Суд приговорил зверя, изнасиловавшего и убившего пятилетнюю падчерицу

Ольга Тришкина рожала уже четвёртого ребёнка в одном из роддомов Адлера. Когда женщина пеленала грудничка, узнала страшную весть — пропала её пятилетняя дочь от первого брака. Взволнованная женщина прибежала домой, но она и представить не могла, какой удар её ждёт. Молодой сожитель Ольги и отец двух её детей заявил о пропаже пятилетней падчерицы Веры (имя изменено. — Прим. Лайфа) и поначалу разыгрывал убитого горем отчима, активно включившись в поиски пропавшей девочки, но потом сбежал и был арестован вблизи границы с Абхазией. Сегодня его осудили на двадцать два года. Лайф рассказывает подробности шокирующей истории.

О суде над педофилом-убийцей сообщили сегодня в кубанском Следственном управлении СКР. Люди снова стали вспоминать страшную историю, случившуюся год назад в посёлке Бестужевское, расположенном чуть выше приморского Адлера. Историю, которая шокировала даже видавших виды кубанских сыщиков.

Грязь, нищета, антисанитария...

Тришкина вместе с сожителем — молодым нелегалом из Азербайджана — переехали в Краснодарский край из Ростовской области. По сообщению соседей, жили они бедно, хоть и не скандалили. Нищета их дошла до такой степени, что пара не могла оплатить даже коммунальные услуги. В доме царили бардак и антисанитария. К весне 2018-го вроде бы как разгреблись с коммуналкой, но расходов должно было стать ещё больше — Ольга снова лежала в роддоме.

Грязная посуда, разбросанная по дому одежда и прочие приметы нищеты почему-то не вызывали вопросов социальных служб, и Тришкина с Шахмирзаевым ждали четвёртого ребёнка. У них уже был один общий полуторагодовалый сын. Страшная и жестокая ирония судьбы — когда изнасилованная и смертельно избитая Шахмирзаевым падчерица умирала в своей комнате, убийца стал отцом её новорождённого брата. Услышав о пропаже дочери, Ольга Тришкина сразу же прибежала из роддома домой в большом эмоциональном волнении. Но потом, когда открылась вся ужасная правда, ей уже понадобились услуги профессиональных психологов, так как тронутая горем мать была на грани помешательства...

Соседи говорят, что именно общее неблагополучие и толкнуло Шахмирзаева на такое зверство. Впрочем, несмотря на импульсивный звериный и нелогичный поступок, насильник показал себя вполне рассудительным преступником, пытающимся, подобно хитрому зверю, замести следы и отвести от себя все подозрения.

Две "версии" зверя

О пропаже Веры Шахмирзаев сообщил сам. Мол, девочка пропала, нужно её найти.

— Я решил сходить в банкомат, Вера решила остаться дома — играла во дворе. Я пошёл с сыном, ему полтора года. Когда мы вернулись домой, Веры нигде не было, — рассказывал он волонтёрам сначала и даже написал заявление в полицию.

Пропажа девочки вызвала нешуточный отклик среди местных. К поискам подключились спасатели, Росгвардия, кинологи, казаки и более тысячи волонтёров. Пропавшую искали больше суток под проливным дождём. Собаки взяли след и привели спасателей к реке. К делу привлекли водолазов. Сотрудники поискового отряда "Лиза алерт" даже использовали в поисках современную технику (квадрокоптеры с тепловизорами), однако найти Веру не удавалось.

Увидев, сколько шума наделала пропажа падчерицы, Шахмирзаев запаниковал, выдержка ему изменила, убийца подался в бега, отключив телефон, чем и обличил себя. Его сразу же объявили в розыск.

Когда Шахмирзаева задержали в одном из приграничных хостелов, он вёл себя буйно и пытался оказать сопротивление. После поимки убийца продолжал выкручиваться, озвучив уже новую версию произошедшего.

Дескать, в тот вечер он уложил детей спать и решил посмотреть фильм со своего телефона (ни телевизора, ни ноутбука в этой семье не было). Помешала досугу пятилетняя Вера, которая якобы попросила отчима показать ему с телефона мультики. Когда Шахмирзаев отказал девочке, она начала капризничать и плакать. Тогда он попытался её угомонить, поставив в угол. Наказание не подействовало, и только тогда Мурад якобы ударил её в живот. Девочка ничего не сказала, вернулась в кровать, а наутро отчим нашёл её окоченелой. Тело падчерицы посинело, животик вздулся, а ножки окоченели. Якобы с перепугу Мурад и решил скрыть следы преступления.

Положив тело девочки в большую спортивную сумку, он сначала собирался бросить его под рельсы, инсценируя несчастный случай, но потом пришёл к реке Большая Херога и на берегу закопал Веронику, завалив её камнями всего в полукилометре от дома. Эта версия попала в прошлый материал Лайфа.

Изнасиловал и убил

Однако реальность оказалась куда хуже и злее придуманных на ходу версий Шахмирзаева. Подоспела судебная экспертиза, во время которой сыщики выяснили, что перед смертью девочка была изнасилована. Когда Шахмирзаева по-настоящему прижали, он признался, что воспользовался беззащитным состоянием падчерицы и изнасиловал её, а потом избил до смерти.

Суд над насильником-педофилом проходил чуть ли не тайно — власти опасались самосуда. Сегодня судья назначил Шахмирзаеву двадцать два года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.