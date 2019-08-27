Смерть на якутской ВИП-базе, куда добраться можно только вертолётом

Пожар на элитной якутской турбазе вызывает много вопросов. Можно начать с того, что обычный рыболовный тур на базу "Лямпушка" стоит 1 350 000 рублей, а випы из Москвы прилетели туда на вертолёте. Судя по бортовому номеру, принадлежащем авиакомпании "Полярные авиалинии". Стоимость одного лётного часа на Ми-8 этой компании, по данным 2018 года, составляет 284 тысячи рублей. В местных СМИ и блогах прошла информация, что вместе с московскими ВИПами на турбазе отдыхал сенатор от Якутии, однако источники Лайфа этого не подтверждают. Но самое главное, в ночь на 25 августа в пожаре на "Лямпушке" погиб человек — повар, которого привезли обслуживать столичных гостей, но поселили, конечно, отдельно. Он сгорел, ночуя на кухне, пока гости спали в шикарных апартаментах с золотыми унитазами.

Национальный природный парк Усть-Вилюйский — одна из тех редких жемчужин Якутии и России в целом, куда хочется возвращаться снова и снова. Разнообразие природных ландшафтов умножается на разнообразие животного и растительного мира. Удалённость от центров цивилизации придаёт этому месту ореол первозданного природного рая. До ближайшего села оттуда целых 120 километров, и добраться в парк можно только на вертолёте.

Немудрено, что любят в таком раю отдыхать ВИПы, для которых на реке со смешным названием Лямпушка был построен специальный "Визит-центр". Этот рай задумывался на бумаге как центр отдыха для всех. Но в реальности попадали туда только избранные.

Отдых в апартаментах и смерть на кухне

По информации якутских СМИ, 25 августа в ВИП-резиденции на реке Лямпушка находился генеральный директор компании "Сахатранснефтегаз" Иван Макаров. По сведениям, подтверждённым неофициально источником Лайфа, гендир вместе с важными попутчиками прибыл туда на вертолёте. С собой они взяли прислугу — егеря и повара Михаила Винокурова, работника якутского ресторана "Тыгын-Дархан".

Повар с егерем спали прямо на кухне, пока гости разместились в элитных апартаментах с золочёной сантехникой. Короткое замыкание привело к пожару, который застал повара врасплох. Вытащить его из огня пытались, но не смогли. В конце концов огонь потушили до прибытия пожарных. Кое-как смогли связаться в этой глуши с замначальника ОВД, а он уже сообщил в МЧС и остальным.

Автор видео подходит к повару Михаилу Винокурову. Именно он погиб во время пожара на Лямпушке. На этих кадрах видна база, вертолёт Ми-8, а на костре готовится уха.

ВИП-база с золотыми унитазами

Об элитной турбазе на реке Лямпушка местные СМИ пишут обычно с приставкой "скандально известная". Государственный тендер на её строительство объявляли три раза. Первый раз конкурс не состоялся. Второй торги, значительно снизив стоимость, выиграла компания "Амурлесстрой", но позже результаты были аннулированы. "Сообщили, что ошибка была допущена в процессе конкурса. Во второй раз мы уже не стали играть. Нам показалось, что конкурсная документация специально под кого-то готовилась", — рассказал местным журналистам директор "Амурлесстроя". А в третий раз контракт на сумму 191 млн рублей получила компания "Стройкон". Правда, потом почему-то контракт опять расторгли и, по словам директора "Стройкона" Ивана Полушкина, он уже сам инвестировал строительство на сумму 107 млн рублей. Именно эта организация и значилась арендатором на момент пожара.

Любопытно ещё и то, что прокуратура Якутии усиленно пыталась расторгнуть договор аренды и признать постройки "Стройкона" самостроем и рекультивировать лесной участок. Но суды всех инстанций прокуратуре отказали. И турбаза осталась в заповедных местах, по-прежнему принимая высоких и состоятельных гостей. По данным местных СМИ, содержание парка, без построек, обходится бюджету в 7,5 млн рублей в год. А сама база вряд ли окупается и служит исключительно для развлечения ВИП-гостей, потому что рядовому рыбаку её услуги явно не по карману.

В настоящее время в парк выехала комиссия Минэкологии Якутии. По факту обнаружения гибели мужчины при тушении пожара проводится процессуальная проверка. Повара Михаила Винокурова похоронят в четверг. У него осталось трое сыновей — два школьника и студент.