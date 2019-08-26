Сто лет Росгосцирку. Поздравлять не спешим

Семь директоров сменилось в Росгосцирке за дюжину лет. Клоунам, акробатам и дрессировщикам было не до смеха. Советским цирком страна гордилась, а российский пришёл в упадок и погряз в скандалах и коррупции. Новым руководителям придётся ещё очень долго разбираться с фокусами прошлых менеджеров

На большой и по сути парадной пресс-конференции, посвящённой столетию государственных цирков России, Лайф задал несколько неудобных вопросов Владимиру Шемякину. Он с апреля занимает должность руководителя Росгосцирка, сменив на этом посту скандально известного Сергея Белякова — того самого, чья деятельность подробно описана в статье " Короли клоунов". Двойные закупки, фальшивый диплом и другие фокусы Росгосцирка . Естественно, первый вопрос Лайфа был о нём...

— Касательно Сергея Григорьевича Белякова. Мы провели внутреннее расследование, и я хочу вам сказать, что он теперь не работает в Росгосцирке. А все остальные претензии, если таковые есть, должны рассматривать уже соответствующие органы. У нас же к Сергею Григорьевичу вопросов больше нет! — ответил Лайфу как отрезал Владимир Шемякин.

Согласно источникам Лайфа, сразу после публикации статьи Беляков неожиданно ушёл в отпуск и перестал появляться на рабочем месте. То есть уволили его фактически вдогонку. Между тем Сергей Беляков не на Канарах загорал в своём отпуске. В июле он подал апелляцию на судебное решение признать его диплом, благодаря которому он и получил высокую должность руководителя Росгосцирка, фальшивкой. В частности, Беляков просит отменить его из-за… "нарушения правил о языке, на котором ведётся судебное производство". Мосгорсуд не принял странные доводы Белякова и оставил решение о поддельности диплома в силе. Теперь против экс-руководителя Росгосцирка могут и, по логике, должны возбудить дела куда серьёзнее...

Лайф спросил также про то, как используется дорогостоящее кинооборудование, закупленное на государственные деньги и установленное в цирках страны с не понятным до конца расчётом.

Отвечать взялся Павел Степанов, замминистра культуры страны.

— Изначально был вариант, что цирки будут постоянно функционировать как кинозалы. Но впоследствии стало понятно, что не смогут и в силу своей деятельности, и в силу наличия рядом обычных кинотеатров. Поэтому до конца года руководство Росгосцирка подготовит предложение по дальнейшему использованию этого оборудования, — сказал Степанов.

Лайф следит за деятельностью нового руководства Росгосцирка. Не забыли мы и их предшественников, и прежде всего одиозного Сергея Белякова. Теперь, когда подделка его диплома доказана, логично возбудить против него уже статью 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа", которая для госчиновника плавно должна перетекать в следующую статью — 159 "Мошенничество". Ведь по подложному диплому по специальности "экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания" Беляков многие годы занимал должность, которой не соответствовал, получая, например, высокую зарплату, на которую не имел права.