоголизм, от которого она лечилась в наркологии. Марина легко очаровывалась "плохими парнями", связывала свою жизнь с зэками, сидя на интернет-форумах "заочниц". Нашла себе зэка со строгого режима, к которому приезжала в зону вместе с сыном. А с отцом близняшек Марина познакомилась в Ульяновске, но, узнав о беременности, он прекратил с ней всякое общение. Он не поверил, что дети его.
В финансовом плане семье тоже было нелегко. Безработная Марина занимала деньги, которые уходили на сетевой маркетинг, брала кредиты и даже бегала от коллекторов. В итоге Марина вернулась из большого Ульяновска обратно в Патрикеево с тремя детьми. Но работать бухгалтером она не хотела, пробуя разные заработки в Интернете.
Постоянные конфликты и скандалы с матерью, которая и тащила её с детьми на свою пенсию, привлекли внимание органов опеки. Социальные работники даже хотели лишить Марину родительских прав. А потом у неё случился инсульт, после которого она хотя бы бросила пить. Однако работать она нормально не могла. Вот как сама Марина описывает одну из страниц своей вовсе не благополучной жизни:
— Я писала о том, как рухнули мои очередные отношения. Мужчина моей мечты оказался совсем другим... Не тем, что я себе представляла. Мой сын очень сильно переживал. В четыре года он был совсем взрослым, говорил: "Ну вот, я опять без папы остался". В какой-то момент Ренат протрезвел, позвонил, говорил, что ничего не помнит, что у него это бывает... — делилась Марина в Сети подробностями своей личной жизни.
— Работа, ребёнок, дом — одно и то же. Всё чаще по вечерам я пила в одиночестве. Всё сложнее по утрам было идти на работу. Целый день с головной болью я трудилась, а к вечеру всё проходило и снова пила.
В какой-то момент одни из её многочисленных отношений наконец переросли в брак, но новый муж покончил с собой. Казалось, что на Марине лежит некое проклятье. Она даже ходила по старушкам-ведуньям, которые предсказали ей "благополучие и процветание через череду опасных испытаний". Мистика и оккультизм привели женщину в, казалось бы, модное и современное учение — дизайн человека. И это она тоже описывала в своём дневнике восторженными словами, которые непосвящённый человек просто не поймёт, потому что слышит впервые:
— Дизайн человека стал в основе их идеи. Когда Артём впервые рассказывал мой бодиграф, я была под сильным впечатлением. Оказалось, что я проектор, освещаю путь идущему. Организаторские способности — мой природный дар. Стратегия по жизни — ждать приглашения, не инициировать и не лезть с предложениями, пока не спросят. Всё это соответствовало моей натуре. Сейчас я по-прежнему в компании Димы и Артёма. Пятый год вместе. Интернет тем хорош, что никто никуда не девается, если, конечно, знакомиться с нужными людьми. Наша система скоро выйдет на рынок. Чтобы было понятно, открывается очередной "Майкрософт". И тот, кто стал хотя бы инвестором системы, тому крупно повезло!
В текстах Марины, в её видеороликах появились слова о денежных потоках, финансовом благополучии, влиятельных бизнес-ангелах и мировых финансовых биржах. Для безработной женщины из дальнего Патрикеева Ульяновской области это были странные слова, но говорила она их уверенно.
Дизайн человека или разрушение личности?
На сайтах о дизайне человека коротко изложена история самого учения. Она уже очень говорящая: в 1987 году канадец Роберт Алан Краковер, бомжуя на Ибице, услышал некий таинственный голос, поведавший ему "древнюю" загадочную истину. Краковер структурировал своё откровение, вынеся его в мир. Адепты учения называют хьюман дизайн наукой и всячески подчёркивают, что это не какая-то там философия или религия. Но "наука о дизайне человека" странным образом вертится вокруг денег. Платить надо сразу и потом всё больше и больше, чтобы на тебя обрушился, в конце концов, "денежный поток" и благополучие.
Так называемый новояз (узкая языковая среда, в которую с помощью психологической обработки погружают адепта. — Прим. Лайфа) в дизайне человека представлен целым набором терминов и понятий, погружаясь в которые, жертва начинает жить в отдельном мире "избранных". На самом деле адепту даётся гремучая популяризированная смесь из переработанных до неузнаваемости понятий обычной психологии и манипулятивных приёмов, которые позволяют выманивать крупные суммы денег у знакомых и родственников.
