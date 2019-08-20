Изнасилование и два убийства от примерного семьянина. Мягкий суд, УДО и рецидив

Сегодня челябинский суд вынес приговор 39-летнему южноуральцу Алексею Городилову из городка Карталы Челябинской области. Пьяный Городилов жестоко зарезал своих знакомых — мать и несовершеннолетнюю дочь, которую перед убийством изнасиловал. Убийце и насильнику дали всего двадцать три года заключения, несмотря на то что прокуратура требовала для него пожизненное. Суд учёл, что Алексей — "примерный семьянин" и на момент совершения преступления обезумел от выпитого алкоголя. Почему суды стали сравнительно гуманными к таким преступникам и что из этого может выйти, разбирался Лайф.

Ранним утром 7 июля прошлого года Михаил — простой таксист из небольшого городка Карталы — возвращался домой с ночной смены. Дома его должна была ждать любимая семья. Открыв входную дверь, отец семейства оцепенел от леденящего ужаса: любимые жена и дочь лежали на полу в лужах крови. И убиты они были зверски...

Нормальный мужик...

Убийство было бессмысленным и жестоким, мотивы совершенно не ясны. Через какое-то время следствие привлекло экспертов Главного управления криминалистики Следкома России, и сыщики всё же вышли на след убийцы. Им оказался хороший знакомый убитых — Алексей Городилов. В эту новость сначала никто не мог поверить. Казалось бы, нормальный мужик, любил коньячок под шашлычок, рыбалку, обожал своих детей — их у Городилова трое.

В тот злополучный вечер Городилов с женой отдыхали в гостях у знакомой — Натальи. Там же находилась её несовершеннолетняя дочь, на которую разгорячённый алкогольными парами Городилов "запал". Но никто не заподозрил неладного. Казалось, этот вечер окончится как обычно — выпили, поговорили, разошлись. Городилов проводил домой жену, дома выпил ещё водки, и его понесло.

Городилов вернулся в квартиру Натальи, постучал и сказал, что забыл бутылку. Дверь открыла дочь, сказала, что мама уже спит. Вот как описывает произошедшее после пресс-служба челябинского областного суда.

— Пройдя в дом и пообщавшись с девушкой, он понял, что добровольно в интимную связь она с ним вступать не будет. Тогда он решил удовлетворить своё влечение, применив силу, но понимал, что осуществить задуманное помешает мать девочки. Городилов взял на кухне нож, прошёл в комнату и одним ударом в грудь в присутствии несовершеннолетней убил спящую женщину. Угрожая убийством потерпевшей и оказывая на неё психологическое давление, он изнасиловал её и совершил насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть совершённые преступления, мужчина повалил жертву на пол, душил и нанёс ей не менее 71 удара ножом в грудь. Смерть девушки наступила на месте происшествия в результате острой массивной кровопотери.

Когда Городилова всё же поймали, он сразу же во всём сознался и сотрудничал со следствием. Правда, до этого Городилов спокойно пролайкивал фотографии друзей в "Одноклассниках" и надеялся, что пронесёт, так что не было ни явки с повинной, ни чистосердечного признания. Прокуратура просила суд назначить подсудимому пожизненное лишение свободы, но суд проявил гуманность и назначил Городилову всего двадцать три года тюрьмы, учитывая его психологическое состояние, а также то, что в остальном убийца — "хороший мужик" и примерный семьянин. По закону через шестнадцать лет он даже может претендовать на условно-досрочное освобождение. То есть, возможно, жестокий убийца и насильник выйдет на свободу где то в 56 лет.

56 лет насильнику и педофилу не помеха...

Удивительно, но суды, чётко выполняющие постановления прокуратуры по экономическим преступлениям, часто бывают снисходительны к жестоким убийцам и насильникам. Ещё в феврале этого года тот же челябинский суд решал дело некоего Сергея Чистякова, совершившего насилие над маленькой девочкой всего через четыре месяца после освобождения. А сидел он... За преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних!

И таких случаев не один и не два. Сегодняшний наглядный пример: на сайте СУ Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике опубликовано сообщение об очередном насильнике-педофиле, которому как раз исполнилось 56 лет.

Этого человека неоднократно судили и даже приговорили к смертной казни ещё в СССР. Однако новая власть в конце девяностых помиловала, а три года назад его освободили по условно-досрочному. И вот, увидев на детской площадке семилетнюю девочку, рецидивист заманил её во двор предложением купить сладости и покатать на каруселях, а потом изнасиловал. Следствие не исключает, что действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним этот человек мог совершать и ранее.

Казнить нельзя помиловать...

Допустим, рецидив предугадать нельзя, но почему нельзя назначить преступникам максимально строгое наказание, хотя бы пожизненное, как предлагала прокуратура в случае с насильником Городиловым, жестоко расправившимся с матерью и дочерью?

Когда обычный человек видит подобные жуткие и кровавые преступления в новостях, он часто негодует и думает или пишет в комментариях к новости, что неплохо бы вернуть в стране смертную казнь. Лайф обратился к главному научному сотруднику НИИ МВД доктору юридических наук Виталию Квашису, известному специалисту по вопросам смертной казни.

В.К.: О восстановлении смертной казни только в народе говорят или популисты. А практически шансов на её восстановление нет. Эмоциональное восприятие этого дела понятна, да и реакция понятна! Мол, как же иначе с этим зверюгой поступить?! Но это не эмоциональный вопрос, а вопрос прежде всего политический.

Лайф: Есть ли основания полагать, что суды стали выносить неожиданно мягкий приговор педофилам и насильникам?

В.К.: Это вторая крайность. Мы шарахаемся от своего величия к маргинальности и обратно. Мы даём либо слишком либеральный приговор, либо слишком жестокий. Но в целом это вопрос судебной практики. Единообразия судебной практики нет в принципе. В Удмуртии за одно преступление могут судить так, а в Башкирии, например, за аналогичное преступление — по-другому... В общем, душой и сердцем я с вами, с народом, но юридически... Ну вы понимаете, о чём я...