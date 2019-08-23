Улыбчивый насильник — отпрыск судьи и адвоката — взялся за старое

Никто не мог подумать, что улыбающийся на всех фото парень — тот самый горно-алтайский маньяк, что целый год держал в страхе весь город. Молодого приветливого следователя по особо важным делам, сына судьи и влиятельного адвоката, впереди ждала блестящая карьера, но Александр Сатлаев выбрал себе другой путь. Четыре года назад Сатлаева поймали и осудили. Но насильника освободили за хорошее поведение досрочно. По подозрению в новом изнасиловании он попал в федеральный и международный розыск. Улыбающегося насильника уже неделю как ищут, но не могут найти. А пока он на свободе, женщины Алтайского края не могут чувствовать себя в безопасности.

Ты отказала мне два раза. Не хочу, сказала...

Молодой следователь в 2012 году блестяще окончил Алтайскую академию экономики и права. Сатлаев имел ярко выраженные артистические задатки и даже получил второе место на академическом конкурсе "Мистер академия" за творческую пародию на Лолиту Милявскую. На сайте вуза этот номер назвали "самым запоминающимся".

"Мистер академия — 2011" проработал всего год на должности следователя в провинциальном Горно-Алтайске, но за этот год он отличился! Помимо других дел молодой двадцатитрёхлетний следователь по особо важным делам занимался расследованием и дела "горно-алтайского маньяка" — серийного насильника, державшего в страхе весь город уже целый год.

Горно-алтайский маньяк в поисках себя

С декабря 2012 года по октябрь 2013-го этот маньяк совершил в Горно-Алтайске четыре изнасилования и семь покушений на изнасилование. Преступник преследовал одиноких женщин в безлюдных местах поздно вечером либо ночью. Принуждая к сексу, горно-алтайский маньяк обычно не угрожал, а ласково "убалтывал" свою жертву не сопротивляться тихим, спокойным и даже добродушным голосом. Действия насильника были весьма дерзкие, но, когда ему давали отпор или появлялись возможные свидетели преступления, преступник быстро скрывался.

Насильника помогла раскрыть видеозапись с места преступления. На записи было видно, как из кафе, где была изнасилована уборщица, выбежал парень. Ещё одна запись показала, как насильник садится в свою машину. Эту машину удалось опознать.

Шок для местных жителей был очень велик — горно-алтайским маньяком оказался молодой улыбчивый следователь по особо важным делам, сам Александр Сатлаев, который вёл дела некоторых из потерпевших! Насильник был уволен в день своего задержания, 25 октября 2014 года. Нельзя сказать, что коллеги-следователи были слишком шокированы обнаруженным фактом. Незадолго до поимки преступника один следователь разговаривал в кабинете с жертвой очередного нападения маньяка и попросил её описать внешность насильника. Но та не стала ничего описывать, просто безмолвно указала на находившегося в кабинете Сатлаева, что и было отображено в протоколе.

Для расследования этого вопиющего случая прибыла специальная комиссия СКР из Москвы, которая отстранила от работы руководителя алтайского следственного управления СКР, его первого зама и начальников нескольких отделов. В отставку пришлось уйти и отцу насильника — председателю Чемальского райсуда Андрею Сатлаеву. Такие меры были оправданы, поскольку дело о маньяке-следователе вызвало огромный общественный резонанс. Ведь преступник не только насиловал, но и занимался расследованием этих насилий, причём одну из потерпевших Сатлаев даже уговорил забрать заявление.

Улыбающийся насильник не выказывал ни малейших признаков чистосердечного признания и боролся за свою свободу, скрывая лицо от объективов журналистов. Сатлаев обладал внушительными юридическими знаниями, не говоря уже о его родителях, поэтому мог эффективно бороться за свои права. Он признал вину лишь в одном изнасиловании, а в ходе прений адвокат даже просил оправдать его. Прокуратура же настаивала на семи годах лишения свободы. В итоге суд решил, что исправить бывшего следователя помогут и шесть лет тюрьмы. Отбывал улыбчивый насильник наказание в колонии Нижнего Тагила и через четыре года подал ходатайство на условно-досрочное освобождение, которое удовлетворили в марте этого года.

Возвращение блудного сына адвоката и судьи

Чем занимался бывший следователь на свободе, выяснить не удалось. Но, как оказалось, та самая правоохранительная система, которой он когда-то служил и которой отдали все свои силы его отец и мать, молодого человека так и не исправила.

Дело было уже в Барнауле. 4 августа молодая девушка возвращалась под утро домой усталая и слегка выпившая. Зайдя в подъезд, она столкнулась с мужчиной, который применил силу и совершил с жертвой насильственный половой акт. Преступник быстро скрылся с места преступления. Почерк насильника сразу напомнил прибывшим на место преступления следователям бывшего коллегу.

По Барнаулу сразу же поползли зловещие слухи о появившемся в городе серийном насильнике. И оказалось, что эти слухи были вовсе не беспочвенными.

Через какое-то время по Алтаю распространилась ориентировка на Сатлаева, подозреваемого в совершении нового изнасилования. Лайф обратился в пресс-службу алтайского следственного управления СКР, где подтвердили, что да, есть объективные обстоятельства полагать, что это точно он. Сатлаев с 19 августа находится в федеральном и международном розыске. Ему заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЛАЙФ: Она была совершеннолетняя?

Пресс-служба: Да, совершеннолетняя. На свою жертву Сатлаев напал под утро. Мы ищем его, оперативные службы — все ищут. Как найдём, так и привлечём к уголовной ответственности.

ЛАЙФ: Подозрения основаны на показаниях потерпевшей?

Пресс-служба: Подозрения основаны на изъятых следах с места преступления. Насильник совершил преступление на территории города Барнаула 4 августа, а где он до этого жил, мне неизвестно.

ЛАЙФ: Будут ли приняты дисциплинарные меры, чтобы предотвратить в будущем появление таких вопиющих случаев?

Пресс-служба: Всё руководство алтайского следственного управления СКР в своё время понесло достаточно жёсткое наказание. Уволены все были — от руководителя, первого зама и до руководителей отделов. Но сейчас, после того как Сатлаев был уволен из следственных органов, он уже обыкновенный гражданин и уголовник. И совершил преступление даже не как бывший следователь, а как обыкновенный рецидивист.

Правовая коллизия в том, что если насильник не угрожал своей жертве убийством, не причинял тяжкого вреда здоровью и не заразил венерическим заболеванием, улыбчивый маньяк может быть осуждён на тот же самый срок — до шести лет, как и за первое изнасилование. И даже снова сможет выйти по УДО! Сейчас Сатлаеву всего 27 лет.