Сеть переполнена как рекламой дизайна человека, так и рассказами родственников пострадавших от этой "науки". Вот, например, довольно типичная история, в которой сын рассказывает, как его мать залезла в огромные долги, продала долю в их общей квартире ради нового бизнеса и "самосовершенствования". И, даже потеряв сотни тысяч рублей, женщина истово защищает своё учение:
— …я в кредитах, доля квартиры продана, деньги отданы моей партнёрше по бизнесу, и она прекратила совместное партнёрство со мной, мотивируя это тем, что я достала её своим расстройством. Дохода от совместного бизнеса для меня не было. Она пользуется всем тем, что я вложила, для своей выгоды. Возможно, в дизайне человека и есть разумное зерно. Зомбировали ли меня? Меня учили. Многим дельным вещам… — пишет сама жертва. И это далеко не единичный случай. Можно сказать, что все признаки деструктивного культа налицо, но в России эта "наука" законом не запрещена.
Трудно подсчитать, сколько тысяч, а может сотен тысяч людей в России сегодня несут сначала 5000 рублей, чтобы составить "рейв-карту", затем ещё 30 000, чтобы её расшифровать, и сотни тысяч, чтобы "выйти на новые уровни".
Известный российский исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин рассказал Лайфу, насколько опасен дизайн человека:
— Адепты системы заявляют, что якобы при помощи этого учения человек может изменить свою жизнь, реализовать таланты и достичь успеха, выстроить гармоничные отношения с окружающими людьми, принимать верные решения. А без этого учения, наоборот, человек всё делает неправильно. Он выбирает нездоровые отношения, принимает неправильные решения и так далее.
Интересующемуся системой предлагают сообщить место, время и год рождения, после чего выдаётся текст, в котором мало что понятно — какие-то наукообразные термины. А дальше уже наступает платный этап — расшифровка. Главное, что настораживает: только адепты якобы могут определить, кто с кем сочетается. Как выбрать правильного партнёра. Здесь уже есть деструктивный потенциал, потому что своими рекомендациями они вмешиваются в межличностные отношения, что может приводить к разрушению семейных связей.
До какой степени увлечение дизайном человека матери могло разрушить отношения с её сыном — этот вопрос остаётся открытым. Но то, что я вижу, — это шарлатанство, антинаучность. Я здесь вижу потенциальную опасность.
Проектор — мать и сын — манифестирующий генератор
Дизайн человека мать применяла и к своим детям. Это тоже хорошо видно из её дневника:
— Мой ребёнок — манифестирующий генератор (энергичный лидер). Его энергия проявлялась во всём: он скакал по дому, прыгал до потолка без остановки. Если что не по его — он кричал по два часа, пока ему хотелось кричать. Тогда я ещё не знала о дизайне человека, но где-то прочитала, что ребёнок должен сам решать, что ему делать. Будучи проектором (человек без собственной энергии), мне было сложно терпеть его выкрутасы, — описывает Марина собственных детей.
Марина считала, что как "манифестирующий генератор" Мурат должен быть предоставлен самому себе, возможно, оправдывая тем самым безразличие к судьбе сына. Она, например, с удивлением узнавала даже о его успехах в школе:
— ...И каково было моё удивление, когда ему вручили "красный аттестат". Это означало, что на девятом году обучения он вышел круглым отличником. Я была в лёгком недоумении! Меня начали поздравлять. Говорить, какая молодец, что вырастила такого сына, воспитала отличного парня. А я открою вам секрет, я просто наблюдала, но практически не вмешивалась в его жизнь.
Нельзя сказать, что мать не любила Мурата или относилась к нему плохо, но то, что она воспитывала своего сына как "манифестатора" под влиянием сомнительного полуоккультного учения, не могло не наложить отпечаток на отношения в семье.
Похороны
Следствие рассмотрит все версии трагедии. Подростку назначили посмертную психиатрическую экспертизу, которая подтвердит или опровергнет психическое заболевание. В Патрикееве готовятся к похоронам — 20 августа подростка похоронят на одном кладбище, а всех, кого он убил, — на другом.
- Популярные
- По времени