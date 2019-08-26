Хайп на кресте. Покрас Лампас и другие. Кому выгоден екатеринбургский скандал

Говорим "современное искусство" — подразумеваем "скандал"! В Екатеринбурге развернулась нешуточная околорелигиозная схватка за "Супрематический крест" — арт-объект знаменитого среди молодёжи художника Покраса Лампаса. На сцене уже появились и вовсю куражатся противоречивые персонажи, вещающие от имени православной церкви, но имеющие малое к ней отношение. Сам художник выглядит жертвой, по крайней мере, для собственной целевой аудитории. Кому всё это выгодно и куда приведёт, разбирался Лайф.

Супрематические страсти... на Уралмаше

Общество Екатеринбурга снова расколото по светско-религиозной черте. Не улеглось ещё эхо битвы за и против строительства храма в сквере на набережной, как грянул новый скандалище. На этот раз страсти кипят вокруг "Супрематического креста". Этот гигантский арт-объект появился на одной из екатеринбургских площадей в июне в рамках согласованного фестиваля "Стенограффия", благополучно прожил три недели, а потом канул в лету —коммунальщики закатали его в асфальт в ходе ремонтных работ. Реакция губернатора Евгения Куйвашева и мэра Александра Высокинского была одинаковой: работников ЖКХ надо наказать, а арт-объект, которым местные власти очень гордились, обязательно восстановить.

26 августа в Екатеринбург должен был прибыть автор "Супрематического креста" художник-каллиграф Покрас Лампас, чтобы начать реставрацию своего шедевра. Но не прибыл, отменив визит в последний момент. Причина — протесты православных активистов. Об этом сообщила координатор "Стенограффии" Анна Клец. Сейчас она и её коллеги пытаются найти общий диалог с протестующими. Судя по видео ниже, пока диалога не выходит. Суровый мужчина в кепке и солнцезащитных очках даже грозится замазать площадь "их кровищей". Такой ответный ход вроде бы вполне в стиле современного искусства, правда, тянет на уголовную статью.

Православные активисты Екатеринбурга становятся мемами один за другим. Один из них — бородач Анатолий Удодов.

— Будоражишь умы этого района, черноту какую-то развёл. Как я сюда своих детей приведу? — выговаривал он организаторам фестиваля. — Напиши по-русски, что ты хочешь выразить, что ты тут за иероглифы нарисовал. Здесь Уралмаш, а не бред твой в голове.

Удодов индивидуальный предприниматель, поставляет спортинвентарь в школы, с которыми заключил контрактов на 1,2 млн рублей за последние 2,5 года. Всё бы ничего, но счета Анатолия недавно были заморожены по решению налоговиков. В 2016 году Удодов не заплатил штраф ГИБДД, приставы пытались найти его, но не нашли. В 2017-м он не оплатил налог и пени, приставы попытались хотя бы описать его имущество, но не нашли такового у должника. Но теперь наверняка и приставы, и налоговая легко найдут должника, ведь от СМИ он не прячется, громко и внятно высказывая свою позицию. Если судить по соцсетям Удодова, он глубоко верующий... сталинист.

Борется с Покрасом и Оксана Иванова, директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX в. Она написала заявление в прокуратуру и потребовала возбудить дело по статье "Оскорбление чувств верующих".

— Мне не нравится, что по кресту топчутся, — объяснилась Иванова. — А это крест, и он расположен рядом с православным храмом. Это не вызывает сомнений. Люди вынуждены по нему ходить. В этом смысле попирается символика, дорогая для верующих. Это правонарушение.

Масло в огонь подлил одиозный священник Всеволод Чаплин, освобождённый не так давно ото всех административных должностей в РПЦ.

— Некоторые [граждане] продолжают считать деятельность Покраса издевательством над нашей верой и целостным эстетическим чувством народа и собираются выходить на одиночные пикеты 25, 26 и 27 августа. Все нам предлагают "избегать конфликта", но здесь как раз нужен конфликт, нужно воинствование, святое и праведное, — рвал и метал Чаплин.

Ещё один одиозный противник Лампаса — православный активист Сергей Алиев — тоже подключается к громкой и спорной полемике.

— Я хотел встретить "художника" в Екатеринбурге и отговорить молодое "дарование" от идеи реализации мерзкого кощунства. Искренне хочется посоветовать ему не искушать Бога и оставить эту гнусную затею, ибо вразумление Божие и человеческое может быть очень серьёзным.

Любопытно, что светские Алиев, Удодов, Иванова, не названный пока мужчина в кепке и даже "штатный батюшка" Чаплин вряд ли могут говорить от имени всех верующих. Но именно так говорят и так преподносят их фактически частное мнение СМИ, блогеры и социальные сети.

Например, председатель отдела Екатеринбургской епархии настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло Лампаса поддержал и не увидел в его работе ничего крамольного. Но в общем шуме "активистов", призывающих к крови, адекватное официальное мнение просто тонет.

