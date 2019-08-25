Гуманоид с уральского кладбища. Загадка кыштымского карлика Алёшеньки

Кыштымский гуманоид стал культовой фигурой массовой культуры. Про него продолжают снимать фильмы, писать книги, ему ставят памятники.

В августе 1996 года в посёлке Каолиновом неподалёку от Кыштыма Челябинской области местный милиционер обнаружил странную мумию. Эта находка стала настоящей сенсацией международного масштаба и одной из главных загадок конца ХХ века. Кыштымский карлик, он же гуманоид Алёшенька, стал по-настоящему культовой фигурой не только в среде уфологов и любителей паранормального, но и в массовой культуре. Версий, объясняющих происхождение кыштымского карлика, за 23 года с момента его обнаружения возникло очень много — от научных до откровенно сверхъестественных.

"Обретение" Алёшеньки

В конце мая 1996 года загадочное существо было обнаружено жительницей Каолинового Тамарой Просвириной. Женщина страдала психическим заболеванием, часто слышала голоса в голове, наведывалась на местные кладбища, откуда несла домой различные вещи.

В одну из ночей женщина принесла домой странное существо. По словам знакомых, она услышала не то телепатический призыв, не то очередные голоса в голове, которые велели ей отправиться в лес за местной школой. Там, неподалёку от колодца, она и нашла нечто. Впрочем, сама Просвирина в беседе со следователем утверждала, что нашла его на кладбище, куда регулярно наведывалась. Женщина решила назвать существо Алёшенькой.

Выглядел Алёшенька весьма странно. Он напоминал человеческого младенца, но с очень необычной вытянутой головой. Свидетели, видевшие его, описывали голову как похожую на советскую шапку-будёновку. Кроме того, у него либо отсутствовала либо была недоразвита нижняя челюсть. При этом свидетели утверждали, что на верхней челюсти у него уже было два передних зуба.

По меньшей мере двое человек подтверждали, что видели это существо у неё дома. По их словам, оно, несомненно, подавало признаки жизни и даже ело то, что предлагала ему новообретённая мать, — конфеты и сгущённое молоко.

В июне Просвирину госпитализировали в психиатрическую клинику в соседнем посёлке. Узнавшая об этом сноха (тоже Тамара Просвирина) предложила своему знакомому Нуртдинову, который иногда останавливался в одной из комнат у пенсионерки (сам Нуртдинов жил в посёлке Бежеляк) проверить её жилище.

Они обнаружили в доме труп Алёшеньки, который уже начал подвергаться разложению. Нуртдинов забрал его с собой и позднее самостоятельно мумифицировал, засушив на солнце. Он решил, что это труп инопланетянина и его можно будет в дальнейшем выгодно продать каким-нибудь уфологам или коллекционерам.

Расследование и съёмка

В августе того же года следователь Кыштымского ОВД Мокичев расследовал кражу медного кабеля в посёлке Новогорном. Подозреваемым по делу проходил как раз Нуртдинов. Пока они добирались до места кражи для проведения следственного эксперимента, Нуртдинов поинтересовался у милиционера, верит ли он в инопланетян? Услышав скептический ответ, он пообещал удивить мужчину. На обратном пути они заехали домой к Нуртдинову, он показал милиционеру мумию.

Потрясённый Мокичев по возвращении в отделение сообщил об увиденном. Однако у милиции тогда дел было невпроворот, коллеги и начальство весьма скептически отнеслись к идее провести расследование. Заинтересовался историей только его коллега Бендлин, который начал своё неформальное расследование.

Бендлин вызвал в ОВД всех родственников Просвириной, которые могли видеть гуманоида. Все они были допрошены перед камерой, заодно сняли со всех ракурсов и мумию неизвестного существа. В настоящее время эта видеосъёмка является единственным неоспоримым доказательством существования кыштымского карлика.

Исчезновение

Многое могла прояснить экспертиза, проведённая специалистами. Однако милицейское начальство, видимо, опасаясь стать объектом для шуток, отказалось давать добро на проведение экспертизы по запросу МВД. А заказывать такие исследования в частном порядке было весьма накладно, подобные экспертизы в то время стоили недешево.

В итоге Бендлин хранил мумию в холодильнике у себя дома. Позднее он связался с некоей уфологической организацией, которую возглавляла Галина Семенкова, позиционирующая себя как "академик Международной академии фронтальных проблем". Там пообещали милиционеру за свой счёт провести профессиональную экспертизу, если он передаст им мумию. Однако после передачи кыштымский карлик бесследно исчез.

