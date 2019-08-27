Полицейские в Анапе насилуют и пытают. Очередной беспредел на Кубани

В Анапе на пляже два пэпээсника изнасиловали 17-летнюю волейболистку из Липецка. Возбуждено уголовное дело. Отстранён от работы начальник горотдела МВД РФ. Возможно, теперь ускорится расследование и в отношении других его подчинённых — пятерых оперативников, которые пытали людей, выбивая из них признательные показания.

26 августа перед рассветом на пульт дежурной части по городу Анапе позвонил взволнованный тренер команды сборной России по пляжному волейболу. Одну из его подопечных только что изнасиловали полицейские на пляже "Паралия". Жертва, 17-летняя девушка из Липецка, находилась здесь на сборах в спортивном комплексе "Волейград". Она была среди самых его лучших (мастер спорта, чемпионка мира и Европы), но одновременно строптивых и хулиганистых учениц. Вот и в ту злополучную ночь спортсменка сбежала из-под надзора старших и ушла гулять на близлежащий пляж. Там всё и произошло...

Учитывая неминуемый резонанс совершённого преступления, внутреннее расследование в анапском ОМВД было проведено молниеносно. Уже вычислены подозреваемые. Сотрудники патрульно-постовой службы поселкового пункта полиции в Витязево: старший сержант Рустам Наниз (26 лет), плюс одногодки-сержанты Алий Казанчи и Леонид Паланчук (28 лет). Они совершали ночной обход пляжа и заметили несовершеннолетнюю спортсменку в состоянии алкогольного опьянения в компании какого-то парня.

Дальше история туманна. В соцсетях тиражируется слух, что девушка и её кавалер занимались сексом, за этим занятием их и застали патрульные. В Сети гуляет видео якобы подтверждающие эту версию. Но в его подлинности есть сомнения. По другой версии, парочка курила марихуану. Третья версия — они просто были пьяны и шумели. Как бы то ни было, парня полицейские отпустили с миром и он растворился в темноте, а вот за девушку взялись серьёзно. Полицейские страшили её постановкой на учёт и арестом на несколько суток. Волейболистка спасовала, так как боялась неприятностей на сборах и отчисления из команды. Полицейские намекнули, что отпустят её... если та окажет им интимные услуги.

По версии правоохранительных органов, в связь с девушкой вступили Леонид Паланчук и Рустам Наниз. Али Казанчи отказался, всё это время простояв в стороне.

Тем временем на спортбазе проснулся тренер и обнаружил, что его лучшей ученицы нет. Он места себе не находил и дежурил у её комнаты. Наконец под утро пришла она. Он начал отчитывать её за позднее возвращение, а она всё рассказала...

Скандал уже вышел на федеральный уровень. В Анапу приехали следователи СК РФ и высокие чины от областного МВД РФ, а начальник местной полиции Андрей Рапп уже отстранён от работы. Его подчинённым, подозреваемым в изнасиловании, грозит до 15 лет тюрьмы. Ещё один страшный факт — прямо сейчас под следствием находятся и другие сотрудники анапского ОМВД, тоже подчинённые Раппа.

Четыре жителя Анапы, Артём Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны, обратились к правозащитникам после задержания в декабре 2015 года. Они рассказали, что оперативники истязали их электротоком, противогазом с перекрытым клапаном и бутылкой в анальном отверстии. Полицейские требовали признаться в ограблении. В итоге замученные мужчины написали явки с повинной. Уголовное дело против них всё ещё не закрыто, жертвы пыток просто переведены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Уголовное дело о пытках возбудили с 12-го раза лишь в ноябре 2017 года — после 11 отказных постановлений. Однако в марте 2019 года дело снова закрыли "за отсутствием события преступления". И вот наконец месяц назад Следственный комитет признал незаконным и отменил постановление своей сотрудницы в Анапе — Елены Вильян, прекратившей уголовное дело о пытках. Расследование возобновлено. Вероятно, вчерашний скандал ускорит расчистку "анаповских конюшен". Лайф будет следить за ходом расследования.