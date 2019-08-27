Латвия игнорирует возможную связь своего президента с карателями SS

УФСБ обнародовало список палачей, которые зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе детьми и женщинами, в годы Великой Отечественной войны на территории нынешней Новгородской области. Все они уроженцы или жители Латвии. Раскопки в деревне Жестяная Горка и селе Чёрном продолжаются, а из земли достали уже более 500 жертв геноцида, но Латвия равнодушна не только к этому факту, но и к возможной связи своего президента с нацистами — палачами Жестяной Горки.

Управление ФСБ по Новгородской области выявило целый список латышских карателей из 19 человек, которые в годы войны хладнокровно мучили и убивали жителей Новгородчины. Всего же в состав группы входило 33 выходца из Латвии, которые не были преданы суду и скрылись на территории США, Канады и ФРГ. Четыре страницы рукописного текста с поимённым перечислением и приметами карателей РИА "Новости" предоставило ФСБ.

#безсрокадавности ФСБ обнародовала документ с именами 19 латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожили мирное население в двух деревнях в Новгородской области. В деревне Жестяная горка и селе Черное были убиты около 4 тыс че… https://t.co/qVzkMnvLeA pic.twitter.com/WNJ6cPOJK7 — Насинг спешал (@nafingspesal) 27 августа 2019 г.

В этом списке уже известные по предыдущему расследованию Лайфа: Янис Цирулис, Сергей Корти, Карл Лацис, Артур Криевиньш, Харис Лиепиньш, Адольф Клибус, Олег Климов и другие. Датируется список карателей 1967 годом. Однако сведений о том, понесли ли они наказание, в документе нет.

Несмотря на то что именно латыши приняли активнейшее участие в истреблении местного населения Батецкого района, на Новгородском открытом процессе 1947 года, где публично судили нацистов, их просто не называли. Вероятно, дело в советской пропаганде, которая активно создавала миф о нерушимой дружбе народов СССР. Разжигание розни между русскими и латышами советскому государству было невыгодно.

А тем временем из земли извлекли уже более 500 жертв геноцида, среди которых дети и беременная женщина. Многие останки имеют признаки пыток, например, отделенные части тел.

Несмотря на то что имена выходцев из Латвийской ССР, которые скрылись от справедливого суда, известны, Латвия замалчивает этот факт, игнорируя и предположительную связь нового президента Эгилса Левитса с главным палачом тайлькоманды — Янисом Цирулисом.

Ведь по окончании войны палач Цирулис сдался американцам, успел на них поработать, а затем возвратился в ФРГ и сделал быструю политическую карьеру. Её вершиной стало председательство в антисоветской националистической организации латышских эмигрантов "Ястребы Даугавы", одно из отделений которой находилось в городе Мюнстере. Цирулис в 1973–1978 годах как раз находился в этом городе и являлся членом отделения "Ястребов". В то время как будущий президент Эгилс Левитс в 1973 году окончил 12-й класс Латвийской гимназии в Мюнстере. И этому учебному заведению покровительствовали как раз "Ястребы".

Владимир Линдерман — активист за права русскоязычных Латвии рассказал Лайфу о возможной связи между президентом и бывшим палачом Цирулисом:

— Мюнстер — город, где наш нынешний президент Левитс жил и учился, это такая условная столица латышской националистической иммиграции. Там скопилось очень много бывших нацистов и тех, кто в той или иной степени был запятнан в сотрудничестве с ними. Причём таких активных, не скрывающихся. Там наш нынешний президент и начинал свою общественную деятельность, поэтому вероятность его связи с членом карателей Жестяной Горки — Янисом Цирулисом — или кем-то из этого отряда крайне высока, все общались в одном кругу.

Кроме того, президент Левитс имел довольно спорное сотрудничество с экс-лидером "Пирсона" — идеологом латышской версии нацизма Адольфом Шильде.

Владимир Линдерман объяснил Лайфу и то, почему латышские карательные отряды и возможная связь президента с нацистами не получили общественной огласки в самой Латвии:

— Такого рода вещи просто игнорируются, поскольку властям они крайне невыгодны. Факт того, что президент, находясь в Германии, находился в сотрудничестве с теми, кто запятнан в связи с нацистами, ни одно СМИ в Латвии распространять не будет. А решительных оппозиционных нет, всё раздавлено. Остались только лояльные власти, робкие и боязливые. Поэтому пока что, темой общественной полемики данный факт не стал. Надо понимать, что у нас президент избирается парламентом, и Левитс одобрен единодушно всеми правящими партиями и даже при некоторой поддержке оппозиции. И нет такой единой политической силы, обладающей ресурсом, которая хотела бы его [президента] поставить под сомнение. Поэтому рассчитывать, что это здесь вызовет скандал, бессмысленно. Если дело по убийствам в Жестяной Горке получит развитие в России, то, конечно, это станет здесь темой обсуждения. И уже косвенно, возможно, выйдет на президента.

Не менее возмущён замалчиванием компрометирующих фактов известный российский политолог Алексей Мартынов:

— Как минимум власти Латвии должны были аргументированно опровергнуть эту информацию, если бы у них оказалось достаточное количество аргументов. А так как это, по всей видимости, соответствует действительности, то им сказать нечего. В приличных странах после такого разоблачения следует отставка и конец политической карьеры, — объясняет политолог.

— Для российского уголовного права военные преступления нацистов — это преступления без срока давности. В странах Прибалтики и, к сожалению, в Латвии в том числе практикуется героизация нацистов. Раз в год они там даже ходят маршем, надевая форму. Это называется днями толерантности, или примирения. Но ни у нас, ни у Израиля двух точек зрения на эту ситуацию быть просто не может. Никакого примирения с нацизмом быть не может! Я полагаю, что сегодняшняя Европа готова закрывать глаза на подобного рода информацию, например о президенте Латвии. А русофобия и героизация ветеранов эсэсовских дивизий на территории Прибалтики продолжится, — разочарованно подытоживает Мартынов.

Вполне возможно, что кто-то из списка палачей до сих пор жив и спокойно доживает свой век в западных странах или даже в Латвии. А их семьи, дети, внуки и правнуки даже не догадываются о том, какие зверства совершил любимый дедушка на территории Новгородской области во время оккупации.

Лайф следит за развитием ситуации, которая из тихих раскопок новгородских военных захоронений вылилась в громкий международный политический скандал, который власти и СМИ Латвии предпочитают не замечать.