Свободный художник, чиновники и шейхи...

Покрасу Лампасу 28. Родился в Королёве в семье строителя-девелопера. Сегодня работы этого паренька продаются в лучших галереях современного искусства в Дубае, Гонконге, Женеве, Нью-Йорке, Майами и Париже. Стоимость его работ достигает $10–15 тыс. Иногда больше, иногда меньше.

В 2015-м он создал самую большую каллиграфию в мире на крыше столичного завода "Красный Октябрь". В 2017-м — масштабную роспись на крыше Дворца итальянской цивилизации в Риме. В 2018-м — 54-метровую инсталляцию, посвящённую выставке Василия Верещагина в Москве.

То есть перед нами популярный рыночный художник с мировым именем, который умеет пиариться и прокачивать свой личный бренд в соцсетях. Гонорары олигархов и шейхов он не скрывает. Но когда речь заходит о работах по явному заказу московских или региональных чиновников, то ценники уже не звучат. Например, "Супрематический крест", по словам кураторов фестиваля, Покрас нарисовал абсолютно бесплатно, просто из-за хорошего отношения к городу. В пресс-релизах и интервью не упоминают, кто оплачивал сотни литров недешёвой краски, подготовку площадки и, например, билеты и проживание художника. Если пробить Покраса Лампаса по СПАРК-"Интерфаксу", никаких подрядов или заключённых госконтрактов мы не находим.

И тут уже либо Покрас Лампас и вправду альтруист от современного искусства, либо получает за свои работы чёрным налом. И это уже вопрос веры, какую из версий принять. Веры в современное искусство, конечно...

А во второй версии больше смысла, чем кажется. Покрас Лампас дорожит своей репутацией свободолюбивого и независимого художника. За это его обожают тысячи школьников и студентов. Чиновники, может, бы и хотели платить за современное искусство официально, ведь бюджеты на подобное выделяются немаленькие, но любой зарегистрированный контракт с властью аудитория Покраса Лампаса воспримет как "зашквар" (термин, перекочевавший в молодёжный сленг из блатного. — Прим. Лайфа). И тогда художник потеряет самое дорогое, что у него есть, — "подписоту" в соцсетях. Факты, намекающие на тесное сотрудничество модного каллиграфа с властями, вроде бы налицо, но целевая аудитория их не замечает. Ведь вера в свободное современное искусство сродни любой другой веры...

Настоящее имя художника — Арсений Пыженков. Летом 2018-го он подал заявление в загс, официально переименовался в Покраса Лампаса и похвалился этим в соцсетях.

— Как обосновал в паспортном столе отсутствие отчества? — спросили его подписчики.

— Помогли в Департаменте культуры Москвы обосновать :) — ответил Лампас.

В сентябре того же года состоялись выборы мэра столицы. Буквально за пару дней до этого с большой помпой в Москве стартовала выставка "Покрас Лампас. /Жизнь/ одного художника. Вход свободный".

— Почему именно в этот момент? Почему именно Покрас Лампас? Эти вопросы я попытался задать на камеру одному из организаторов мероприятия — Владимиру Филиппову, замглавы Департамента культуры Москвы, — рассказал Лайфу блогер Иван Столетов. — Суть проблемы, которую я хотел обозначить: когда же начнут давать деньги всем талантливым художникам, а не только тем, кто имеет море подписчиков и через свою медийность покажет молодёжи, как много делается для искусства нашими властями. Я не против сотрудничества с властями, но всё, что делается на госденьги, должно быть прозрачно и понятно. Поддержка должна доставаться всем в равной степени. Я же знаю десятки молодых талантов, которых никогда не пригласят на подобные фестивали.

То, что одним современным художникам власти дают и позволяют всё, а другим особо ничего, это одна сторона вопроса. Другая — насколько легитимна коммерческая деятельность мировой звезды современного искусства. Покрас Лампас осторожно обходит вопросы о гонорарах от московских или региональных властей, но даже если мы поверим в его удивительный альтруизм, то 5–10 тысяч долларов за каждый лимузин арабского шейха (которые выстроились к художнику в очередь) тоже не фигурируют в официальных контрактах. И, соответственно, в налоговых декларациях.

Крестом по выборам...

Скандал в Екатеринбурге только начал набирать обороты. Его исход сейчас не возьмутся прогнозировать даже местные мэр с губернатором. Но если конфликт не будет погашен быстро, то его ход обязательно скажется на предстоящих сентябрьских выборах в Екатеринбурге, а религиозная тема легко сможет стать ключевым элементом предвыборной борьбы.Тем более что недавнюю скандальную и шумную историю со строительством храма в екатеринбургском парке тоже забыть непросто...

А Покрас Лампас — Пыженков от скандала в Екатеринбурге только выигрывает. Его собственные адепты увидят, что свободного художника затравили "православные", и на аккаунты Арсения подпишется ещё больше подростков и школьников. Так устроен этот мир... современного искусства.