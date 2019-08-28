Наркодилеры "Телеграма" на крючке. Почему анонимность мессенджера их не спасёт

"Телеграм" считается анонимным мессенджером. Это одна из причин популярности мессенджера и главная лазейка для тех, кто работает вне закона, — для наркоторговцев. Но, как выяснил Лайф, систему можно взломать и вычислить преступников, которые заманивают подростков "хорошими деньгами" и "полной анонимностью".

Если в поиске "Телеграма" ввести слово "курьер", первым выпадает канал на 80 тысяч человек, затем — канал на 42 тысячи, а потом — на 60 тысяч подписчиков. В них несколько тысяч постов с предложениями по работе: "Реальный заработок, всё серьёзно, зарплата от 60 тыс. рублей". В некоторых объявлениях обещают от 100 тысяч. Сотрудник должен быть старше 17 лет. Закладчиков называют "кладменами", распространителей с транспортом — "курьерами", а тех, кто работает с покупателями, — "операторами". Есть ещё одна категория — "Трудоустройство", которое происходит за пять минут.

Как рассказали Лайфу хакеры, вычислить контакты всех подписчиков "курьерских" каналов в "Телеграме" намного сложнее, чем в других мессенджерах и соцсетях, но сделать это всё-таки можно.

— Есть опции конфиденциальности, и далеко не каждого можно соотнести с номером телефона, с которого он выходит в Сеть. Но номерные базы и без "Телеграма" текут в Сеть неплохо. Сложность в том, что человек сам выбирает, что о нём могут видеть другие и как его могут искать. Но с помощью активных программных систем, недоступных простым пользователям, можно вычислить человека и его контактные данные, — отметил источник Лайфа из компании по кибербезопасности.

Так, к примеру, спецслужбы Гонконга смогли составить список всех протестующих активистов. На сбор данных уходит всего несколько минут. Специальный бот заходит в чат, в котором состоят подозреваемые в противоправных действиях, добавляет их в адресную книгу под любыми именами, затем открывает подробную информацию о человеке, выбирает действие "Изменить", а затем удаляет контакт. Чат с пользователем сохраняется автоматически, а вместо ранее созданного имени появляется телефон или настоящее имя человека. Да, некоторые пользователи "Телеграма" могут скрывать настоящую информацию о себе, но большинство по собственной глупости всё-таки указывает имена, телефон, ссылки на соцсети.

По данным источника Лайфа, российские спецслужбы могут отслеживать переписки и звонки человека, которого подозревают в хранении и распространении наркотиков. Но делать они это могут только после судебного решения.

— Допустим, у сотрудника спецслужб появились подозрения по какому-то конкретному лицу или группировке. Он обращается в суд с просьбой разрешить отслеживание личной переписки и прослушивание звонков. Как правило, решение выносится через день-два и киберполиция начинает свою работу. Если что-то находит, то оправдаться потом невозможно, — сообщил Лайфу источник.

В наркоторговле "Телеграма" есть целая иерархия: сотрудники низшего звена и "уважаемые" люди. Зарплаты разные, обязанности — тоже. Лайф выяснил, кого раскроют спецслужбы, если возьмутся за каналы "курьеров" и "кладменов" в "Телеграме", и какое наказание ждёт "хранителей" и "распространителей".

Объявления со сроком

В объявлениях каналов о работе закладчиком или курьером, как правило, указывается контакт, к которому можно обращаться по трудоустройству. Этот человек присылает шаблон текста с информацией по зарплате, требованиям, условиям работы. Если всё устраивает — желающего переводят в сам "магазин", который распространяет отраву.

Лайфу удалось пообщаться с одним из тех, кто размещает объявления и общается с соискателями. Екатерина (имя заменено. — Прим. Лайфа) два года делает посты в телеграм-каналах "кладменов". В день ей пишет около десяти человек в мессенджере, которые готовы работать закладчиками и курьерами. Часто пишут наркоманы, рассчитывая приобрести у неё дозу.

— Я ничем не торгую. Если пишут те, кто употребляет, сразу перевожу их на магазин. Работу предлагаем жителям России, Казахстана и Белоруссии. Всем, кто хочет стать кладменом, я говорю, что риск очень высокий. Могут посадить. Никого не уговариваю работать, — объяснила Екатерина.

За каждого устроившегося девушка получает 15 долларов. В месяц получает до $5000. Оплата производится в биткоинах.

Если спецслужбы вычислят Екатерину, ей грозит от пяти до 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, так как она была соучастником организованной преступной группировки и работала в сговоре.

Спрятать "клад"

В закладчики набирают тех, кто старше 17 лет, так указано в объявлениях. Но, как сообщил Лайфу заключённый одной из колонии строгого режима, жажда "лёгких" денег активно приводит подростков в этот бизнес. Чтобы устроиться, нужно прислать фото и заполнить анкету по образцу, где указывается возраст, который подростки подделывают. Есть ещё один вариант трудоустройства — заполнить анкету, сфотографировать купюру в 5000 рублей и листок с кодом того человека, который соискателя вербовал.

Затем кладмен получает в "Телеграме" информацию по адресу, где лежат наркотики, забирает товар и сам решает, где его разместить: ищет укромные места, кусты, почтовые ящики, урны. Прячет и сообщает новый адрес своему куратору. Прикрепляет фотографию места и геолокацию.

За одну закладку человек получает 300–350 рублей. Количество адресов он определяет самостоятельно. Время работы не имеет значения. Зарплата в криптовалюте выплачивается еженедельно.

В случае поимки кладмену грозит от пяти до 12 лет за распространение наркотических средств в составе ОПГ.

Курьерская доставка

Кладмены с автомобилями могут работать не с мелкими пакетиками наркотиков, а брать крупные партии от 5 кг и перевозить их в другой населённый пункт. За один рейс — $1000 в биткоинах. В неделю 1–2 рейса на расстояние от 500 до 1500 километров. Но сначала стажировка на три рейса в 200–300 километрах от того города, где сам курьер живёт, за $200.

За хранение и распространение наркотиков в особо крупных размерах предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет в колонии строгого режима.

Оператор на линии

Тот, кто принимает адреса от курьеров и сообщает их покупателям, называется "оператором". У них нет имён, есть кодовые обозначения, чаще всего номерные — 805, 910 и так далее. Чтобы занять эту должность, нужно подняться по карьерной лестнице: от закладчика малых весов до проверенного и ответственного курьера. Зарплата — более 150 тысяч рублей.

— Оператором быть престижно, но это круглосуточная работа. Приспичит какому-то наркоману ночью "дури" достать, придётся ему отвечать, скидывать адреса, — говорит источник Лайфа.

Эта должность считается не только самой желанной, но и самой опасной. У оператора есть все данные по адресам, контакты других операторов, закладчиков, курьеров, тех, кто делает объявления, и самого магазина, откуда появляется товар. Посадить оператора могут на срок от 10 до 20 лет.

— Тюрьмы переполнены именно теми, кто нарушил 228-ю статью УК РФ — "Хранение, распространение, изготовление, перевозка наркотических средств". Большинство — молодые ребята от 18 до 35 лет. У всех сроки больше семи лет. И мало кто из них действительно нуждался в деньгах. Чаще всего с наркотиками связываются по приколу, по глупости, за компанию. А потом жизнь сломана. И никакая "анонимность" мессенджеров не спасает, — отметил источник Лайфа.