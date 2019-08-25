Золото партии. Тайна миллиардов КПСС

26 августа 1991 года из окна своего дома выпал управляющий делами КПСС Николай Кручина, он непосредственно ведал финансами. О размерах советской казны ходили легенды. Это больше чем газетная сенсация или городская легенда. В условиях "шоковой терапии" 1992 года в партийных сокровищах была насущная потребность. Поиски советских денег превратились в авантюрный детектив с участием ЦРУ и Егора Гайдара.

Самоубийство казначея? Николай Кручина и Георгий Павлов были близки к генсеку и заведовали финансами. Они погибли почти сразу после августовского путча Фото © Савостьянов Владимир / Фотохроника ТАСС

Выстраивались разные версии — от самоубийства до бандитского следа. Главным остаётся то, что оба владели эксклюзивной информацией по поводу финансовых дел СССР. Обнаружена записка Кручины, где он называл себя не подлецом, но трусом, что стало доводом в пользу версии о суициде.

Церковь пополняла казну СССР Действительно, духовенство делало ежемесячные отчисления в Советский фонд мира Фото © Завьялов Владимир / Фотохроника ТАСС

Общий бюджет фонда к 1990 году, по приблизительным оценкам, составлял 4,5 миллиарда. Помимо духовенства фонд пополняли граждане СССР, периодически жертвовавшие одну дневную зарплату. Часть этих средств уходила на финансирование Советского комитета защиты мира.

Членские взносы приносили миллионы К 1990 году в партии состояло 19,5 миллиона человек. Минимальный взнос составлял 10 копеек, максимальный — треть от зарплаты Фото © Максим Коротченко / ТАСС

Часть этих средств уходила на зарплату партийной номенклатуре, однако сколько денег в действительности было в казне и куда они тратились — не знал никто, кроме нескольких избранных людей. Эта информация была закрыта для посторонних. Помимо членских взносов большой приток денег обеспечивало издание партийной литературы.

В 1991 году в казне СССР было меньше денег, чем у Венесуэлы К 1991 году золотой запас СССР сократился в несколько раз, осталось всего 240 тонн золота. Это в 10 раз меньше, чем было в 1985-м Фото © Хамельянин Геннадий / Фотохроника ТАСС

Западные эксперты, среди которых были очень опытные экономисты, предполагали, что в золотовалютном запасе СССР было как минимум одна- три тысячи тонн золота. Можно представить себе их удивление!

Бывшие сотрудники ЦРУ и МИ-5 в поисках советского золота Заинтересованные люди из правительства привлекли детективное агентство Kroll. Туда входили самые крутые спецы в отставке Фото © shutterstock

Именно агентство Kroll занималось поисками денег филиппинского диктатора Маркоса, гаитянского диктатора Дювалье, Саддама Хусейна и прочих личностей. Какими бы специалистами они ни были, их поиски закончились ничем. В это время многие засомневались в том, что золото партии вообще было.

Компромат на чиновников слили Егор Гайдар лично заказывал у американцев расследование о причастных к финансовым потокам СССР. Добытая информация исчезла Фото © Геннадий Хамельянин / ИТАР-ТАСС

Позднее один из сотрудников детективного агентства заявлял, что русское правительство производило впечатление людей, которым не нужна заказанная информация, а вся операция была организована ради отвода глаз для получения очередного транша от МВФ.

Три кассы, набитые деньгами Бывший председатель Госбанка заявил в 2011 году, что золото партии было, но исчезло бесследно в 1992 году Фото © shutterstock

Есть две основные версии того, куда исчезли советские миллиарды. Согласно первой, они утекли за рубеж при участии ведущих профи. По второй версии, ценности остались на территории бывшего СССР, но растворились в карманах ловких дельцов, ещё недавно занимавших высокие партийные должности.

КПСС — первый бизнесмен! Золотом партии были административные рычаги, они и позволили номенклатуре пустить деньги партии сформировать первые капиталы Фото © Егоров Василий, Песов Эдуард / Фотохроника ТАСС

КПСС действовала на абсолютно не занятой площадке и не имела никаких конкурентов. Бизнес в Союзе начался с её ведома и под её опекой. Ценные активы переводились на баланс совместных предприятий и кооперативов одним росчерком пера.

Большая часть членов партии ничего не получила, и только самые дальновидные поняли, к чему дело идёт, потому и успели создать себе капитал. Члены партии стали бизнесменами со своими активами, и проследить, какие из них были партийными и как они стали частными, было затруднительно. Новой власти было просто не до этого.

Золото партии не лежало в тайных подвалах швейцарских банков, его пустили в оборот. А в лихие 90-е уже заработали иные механизмы конкуренции. И дальше каждый был сам по себе. Одни стали миллиардерами, а другие потеряли всё, что получили в последние советские годы.