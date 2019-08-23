Разворошили улей. Кущёвский головорез Цеповяз остался без деликатесов

Главарь кущёвской банды больше не сможет есть крабов и шашлыки, гуляя по собственной пасеке в колонии. Лайф продолжает следить за зловещими событиями в Краснодарском крае.

В омскую колонию № 6 этапирован Вячеслав Цеповяз — один из лидеров кровавой банды, устроившей массовую резню в Кущёвской станице. О его переезде в новую тюрьму сообщили местные СМИ. Шестая колония в Омске знаменита своей суровостью. Тут нет ВИП-камер и привилегированных условий для богатых. Зато был бунт зэков .

В 2013 г. кущёвских головорезов признали виновными в 19 убийствах и серии других тяжких преступлений. Главарь Сергей Цапок получил пожизненный срок, но при таинственных обстоятельствах умер в СИЗО, где его могила — неизвестно. Множество людей, вообще говоря, сомневаются в истинности смерти изувера. Его правая рука Вячеслав Цеповяз был приговорён к 19 годам и 10 месяцам в амурской колонии № 3. Сиделось ему там более чем вольготно. Осенью 2018 г. в Сеть просочились видео и фото тюремной жизни Цеповяза. Оказалось, он содержит там свою пчелиную пасеку, обедает шашлыками, икрой и крабами, свободно пользуется смартфоном, Интернетом и смотрит телевизор.

— Этапирование Цеповяза связано, возможно, с расследованием уголовных дел, возбуждённых в отношении должностных лиц, — высказался Эдуард Чургулия, адвокат Натальи Стришней, экс-жены Цеповяза. По источникам юриста, Вячеслава перевезли в Омск не вчера, а ещё два месяца назад, сразу после выхода статьи Лайфа "Кровавая прачечная кущёвской ОПГ!". В частности, речь там шла и о роскошной жизни той самой Натальи Стришней. Через несколько дней после нашей публикации в её дом ворвался ОМОН, а саму "кущёвскую" бизнес-леди арестовали за вымогательство. Она до сих пор в СИЗО.

В связях с бандой Цапка и Цеповяза неоднократно подозревали федеральную кубанскую судью Елену Хахалеву. Но эту глыбу сдвинуть с места или хотя бы поколебать куда сложнее. Тем не менее публикация Лайфа " Непотопляемая Хахалева " вызвала резонанс и послужила поводом для пресс-конференции "Грузинские связи "золотой судьи" Елены Хахалевой". А в течение месяца после выхода статьи одиозную служительницу Фемиды освободили от ведения судебных процессов. Теперь Хахалева занимается научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Фактически на новой должности она будет воспитывать новое поколение кубанских судей.