Тем временем Алёшенька понемногу становился мировой сенсацией. Сначала о нём написали местные газеты. Затем заинтересовались федеральные издания с большими тиражами. А потом история перекочевала в заграничные СМИ. В Кыштым потянулись журналисты, за ними уфологи. Приезжали японские телевизионщики, снявшие про него фильм, затем российские. Но к тому моменту Тамара Просвирина, нашедшая это странное существо, погибла под колёсами автомобиля.

В 2003 году в заброшенном чилийском посёлке был обнаружен близнец Алёшеньки, которого нарекли гуманоидом Атакамы (так называлась пустыня, где его нашли). Его мумия была практически идентичной кыштымской.

Обнаружение близнеца кыштымского карлика вызвало новый виток интереса к теме, который не ослабевает и по сей день. Из всех выдвинутых версий особой популярностью пользуются три.

Инопланетянин

Эта версия была особенно востребована в 90-е годы, на волне всеобщего интереса к уфологии и инопланетянам. Со временем она стала чуть менее популярной, но всё ещё актуальна для поклонников уфологии.

Главным аргументом сторонников этой версии является необычная голова существа, которая очень напоминает вытянутые головы гуманоидов, какими их представляет массовая культура. Многие также обращали внимание на местность, в которой был найден гуманоид. В 1957 году произошла Кыштымская авария — первая серьёзная радиационная катастрофа в СССР. Заражению подверглись немалые территории (Восточно-Уральский радиоактивный след), причём рассекречена эта информация была только в конце 80-х — начале 90-х годов.

Криптид

Менее популярна версия, согласно которой кыштымский карлик был криптидом, то есть существом, доселе неизвестным науке. Некоторые отождествляли Алёшеньку с популярным в Латинской Америке персонажем городских легенд чупакаброй, который по описанию немного напоминает кыштымскую находку.

Некоторые свидетели описывали чупакабру как существо небольшого роста (менее метра) с немного отличающейся от человеческой головой и двумя острыми клыками на верхней челюсти.

Недоношенный плод

Наиболее разумная версия, которая опирается на очевидные аргументы, а не на фантастические допущения. Алёшенька — недоношенный человеческий плод с многочисленными врождёнными уродствами. Как правило, в таких случаях беременность заканчивается преждевременно — выкидышем на четвёртом или пятом месяце. Ребёнок либо рождается уже мёртвым, либо погибает через несколько минут, поскольку серьёзные мутации делают его нежизнеспособным даже при наличии квалифицированной медицинской помощи.

Рассматривают версии, что мать Алёшеньки по каким-то причинам не становилась на учёт по беременности. Возможно, это была школьница, которая желала скрыть незапланированную беременность. Либо это была женщина, ведущая асоциальный образ жизни. После выкидыша мать избавилась от тельца, оставив его на кладбище. Там его и обнаружила психически больная Просвирина, которая в силу болезни могла посчитать его живым и забрать домой.

Скорее всего, события развивались по одному из двух вариантов. Либо более адекватные родственники при первом же визите заметили, что Просвирина принесла трупик, и забрали его, но хоронить не стали, а решили сделать мумию, чтобы продать потом коллекционерам как инопланетянина. Возможно, они и сами верили, что это мёртвый пришелец.

Либо они впервые увидели Алёшеньку уже после смерти, когда приехали проверить пустое жилище Просвириной, отправленной в психбольницу. И опять же, приняв его за инопланетянина, решили сохранить тело.

Вполне можно допустить, что ради большей сенсационности они приврали следователю про то, что видели, как Просвирина кормила его и что он подавал признаки жизни. Тем более что проверить их показания было невозможно, да и привлечь за дачу ложных показаний в любом случае было нельзя.

Есть и ещё несколько аргументов в пользу человеческого происхождения Алёшеньки. Его близнец, гуманоид из Атакамы, был подвергнут профессиональной экспертизе. Специалисты пришли к выводу, что это недоношенный плод человека, имевший ряд врождённых аномалий. Он либо погиб ещё в утробе матери, либо скончался сразу же после преждевременных родов.

Аналогичной точки зрения придерживалась и Семенкова, которой милиционер отдал мумию. Она долгие годы отказывалась сообщать о судьбе Алёшеньки и лишь некоторое время назад признала, что Бендлин передал ей останки, которые она отдала на экспертизу знакомому судмедэксперту. Тот пришёл к выводу, что Алёшенька — недоношенный человеческий плод. С этого момента она и её приближённые утратили какой-либо интерес к находке. Мумия была утилизирована вместе с остальными медицинскими биоматериалами.